VN-Index giằng co, nhóm dầu khí được kỳ vọng tăng trưởng quý III/2026

Nhận định thị trường

CTCK SHS cho rằng dù VN-Index vẫn diễn biến yếu, chất lượng giao dịch ngắn hạn đang có dấu hiệu cải thiện. Tâm lý nhà đầu tư bắt đầu chú ý hơn đến triển vọng kinh tế vĩ mô và kết quả kinh doanh quý III/2026 của các doanh nghiệp.

Theo SHS, các nhóm ngành ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong 6 tháng đầu năm có khả năng tiếp tục duy trì kết quả khả quan trong quý III. Trong đó, nhóm Năng lượng - Dầu khí được kỳ vọng hưởng lợi khi giá dầu bình quân quý III/2026 vẫn ở mức cao.

Nhóm Cảng - Vận tải biển cũng có diễn biến tích cực trong bối cảnh tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng, trong khi giá cước vận tải biển ở mức cao, áp sát vùng kỷ lục trong giai đoạn dịch Covid-19.

Ngoài ra, SHS lưu ý nhóm cao su thiên nhiên khi giá cao su duy trì ở mức cao và vượt đỉnh 10 năm. Ngành Bảo hiểm cũng được đề cập với khả năng cải thiện biên lợi nhuận trong điều kiện mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao.

VN-Index đang trong quá trình củng cố vùng hỗ trợ và cân bằng trở lại sau nhịp điều chỉnh từ vùng 1.820-1.840 điểm (Ảnh: FireAnt).

Trong khi đó, CTCP Tiên Phong (TPBS) đánh giá diễn biến thị trường có sự cải thiện dù VN-Index vẫn giảm nhẹ. Phần lớn các nhóm ngành tăng điểm, trong khi ngân hàng và bất động sản đi ngược xu hướng. Dòng tiền tiếp tục phân hóa, tập trung vào một số cổ phiếu hưởng lợi từ giá dầu. Khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp.

Về kỹ thuật, TPBS cho biết VN-Index thu hẹp đà giảm về cuối phiên và duy trì trên đường EMA200 ngày tại khoảng 1.760 điểm, cho thấy lực cầu vẫn xuất hiện tại vùng hỗ trợ. Theo đánh giá này, thị trường có thể tạm thời cân bằng và xuất hiện một nhịp hồi kỹ thuật, nhưng các tín hiệu hiện tại chưa đủ để xác nhận quá trình tạo đáy.

CTCK Vietcombank (VCBS) nhận định VN-Index đang trong quá trình củng cố vùng hỗ trợ và cân bằng trở lại sau nhịp điều chỉnh từ vùng 1.820-1.840 điểm.

VCBS cho rằng dòng tiền đang có sự phân hóa và tập trung vào một số cổ phiếu kiểm định vùng hỗ trợ với diễn biến cung - cầu cân bằng hơn so với mặt bằng chung. Đối với các cổ phiếu đã tăng lên vùng giá cao, công ty chứng khoán này lưu ý rủi ro điều chỉnh nếu nhà đầu tư mua đuổi.

Thông tin tài chính - kinh tế nổi bật

SBT: Brilliant Solutions Inc đã mua hơn 11,66 triệu cổ phiếu SBT trong ngày 25/9. Sau giao dịch, cổ đông này nâng sở hữu lên hơn 57,75 triệu cổ phiếu, tương đương 6,18% vốn và trở thành cổ đông lớn của SBT.

TPC: CTCP Nhựa Tân Đại Hưng đã hoàn tất mua lại 4 triệu cổ phiếu trong giai đoạn từ ngày 14/9 đến 28/9, thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Giá mua bình quân là 13.365 đồng/cổ phiếu.

FRT: Nhóm cổ đông lớn do Dragon Capital quản lý đã bán 195.000 cổ phiếu FRT trong ngày 23/9. Sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu chung của nhóm giảm còn hơn 8,85 triệu cổ phiếu, tương đương 4,95%.

HDC: Ông Lê Viết Liên - Tổng giám đốc CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu đăng ký bán 500.000 cổ phiếu HDC trong thời gian từ ngày 2/10 đến 31/10 theo phương thức thỏa thuận. Nếu giao dịch hoàn tất, sở hữu của ông Liên tại HDC sẽ giảm xuống còn hơn 8,22 triệu cổ phiếu, tương đương 3,58%.

TAL: HĐQT Taseco Land đã thông qua phương án phát hành hơn 10 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.