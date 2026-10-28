Thanh khoản thị trường phiên 28/10 cải thiện với gần 495,5 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Tổng khối lượng giao dịch, bao gồm cả giao dịch thỏa thuận, đạt hơn 636 triệu đơn vị, tương ứng giá trị khoảng 14.775,7 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 61 triệu cổ phiếu và bán ra hơn 66 triệu đơn vị. Giá trị mua đạt khoảng 1.891,6 tỷ đồng, trong khi giá trị bán lên tới 2.158 tỷ đồng. Qua đó, khối ngoại bán ròng khoảng 266,4 tỷ đồng.

VN-Index giữ sắc xanh, cổ phiếu công nghệ giảm mạnh.

Nhóm tài chính tăng 0,74%, đạt 202,46 điểm, với giá trị giao dịch khoảng 5.486,9 tỷ đồng, cao nhất trong các nhóm ngành. Nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng giá như HDB tăng 3,86%, VCB tăng 2,5%, TPB tăng 2,36%, MSB tăng 1,59%, CTG tăng 1,15% và STB tăng 0,89%.

Ở chiều ngược lại, EIB giảm 1,48%, SHB giảm 1,39%, VCI giảm 0,78% và SSI giảm 0,25%.

Nhóm bất động sản tăng 0,12%, đạt 150,87 điểm, với giá trị giao dịch gần 1.983 tỷ đồng. Trong nhóm này, VPI tăng 2,29%, VIC tăng 0,33%, VHM đứng giá tham chiếu. Trong khi đó, KDH giảm 3,06%, CEO giảm 1,74%, VRE giảm 1,23% và NVL giảm 0,47%.

Trái ngược với nhóm tài chính, công nghệ là nhóm giảm mạnh nhất trong các ngành được đề cập, với mức giảm 1,91%, xuống 136,39 điểm. FPT giảm 2,53%, trong khi DGW giảm 6,92%. Giá trị giao dịch của nhóm đạt khoảng 796,1 tỷ đồng.

Một số nhóm ngành khác cũng giảm điểm, gồm chăm sóc sức khỏe giảm 0,72%, viễn thông giảm 0,45%, năng lượng giảm 0,18% và dịch vụ hạ tầng giảm 0,49%. Ngược lại, hàng tiêu dùng không thiết yếu tăng 0,33%, hàng tiêu dùng cơ bản tăng 0,23% và vật liệu cơ bản tăng 0,07%.

Về triển vọng thị trường, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) đánh giá xu hướng tăng chưa bị phá vỡ khi VN-Index vẫn nằm trên các đường trung bình ngắn hạn. Tuy nhiên, động lượng và dòng tiền ở mức trung tính, cho thấy thị trường cần thêm thời gian tích lũy.

Trong khi đó, Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định VN-Index có thể tiếp tục tích lũy trong vùng 1.730-1.772 điểm. Nếu vượt đường SMA50 với thanh khoản cải thiện, chỉ số có thể hướng tới vùng kháng cự tiếp theo quanh MA200, tương ứng 1.796 điểm.