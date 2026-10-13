VN-Index giằng co sát tham chiếu, sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế

Thị trường mở cửa với diễn biến tiêu cực đầu phiên, VN-Index có thời điểm giảm tới gần 10 điểm ngay trong sáng sớm. Sau nhịp giảm sâu này, chỉ số bật tăng mạnh vượt qua mốc tham chiếu 1.720,98 điểm, có thời điểm vươn lên gần vùng 1.723 - 1.724 điểm trước khi hạ nhiệt.

Bước sang phiên chiều, đồ thị ghi nhận một nhịp hạ nhẹ đầu phiên xuống sát khu vực 1.713 điểm trước khi dòng tiền tiếp tục đẩy chỉ số hồi phục trở lại. Từ khung giờ 13h30 trở đi, VN-Index vận động ổn định trong biên độ hẹp, duy trì trạng thái giằng co sát tham chiếu và dao động đi ngang cho đến hết phiên chiều.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại mức 1.719,42 điểm, giảm 1,56 điểm (-0,09%). Thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 560,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 13.162,2 tỷ đồng (tăng 1,42%). Trong đó khối lượng khớp lệnh đạt hơn 459,7 triệu cổ phiếu và thỏa thuận hơn 101 triệu cổ phiếu. Thị trường ghi nhận 95 mã tăng, 200 mã giảm và 69 mã đứng giá.

Về giao dịch của khối ngoại, khối này tiếp tục bán ròng với tổng giá trị bán ròng hơn 432,65 tỷ đồng. Cụ thể, giá trị mua đạt hơn 1.598 tỷ đồng và giá trị bán đạt gần 2.031 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index trong phiên 13/10 (Ảnh: FireAnt).

Bản đồ nhiệt thị trường chứng khoán ghi nhận sắc đỏ chiếm ưu thế ở nhiều nhóm ngành lớn, phản ánh áp lực điều chỉnh chung của thị trường.

Cụ thể, nhóm Tài chính phân hóa rõ nét khi các mã ngân hàng lớn như HDB tăng 2,21%, TCB tăng 1,07%, SHB tăng 0,48% và VIB tăng 0,73%. Trong khi đó, phần lớn các cổ phiếu chứng khoán và một số mã ngân hàng khác chịu áp lực giảm giá như STB giảm 1,94%, VND giảm 1,9%, SSI giảm 0,79% và VIX giảm 1,71%.

Nhóm Bất động sản giao dịch khá giằng co nhưng là nhóm duy nhất kết phiên ghi nhận mức tăng (+1,01%). Điểm sáng đến từ VIC tăng 1,37%, VHM tăng 0,78%, THD tăng trần 10%, VRC tăng 5,73%, NTL tăng 2,56%, DXG tăng 1,01% trong khi NVL đứng giá và một số mã nhỏ hơn giảm điểm. Mã KOS tiếp tục giảm sàn 6,96%, VPI giảm 4,76%, HQC giảm 1,48%,...

Nhóm Tiêu dùng không thiết yếu ghi nhận sắc đỏ bao trùm với mức giảm của MWG là 1,06%, cùng đà giảm sâu của FRT (-3,81%), TNG (-4,79%) và DGW (-2,13%). Tuy nhiên PNJ lại đi ngược dòng với mức tăng trưởng mạnh lên tới 5,79%.

Nhóm Năng lượng và Nguyên vật liệu đồng loạt điều chỉnh giảm, điển hình như BSR giảm 0,98%, PVD giảm 0,56%, MSR giảm 6,81%, PLX giảm 0,83%, MSR giảm 6,81%, HSG giảm 1,95% và HPG giảm 1,21%. 2 mã năng lượng duy nhất ghi nhận mức tăng là MDC (+2,5%) và NBC (+1,28%).

Tương tự, nhóm Công nghệ cũng ghi nhận sắc đỏ với cổ phiếu đầu ngành FPT giảm 1,4%. Cùng với đó, CMG giảm 2,27%, ITD giảm 3,33%, VLA giảm 1,61%. Ngược lại, DDG tăng trần 11,11%, GEE tăng 0,72%, ST8 tăng 0,45%.