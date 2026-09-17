VN-Index giữ vững đà tăng, nhóm cổ phiếu dẫn sóng lộ diện

Sau phiên giằng co với thanh khoản thấp, thị trường chứng khoán đã lấy lại đà tăng trong phiên 17/9 khi dòng tiền mua chủ động quay trở lại. VN-Index đóng cửa tại 1.822,77 điểm, tăng 12,66 điểm, tương ứng 0,7%.

Sắc xanh lan rộng trên bảng điện, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu tài chính. Lực cầu gia tăng giúp nhiều cổ phiếu đảo chiều từ trạng thái giảm điểm trong phiên sáng sang tăng tích cực vào cuối ngày, đồng thời kéo thanh khoản thị trường hồi phục đáng kể.

Nhóm ngân hàng ghi nhận diễn biến tích cực khi nhiều cổ phiếu nhanh chóng đảo chiều từ sắc đỏ đầu phiên sang tăng giá trong phiên chiều.

Xét về biên độ, các ngân hàng thương mại tư nhân có mức tăng nổi bật hơn. SSB tăng mạnh trong phiên chiều và đóng cửa tăng 4,92%. VPB và LPB cùng tăng trên 2%, trong khi HDB tăng 1,85% sau khi được kéo thêm đáng kể vào cuối ngày.

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, CTG là cổ phiếu tăng tốt nhất khi chốt phiên ở mức 1,78%. Trong khi đó, đà tăng của VCB và BID đều dưới 1%.

Diễn biến tích cực tại nhóm ngân hàng góp phần cải thiện đáng kể độ rộng thị trường, đồng thời tạo lực đỡ cho VN-Index trong bối cảnh một số cổ phiếu vốn hoá lớn vẫn chưa thực sự bứt phá.

Cổ phiếu chứng khoán tiếp tục là tâm điểm hút tiền trong phiên 17/9. Trong phiên sáng, nhiều mã lớn đồng loạt tăng mạnh, đưa mức tăng bình quân toàn ngành có thời điểm vượt 3%.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời xuất hiện trong phiên chiều khiến đà tăng của một số cổ phiếu bị thu hẹp. SSI từ mức tăng trên 5% buổi sáng lùi về còn 2,92% khi đóng cửa. TCX cũng thu hẹp mức tăng hơn 3% và kết phiên tại giá tham chiếu, trong khi VIX từ mức tăng trên 5% giảm còn 1,58%.

Dù vậy, mặt bằng giá của nhóm chứng khoán vẫn cải thiện rõ rệt so với thị trường chung. VCK tăng 2,68%, VPX tăng 3,23%, VCI tăng 3,9%, còn VND, SHS và MBS cùng tăng trên 2%.

Nhờ đó, chứng khoán trở thành nhóm ngành tăng mạnh nhất trong phiên, đi kèm thanh khoản được cải thiện.

Đà tăng cũng lan rộng sang nhiều cổ phiếu đầu ngành. MWG tăng 2,24%, HPG tăng 1,19% và VNM tăng 1,01%.

Trong rổ VN30, có tới 27 mã tăng giá. GAS giảm 0,89%, trong khi TCX và VIC đứng giá tham chiếu. VIC duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch nhưng lùi về tham chiếu trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa. Nếu VIC giữ được đà tăng, mức tăng của VN-Index có thể còn tích cực hơn.

Dù vậy, độ rộng tích cực trong nhóm vốn hoá lớn vẫn tạo lực đẩy đáng kể cho thị trường. VN30 tăng 1,06%, trong khi dòng tiền lan toả tới các cổ phiếu vừa và nhỏ, giúp khoảng 200 mã trên HoSE tăng giá.

Chỉ số nhóm vốn hoá vừa tăng 0,98%, còn nhóm vốn hoá nhỏ tăng 0,32%, cho thấy đà hồi phục đã mở rộng hơn so với những phiên trước.

Thanh khoản thị trường được cải thiện rõ rệt trong phiên 17/9. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt gần 18.000 tỷ đồng, tăng 21% so với phiên trước. Riêng nhóm VN30 đóng góp khoảng 10.800 tỷ đồng, tăng 30%.

Sự gia tăng thanh khoản đi kèm đà tăng của chỉ số cho thấy lực cầu đã chủ động hơn, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu tài chính và các mã vốn hoá lớn.

Trái ngược với diễn biến tích cực của thị trường trong nước, giao dịch của khối ngoại lại đảo chiều. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 371 tỷ đồng trên HoSE.

Áp lực bán chủ yếu tập trung tại VIC và VHM, với tổng giá trị bán ròng tại hai cổ phiếu này vượt 370 tỷ đồng. Ngoài ra, VIX bị bán ròng khoảng 160 tỷ đồng, trong khi DMX cũng chịu áp lực bán hơn 124 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu ngân hàng như HDB và MBB vẫn thu hút dòng tiền ngoại, cho thấy hoạt động giao dịch của khối này tiếp tục có sự phân hoá rõ nét.

Nhìn chung, phiên 17/9 ghi nhận sự cải thiện đồng thời về điểm số, độ rộng và thanh khoản, với nhóm tài chính đóng vai trò dẫn dắt. Tuy nhiên, việc khối ngoại quay lại bán ròng và đà tăng bị thu hẹp tại một số cổ phiếu chủ chốt cho thấy thị trường vẫn cần thêm những phiên giao dịch tích cực để củng cố xu hướng hồi phục.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

VN-Index hướng tới vùng 1.850-1.860 điểm

Chứng khoán AIS

VN-Index đã có phiên hồi phục tích cực, chạm vùng kháng cự 1.830–1.840 điểm. Lực nâng đỡ chủ yếu đến từ nhóm chứng khoán, ngân hàng và bất động sản, trong khi nhóm năng lượng và dịch vụ hạ tầng chịu áp lực điều chỉnh.

Với xung lực hiện tại, AIS cho rằng mục tiêu tiếp theo của thị trường là vùng kháng cự 1.850–1.860 điểm, tương ứng vùng đỉnh đầu tháng 9/2026.

Trong bối cảnh thị trường hồi phục, AIS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ những cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán, ngân hàng và bất động sản đang thu hút dòng tiền trong ngắn hạn.

VN-Index kiểm định vùng 1.840-1.850 điểm

Chứng khoán Asean

VN-Index đang củng cố xu hướng tăng ngắn hạn khi đóng cửa tại 1.823 điểm, duy trì trên các đường MA10 và MA20. Các chỉ báo động lượng RSI (14) và dòng tiền MFI (14) cùng dao động quanh vùng 56–57, cho thấy diễn biến kỹ thuật có sự đồng thuận nhất định.

Chỉ số đóng cửa gần mức cao nhất ngày trong bối cảnh lực mua chiếm ưu thế. Asean dự báo VN-Index có thể tiếp tục đà tăng để kiểm định vùng kháng cự 1.840–1.850 điểm trong phiên tới.

Trong kịch bản tích cực, nhà đầu tư ngắn hạn có thể nâng tỷ trọng tại những nhịp điều chỉnh, tránh mua đuổi khi giá tăng nóng và cân nhắc chốt lời từng phần khi chỉ số tiến vào vùng cản.

Asean đồng thời lưu ý các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore dầu khí.

Không mua đuổi khi VN-Index tiến gần 1.850 điểm

Chứng khoán SHS

Thị trường diễn biến tích cực trong phiên giao dịch sau khi Fed quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn 3 năm. Trái với tâm lý lo ngại trước đó, VN-Index chỉ rung lắc nhẹ để kiểm định vùng hỗ trợ 1.800 điểm trước khi vượt lên khu vực quanh 1.820 điểm.

Trong các báo cáo trước, SHS từng nhận định dòng tiền đang cải thiện tại vùng giá thấp, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư có tỷ trọng cổ phiếu dưới mức trung bình có thể xem xét tích lũy những doanh nghiệp chất lượng, tăng trưởng tốt.

Tuy nhiên, công ty chứng khoán không khuyến nghị mua đuổi nếu VN-Index và VN30 tiếp tục hướng tới các vùng kháng cự mạnh, lần lượt quanh 1.850 điểm và 2.000 điểm.

Đà tăng của VN-Index đang được củng cố

Chứng khoán Tiên Phong (TPBS)

Thị trường diễn biến tích cực bất chấp việc Fed tăng lãi suất thêm 0,25% tại kỳ họp tháng 9/2026. Thanh khoản cải thiện và vượt mức bình quân 20 phiên, trong khi sắc xanh lan tỏa tại phần lớn các nhóm ngành. Riêng nhóm dầu khí chịu áp lực chốt lời sau nhịp tăng mạnh trước đó.

TPBS đánh giá diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang cải thiện trong bối cảnh thị trường tiến gần thời điểm Việt Nam chính thức được nâng hạng lên Secondary Emerging Market.

Về kỹ thuật, sự cải thiện của dòng tiền chủ động đang củng cố khả năng VN-Index tiếp tục xu hướng tăng, thay vì chỉ hình thành một nhịp hồi phục kỹ thuật trong ngắn hạn.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.