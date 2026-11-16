VN-Index giữ sắc xanh mong manh nhờ cổ phiếu vốn hóa lớn

Trong phiên sáng nay, VN-Index mở cửa quanh vùng 1.734 - 1.735 điểm. Sau đó, lực cầu bất ngờ gia tăng mạnh mẽ đẩy VN-Index tăng dựng đứng gần 20 điểm và chạm mức đỉnh cao nhất trong ngày quanh vùng 1.754 điểm vào lúc 9h30.

Tuy nhiên, ngay khi vừa chạm đỉnh, áp lực chốt lời xuất hiện khiến chỉ số nhanh chóng hạ nhiệt và lùi về quanh vùng 1.743 điểm. Sau nhịp điều chỉnh này, thị trường có sự hồi phục nhẹ lên mốc 1.748 điểm và đi ngang giằng co trong biên độ hẹp từ 1.745 - 1.748 điểm.

VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,48% (tăng 8,34 điểm) nhưng toàn bộ mức tăng này hầu hết dựa vào việc VIC tăng 1,98% và VHM tăng 1,13%.

Bước vào đầu giờ chiều, chỉ số nhanh chóng đối diện với làn sóng xả hàng mạnh khiến đồ thị đi xuống đều dù có những thời điểm giằng co trở lại. Qua 14h30, chỉ số chạm mức đáy thấp nhất trong phiên chiều quanh vùng 1.734 điểm. Về những phút cuối phiên, có một nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn giúp kéo VN-Index nhích nhẹ trở lại và khép lại phiên giao dịch tại mốc 1.736,89 điểm, tức tăng 1,96 điểm so với tham chiếu (tăng 0,11%).

Về mức độ ảnh hưởng đến VN-Index, lực nâng đỡ tích cực cho chỉ số đến từ các cổ phiếu có tác động tăng điểm mạnh nhất gồm VIC (tăng 8,23 điểm), MCH (1,86 điểm), DMX (tăng 0,65 điểm).

Toàn thị trường ghi nhận tổng thanh khoản đạt 11.877 tỷ đồng, giảm khoảng 21,54% so với phiên liền trước.

Trong phiên giao dịch hôm nay, khối ngoại tiếp tục mua ròng nhẹ 12,5 tỷ đồng. Dẫn đầu top bán ròng là FPT với giá trị đạt 163,21 tỷ đồng, tiếp theo là VCB với 52,79 tỷ đồng, VPB với 39,14 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng tại VIC với giá trị 116,83 tỷ đồng, MSN với 62,32 tỷ đồng, KDH với 41,27 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index phiên ngày 16/11 (Ảnh: Trading View).

Nhóm tài chính chứng kiến sự phân hóa mạnh nhưng sắc đỏ chiếm ưu thế ở phần lớn các mã trụ. Điểm sáng lớn nhất thuộc về LPB tăng 2,48%, theo sau là SSB tăng 2,33%, TIN tăng 5,6%, ACB tăng 0,49% và HCM nhích nhẹ 0,22%.

Ngược lại, áp lực bán đè nặng lên hàng loạt cổ phiếu lớn như TCB giảm 2,52%, TCX giảm 2,47%, ORS giảm 2,44%, TPB giảm 2,32%, OCB giảm 2,31%, VCI giảm 2,04%, VIX giảm 1,92%, NAB giảm 1,89%, MBS giảm 1,86%, VPB giảm 1,81%, VIB giảm 1,78%, SSI giảm 1,73%, SHS giảm 1,52%, VND giảm 1,38%.

Ở nhóm bất động sản, sự phân hóa diễn ra rõ nét giữa bộ đôi họ Vingroup và phần còn lại của ngành. VIC đóng vai trò nâng đỡ chỉ số khi tăng 2,06% đạt 240.000 đồng/cổ phiếu cùng VHM tăng 0,48% đạt 62.500 đồng/cổ phiếu, bên cạnh VC3 tăng 0,43% và một mã tăng trần là TIG tăng 7,41%. Mã TIG đã tăng trần lên 2.900 đồng/cổ phiếu sau khi giảm sàn 6 phiên liên tiếp.

Ở chiều ngược lại, sắc đỏ bao trùm phần lớn các mã bất động sản như HDC giảm 4,2%, KDH giảm 3,82%, TCH giảm 3,33%, NLG giảm 3%, CEO giảm 2,5%, DXG giảm 1,35%, PDR giảm 1,3%, KHG giảm 1,3%, DIG giảm 0,96%, VPI giảm 0,68%, NVL giảm 0,48% và VRE giảm 0,21%. Còn lại SJS và KBC đứng giá.

Toàn nhóm công nghiệp chìm trong sắc đỏ với áp lực điều chỉnh trải rộng. Các mã giảm sâu đáng chú ý gồm DPG giảm sàn 6,95%, CTD giảm 5,63%, GMD giảm 3,09%, CII giảm 2,54%, HAH giảm 2,29%, VCG giảm 1,66%, PC1 giảm 1,52%, GEX giảm 1,4%, VJC giảm 0,65%, HHV giảm 0,55% và VSC giảm 0,37%. Điểm sáng hiếm hoi giữ được sắc xanh trong nhóm là GEE tăng 0,49%, trong khi VGR đứng giá.

Nhóm Tiêu dùng thiết yếu ghi nhận tín hiệu tích cực nhất trong phiên hôm nay. Dẫn đầu đà tăng là MCH tăng mạnh 5,26%, tiếp đến là DBC tăng 2,18%, BAF tăng 1,29%, SBT tăng 0,47% và MSN tăng 0,42%. Toàn nhóm chỉ ghi nhận số ít mã điều chỉnh nhẹ như KDC giảm 0,2%, trong khi VNM và KTS duy trì giá tham chiếu.

Nhóm Tiêu dùng không thiết yếu ghi nhận sự đối lập ở các mã lớn. Cụ thể, DGW và DMX tăng khá mạnh, lần lượt tăng 3,29% và 3,2%, trong khi PNJ giảm 3,34%, PET giảm 0,3% và MWG giảm 0,27%.

Ở nhóm nguyên vật liệu, MSR giảm 1,19%, NKG giảm 0,81%, GVR giảm 0,65%, MZG giảm 0,47%, VIT giảm 0,45% và HBD giảm 0,39%. Mã đầu ngành HPG đứng giá tại 21.050 đồng/cổ phiếu trong khi DCM là điểm sáng hiếm hoi ngược dòng tăng 1,43%.

Giao dịch kém sắc ở các mã lớn nhóm tiện ích khi REE giảm 2,71% và POW giảm 1,53%. Dù vậy, nhóm vẫn có điểm tựa từ các mã vốn hóa vừa và nhỏ như VCP tăng trần 14,91%, đạt 44.700 đồng /cổ phiếu, NT2 và KOS tăng nhẹ. Trong khi đó, HDG và GAS đứng giá.

Nhóm dầu khí phân hóa nhẹ theo hướng tích cực khi BSR tăng 0,39% và PVD tăng 1,12%, PVS đứng giá, trong khi PVT giảm 0,95% và PLX giảm 3,24%.

Sắc đỏ bao phủ gần như toàn bộ nhóm ngành công nghệ thông tin. Trong đó, cổ phiếu đầu ngành FPT tiếp tục giảm 1,4% về giá 49.400 đồng/cổ phiếu và kéo theo đà giảm ở hầu hết các mã còn lại trong nhóm.