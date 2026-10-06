VN-Index hồi phục, cảnh báo dư địa tăng còn hạn chế

Nhận định thị trường

CTCK SHS cho rằng các thông tin kinh tế vĩ mô quý III/2026 với nhiều điểm tích cực đang hỗ trợ tâm lý thị trường. Trong ngắn hạn, cơ hội vẫn hiện diện ở những doanh nghiệp duy trì tăng trưởng và có mặt bằng định giá tương đối hợp lý.

Theo SHS, dòng tiền có dấu hiệu cải thiện và gia tăng tại vùng giá thấp. Thị trường vẫn có những doanh nghiệp có chất lượng, triển vọng tăng trưởng tốt nhưng đang được định giá ở mức thấp so với lịch sử, với P/E khoảng 4-8 lần.

Nhà đầu tư có thể theo dõi các cổ phiếu điều chỉnh về vùng định giá hấp dẫn, trên cơ sở triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp và nền kinh tế.

CTCK Tiên Phong (TPBS) nhận định thị trường phục hồi khá tốt về điểm số, nhưng độ lan tỏa còn hạn chế khi phần lớn mức tăng của VN-Index đến từ VIC. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng, nhóm vốn hóa vừa và nhỏ gần như đi ngang, còn thanh khoản khớp lệnh duy trì ở mức thấp. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng và lực cầu chưa có sự cải thiện rõ nét.

VN-Index phục hồi từ vùng 1.730 điểm (Ảnh: FireAnt).

Về kỹ thuật, VN-Index có khả năng tiếp tục duy trì nhịp hồi phục trong ngắn hạn, song dư địa tăng được đánh giá không lớn khi phía trên là vùng cản tập trung trong khoảng 1.760-1.780 điểm. Do đó, TPBS cho rằng nhịp hồi hiện tại vẫn nên được nhìn nhận là phục hồi kỹ thuật trong xu hướng giảm.

CTCK Vietcombank (VCBS) nghiêng về chiến lược giải ngân có chọn lọc thay vì đứng ngoài thị trường hoàn toàn. Sau khi VN-Index phục hồi từ vùng 1.730 điểm, các tín hiệu ngắn hạn đã bớt tiêu cực nhưng chưa đủ để xác nhận xu hướng tạo đáy. Chỉ số có thể cần thêm thời gian dao động quanh vùng 1.750 điểm trước khi kiểm định lại vùng cản 1.770 điểm.

Trong bối cảnh thị trường còn rung lắc, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sự luân chuyển của dòng tiền thay vì mua đồng loạt. Các cổ phiếu đã kiểm tra thành công vùng hỗ trợ và xuất hiện lực mua cải thiện có thể được xem xét giải ngân từng phần, đặc biệt khi thị trường điều chỉnh trong phiên.

Thông tin tài chính - kinh tế nổi bật

DMX: Ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh đã mua 732.000 cổ phiếu DMX từ ngày 10/9 đến 2/10 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Em nâng sở hữu tại DMX lên hơn 4,83 triệu cổ phiếu, tương đương 0,38%.

DC4: Ông Nguyễn Văn Đa - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng DIC Holdings đăng ký mua 200.000 cổ phiếu DC4 từ ngày 9/10 đến 5/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Nếu giao dịch hoàn tất, ông Đa sẽ nâng sở hữu tại DC4 lên hơn 1,3 triệu cổ phiếu, tương đương 1,18%.

FDC: Bà Lê Ngân Nhi - cổ đông của CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Tp.HCM không mua được 1,85 triệu cổ phiếu FDC như đăng ký trong thời gian từ ngày 4/9 đến 3/10 theo phương thức thỏa thuận. Hiện bà Nhi vẫn sở hữu 1,35 triệu cổ phiếu FDC, tương đương 3,49%.

THD: CTCP Thaiholdings đăng ký mua thêm 78,32 triệu cổ phần trong đợt chào bán cho cổ đông của CTCP Tập đoàn ThaiGroup (TGR). Nếu giao dịch hoàn tất, THD sẽ nâng sở hữu tại ThaiGroup lên 250,64 triệu cổ phần, tương đương 44,36%.

CAR: CTCP Đầu tư và Tư vấn IB Plus - cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt đã bán 200.000 cổ phiếu CAR trong ngày 24/9. Sau giao dịch, tổ chức này giảm sở hữu xuống còn hơn 85.000 cổ phiếu, tương đương 1,54%, và không còn là cổ đông lớn của CAR.