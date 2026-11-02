VN-Index giằng co quanh 1730 điểm, áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu

Theo VCSC, lực bán vẫn chiếm ưu thế nên chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co hoặc kiểm định lại khu vực 1735 điểm trong phiên 02/11.

Kết phiên ngày 30/10, VN-Index giảm 13,99 điểm, đóng cửa tại 1741,62 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 3,87 điểm, đóng cửa tại 252,74 điểm.

VN-Index có khả năng cân bằng quanh vùng hỗ trợ 1730 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp đà giảm với thanh khoản vượt mức trung bình 20 phiên, nhưng đồng thời kiểm định thành công vùng hỗ trợ quanh các đường Tenkan và Kijun. Chỉ số hình thành nến đỏ biên độ rộng với bóng nến dưới dài, cho thấy lực cầu phản ứng tích cực quanh vùng 1730 điểm, tuy nhiên chưa đủ mạnh để đảo chiều xu hướng trong phiên.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI hình thành đỉnh sau thấp hơn và tiếp tục suy yếu, trong khi đường MACD vẫn nằm trên đường tín hiệu nhưng chưa thể vượt lên trên ngưỡng 0, với histogram dương thu hẹp dần. Các tín hiệu này phản ánh động lượng tăng suy yếu và nhịp điều chỉnh ngắn hạn đang tìm kiếm vùng cân bằng mới.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1725 – 1730; Vùng kháng cự: 1750 – 1760.

VN-Index có khả năng cân bằng quanh vùng hỗ trợ 1730 điểm và hình thành vùng đáy sau cao hơn trước khi hồi phục để kiểm định vùng kháng cự quanh đường Span B tại 1760 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản cần duy trì tích cực để củng cố khả năng hồi phục”.

Áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"Sau một vài phiên rung lắc, VN-Index quay đầu giảm gần 14 điểm trong phiên hôm nay và đóng cửa tại 1,741.62 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó Hóa chất và Hàng cá nhân & gia dụng giảm trên 2%. Ở chiều ngược lại, ba ngành duy trì sắc xanh gồm Tiện ích, Bất động sản và Bảo hiểm, nhưng mức tăng nhìn chung không đáng kể. Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên HSX và UPCOM, trong khi mua ròng trên HNX.

Sau vài phiên rung lắc, VN-Index lùi xuống kiểm định các đường SMA10 và SMA20. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu; khả năng giữ vững các vùng hỗ trợ gần sẽ là yếu tố cần theo dõi trong những phiên tới".

Lực bán vẫn chiếm ưu thế nên chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index thu hẹp một phần đà giảm về cuối phiên và chưa vi phạm vùng hỗ trợ 1735 điểm. Tuy nhiên, lực bán vẫn chiếm ưu thế nên chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục giằng co hoặc kiểm định lại khu vực 1735 điểm trong phiên 02/11. Kháng cự gần nằm tại vùng 1750 điểm”.

Kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể tích lũy trong vùng giá 1735 – 1750 điểm trong các phiên tiếp theo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 14 điểm (-0,8%), đóng cửa ở mức 1741,6 điểm. Áp lực bán lan rộng ngay từ đầu phiên tại nhóm Vingroup (VIC và VHM) và nhóm Ngân hàng đã khiến cho chỉ số giảm về vùng giá 1730 điểm. Chỉ số sau đó có sự phục hồi và lấy lại vùng 1740 điểm với lực cầu tham gia vào cuối phiên ở các cổ phiếu nhóm Vingroup. Thanh khoản trong phiên hôm nay đạt khoảng 14,700 tỷ VND, tương đương phiên trước đó.

Trong phiên giảm điểm hôm nay, chỉ số đã kiểm định lại vùng hỗ trợ MA20 (ngày) và có lực cầu tham gia ở vùng giá này. Tuy nhiên, lực đỡ chỉ tập trung ở một số ít các cổ phiếu vốn hóa lớn trong khi độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm. Do đó, chúng tôi kỳ vọng chỉ số có thể tích lũy trong vùng giá 1735 – 1750 điểm trong các phiên tiếp theo. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức hợp lý trong các phiên tới”.

Hiện tượng giằng co, runng lắc ở khu vực 1730-1750 sẽ diễn ra trong phiên tiếp theo

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên cuối tuần hình thành nến Hammer nhờ nỗ lực ở nhóm cổ phiếu Vingroup vào cuối phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung có tín hiệu hồi phục sau khi chạm đường Tenkan ở mốc 1730 và kết phiên trên đường MA20 cho thấy đây là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý trong ngắn hạn. Tuy nhiên, chỉ báo RSI vẫn hướng xuống và đường -DI đang dâng cao nên chỉ số chung sẽ cần thêm thời gian để cân bằng ở khu vực điểm số 1730-1750. Tuy nhiên nếu đánh mất mốc hỗ trợ này thì xác suất cao VN-Index sẽ lùi về khu vực 1700 và sâu hơn 1680 tương ứng với các mốc 0.382 và 0.5 của thang đo Fibonacci mở rộng.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo RSI và CMF hướng lên thể hiện sự hồi phục từ vùng 1730, là hỗ trợ ở đường mây đỏ Ichimoku.

Hai đường +/-DI có xu hướng vận động giao cắt nhau nên hiện tượng giằng co, runng lắc ở khu vực 1730-1750 sẽ diễn ra trong phiên tiếp theo.

Thị trường ghi nhận tuần giao dịch hiệu chỉnh giảm với sự suy yếu của dòng tiền mua chủ động. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát vận động thị trường, đồng thời chủ động cơ cấu đối với cổ phiếu phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng để bảo toàn lợi nhuận, chỉ nắm giữ cổ phiếu trong trạng thái bo cung và giữ vững hỗ trợ. Mặc dù chỉ số chung đã có sự hồi phục vào cuối phiên nhưng tín hiệu cân bằng chưa rõ ràng, do đó nhà đầu tư hạn chế mở vị thế mới và kiên nhẫn chờ đợi những sự xác nhận đảo chiều từ thị trường”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty VN-Index giằng co quanh 1730 điểm, áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữuchứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.