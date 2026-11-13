VN-Index giữ sắc xanh,thị trường nghiêng về bên bán. Ảnh minh họa: Bnews/vnanet.vn

Thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc phiên giao dịch ngày 13/11 trong trạng thái giằng co, VN-Index chỉ tăng 0,18 điểm lên 1.734,93 điểm, trong khi HNX-Index giảm 1,64 điểm xuống 254,98 điểm.

Thị trường nghiêng về bên bán với 394 mã giảm và 296 mã tăng. Trong rổ VN30, sắc đỏ cũng chiếm ưu thế với 15 mã giảm, 6 mã tăng và 9 mã đứng giá tham chiếu.

Thanh khoản thị trường giảm so với phiên trước. Trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 453 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 9.770 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối lượng giao dịch đạt hơn 74 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 644,85 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, bên mua xuất hiện trở lại giúp VN-Index đảo chiều, phục hồi về sát mốc tham chiếu và đóng cửa trong sắc xanh nhẹ. Các cổ phiếu STB, VJC, TCB và VPB có tác động tích cực nhất, đóng góp hơn 2,27 điểm cho chỉ số. Ở chiều ngược lại, BID, VNM, GAS và DMX chịu áp lực bán, lấy đi 1,14 điểm.

Trên sàn HNX, diễn biến kém tích cực hơn khi chỉ số chịu tác động từ các mã NVB giảm 2,47%, KSF giảm 1,31%, IDC giảm 1,96% và MBS giảm 1,23%.

Xét theo nhóm ngành, dù VN-Index tăng nhẹ nhưng sắc đỏ chiếm ưu thế ở phần lớn các nhóm. Công nghệ thông tin là nhóm tăng mạnh nhất, với mức tăng 0,99%, chủ yếu nhờ FPT tăng 1,11%. Tiếp đến, dịch vụ truyền thông tăng 0,49% và tài chính tăng 0,16%.

Một số cổ phiếu tăng đáng chú ý gồm VGI tăng 0,96%, FOX tăng 1,29%, FOC tăng 0,87%, VPB tăng 0,91%, TCB tăng 1,39%, HDB tăng 0,44% và STB tăng 3,34%.

Ở chiều giảm, năng lượng là nhóm giảm mạnh nhất, với áp lực điều chỉnh chủ yếu đến từ BSR giảm 0,59%, PLX giảm 0,3% và PVD giảm 0,91%.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối này quay lại mua ròng hơn 320,88 tỷ đồng trên HoSE, tập trung tại VIX với 308,05 tỷ đồng, POW 86,41 tỷ đồng, VJC 57,75 tỷ đồng và HDB 57,61 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 12,62 tỷ đồng, tập trung tại PVS với 6,56 tỷ đồng, MBS 6,23 tỷ đồng, PIA 3,91 tỷ đồng và NTP 1,13 tỷ đồng.

Diễn biến phiên giao dịch cho thấy lực bán vẫn chiếm ưu thế trên diện rộng khi số mã giảm nhiều hơn số mã tăng, trong khi thanh khoản cũng giảm so với phiên trước. Việc VN-Index giữ được sắc xanh chủ yếu nhờ sự hỗ trợ của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong bối cảnh chỉ số tăng không đáng kể và thị trường nghiêng về bên bán, xu hướng giằng co có thể tiếp tục được duy trì trong các phiên tới.