VN-Index giằng co, sắc xanh quay trở lại nhờ lực cầu cuối phiên

Phiên giao dịch buổi sáng của VN-Index mở cửa trong sắc xanh tích cực và có thời điểm vươn lên mức cao nhất là 1.695,48 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng sau đó đã đẩy chỉ số lùi sâu xuống dưới tham chiếu, chạm đáy ở mức 1.677,19 điểm. Nhịp hồi phục xuất hiện về gần trưa giúp VN-Index đóng cửa buổi sáng tại mốc 1.691,97 điểm.

Phiên chiều của VN-Index bắt đầu với nhịp giằng co nhẹ quanh vùng giá thấp trước khi dòng tiền quay trở lại giúp chỉ số dần phục hồi. Trong nửa đầu phiên chiều, thị trường trải qua các nhịp biến động lên xuống đan xen, nhưng lực cầu dần cải thiện đã giúp chỉ số chung thu hẹp đà giảm và quay trở lại sắc xanh ở những khung giờ sau đó. Càng về cuối phiên, đà hồi phục càng duy trì ổn định.

Sự nâng đỡ từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp các chỉ số chính giữ được sắc xanh nhẹ. Kết phiên, VN-Index tăng 2,13 điểm, tương đương 0,13%, chính thức chốt tại mốc 1.691,97 điểm. Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức vừa phải với giá trị đạt khoảng 12.994 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, thị trường ghi nhận giá trị mua trên sàn đạt 1.640,51 tỷ đồng và giá trị bán ra đạt 1.842,81 tỷ đồng. Dòng vốn ngoại tập trung giải ngân mua ròng vào các mã cổ phiếu trụ cột như VHM, KDC và VCB. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục đẩy mạnh bán ròng đối với TCB, HPG và FRT.

Diễn biến VN-Index phiên ngày 20/10 (Ảnh: FireAnt)

Nhìn vào bản đồ nhiệt của thị trường, trạng thái phân hóa mạnh diễn ra sâu sắc giữa các nhóm ngành và bên trong từng nhóm cổ phiếu.

Đối với nhóm Tài chính - Ngân hàng, thị trường ghi nhận sự chia cắt rõ rệt thành hai mảng xanh đỏ đan xen. Cổ phiếu TCB tăng mạnh 2,11%, đóng cửa tại giá 33.950 đồng. Các mã khác như SSI cũng tăng 0,76%, MSB tăng 1,35%, TPB tăng 0,42%, VCI tăng mạnh 4,31% và VIX tăng 0,83%.

Ngược lại, sắc đỏ phủ kín một số ô vốn hóa đáng kể như HDB giảm 2,86%, CTG giảm 0,16%, VCB giảm 0,71%, MBB giảm 0,25% và BVH giảm 1,41%. Nhiều mã đứng giá như VPB, ACB, SHB và BID.

Đối với nhóm Tiêu dùng thiết yếu, nhóm này có sự phân hóa giữa các mã trụ và sắc đỏ chiếm ưu thế. Cổ phiếu SBT chịu áp lực điều chỉnh tới 6,22%. Trái lại, MSN ghi dấu ấn tích cực khi tăng 1,66% đạt 73.600 đồng/cổ phiếu và KDC tăng 0,2%, MCH tăng 0,07%.

Đối với nhóm Nguyên vật liệu, sắc xanh bao phủ phần lớn ngành này, làm điểm tựa vững chắc cho thị trường chung. HPG có mức tăng cao nhất tại 2,68%. Ngoài ra, NKG tăng vọt 5,66%, HSG tăng 2,87%, DPM tăng 1,18% và GVR tăng 1,44%.

Đối với nhóm Công nghiệp, thị trường ghi nhận trạng thái tương đối cân bằng. Cổ phiếu GMD tăng 1,85%, VSC tăng 2,29%, VCG tăng 2,99% và CTD tăng mạnh 4,43%. Trong khi đó, VJC giảm nhẹ 0,08%.

Nhóm Bất động sản có sự phân hóa mạnh mẽ giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn. VHM sụt giảm mạnh 4,15%, lùi về giá 57.800 đồng/cổ phiếu. Trái lại, VIC tăng 0,97%, VRE tăng 1,30%, CEO tăng 0,32%, TCH tăng 0,44%. Ngoài ra, KBC điều chỉnh giảm 3,08%, BCM giảm 4,34% và NVL, DXG đứng giá.

Đối với nhóm Tiêu dùng không thiết yếu, VN-Index ghi nhận điểm sáng của cổ phiếu PNJ với mức tăng ấn tượng 6,76%, đạt 19.750 đồng. Ngoài ra, MWG tăng 0,94% và FRT tăng 2,33%.

Nhóm Năng lượng có sự giằng co nhẹ. Cổ phiếu PVT tăng 0,41%, trong khi BSR giảm 0,52%, PLX giảm nhẹ 0,14% và PVD tăng 1,88%.