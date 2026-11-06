VN-Index giằng co mạnh, khối ngoại bất ngờ mua ròng

VN-Index vừa mở cửa đã bốc hơi hơn 27 điểm (-1,57%) do áp lực bán tháo dữ dội trên thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua.

Ngay sau đó, chỉ số bật tăng lên khu vực 1.728 - 1.730 điểm vào khoảng 9h15 trước khi lùi về quanh vùng 1.718 - 1.720 điểm. Sau đó, VN-Index có nhịp hồi phục trở lại, tiệm cận ngưỡng 1.728 điểm vào khoảng 10h30. Tuy nhiên, áp lực bán bắt đầu gia tăng đẩy chỉ số thoái lui dần và khép lại phiên sáng tại mức 1.719,54 điểm, giảm khoảng -1,3%.

Cũng trong phiên sáng nay, chỉ có GAS tăng 0,13%, còn lại toàn đỏ trong 10 cổ phiếu vốn hoá lớn nhất. Khối ngoại cũng mua ròng nhẹ 118 tỷ sau 12 phiên sáng bán ròng liên tục. Cổ phiếu đáng chú ý nhất trên sàn sáng nay là KDH khi bất ngờ tăng hết biên độ +7% lên 15.350 đồng, khớp lệnh tới hơn 16 triệu đơn vị.

Bước vào phiên chiều, chỉ số nhanh chóng bật tăng, vượt mốc tham chiếu và leo một mạch lên đỉnh phiên tại 1.734,42 điểm vào khoảng 13h30. Tuy nhiên, áp lực bán bất ngờ kéo chỉ số lao dốc liên tục qua các ngưỡng hỗ trợ. Đến gần cuối phiên, lực bán càng mạnh hơn khiến VN-Index rơi xuống vùng thấp nhất tại 1.713,46 điểm.

Kết phiêm VN-Index dừng chân tại mốc 1.725,36 điểm, giảm 15,37 điểm, tương đương -0,88%. Xét về thanh khoản, giá trị giao dịch đạt 18.799,44 tỷ đồng, tăng khoảng 18,76% so với phiên liền trước.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài trong phiên hôm nay mua ròng 435,4 tỷ đồng. Chiều mua tập trung ở KDH, VND, VIX, MSN trong khi lực bán ròng ghi nhận ở các mã như FPT (171 tỷ đồng) và VCB (111 tỷ đồng).

Diễn biến VN-Index phiên ngày 6/11 (Ảnh: Trading View).

Toàn thị trường ghi nhận trạng thái phân hóa mạnh với áp lực điều chỉnh chiếm ưu thế ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhóm Tài chính ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các mã ngân hàng và chứng khoán khi VIX dẫn dắt sắc xanh tăng 1,91%, VND tăng 5,28%, HDB tăng 0,22%, CTG tăng 0,79%, VCI tăng 0,75%, SHB tăng 0,47%, STB tăng 1,16%, TCX tăng 0,35%, SHS tăng 1,50%, VPB tăng 0,68%, MBS tăng 1,25%, CTS tăng 2,41%.

Trong khi đó, SSI đứng giá, SSB giảm 2,31%, LPB giảm 2,61%, VCB giảm 1,11%, TPB giảm 0,78%, MBB giảm 1,28%, TCB giảm 1,37%, EIB giảm 1,22%, BID giảm 0,93%, HCM giảm 1,88%, MSB giảm 0,61%.

Nhóm Bất động sản ghi nhận dòng tiền tìm đến tích cực tại nhiều cổ phiếu lớn nhỏ với KDH bứt phá mạnh 5,23% đạt 15.100 đồng/cổ phiếu. Mã KDH có lúc tăng 7% vào phiên sáng, kết phiên mã này ghi nhận GTGD đạt 607 tỷ đồng.

Ngoài ra, DXG tăng 2,33%, TCH tăng 3,85%, CEO tăng 1,65%. Ngược lại, VIC giảm 1,47% về 234.500 đồng/cổ phiếu, đi ngược lại xu hướng đóng góp 6 điểm cho VN-Index hôm qua. Bên cạnh đó, VHM giảm 1,9%, NVL giảm 1,44%, HDC giảm 1,15%, VRE giảm 1,86%, NLG giảm 1,51%.

Nhóm Năng lượng giao dịch giằng co quanh tham chiếu với BSR giảm 0,94%, PVD giảm 1,16%, PVS giảm 1,35%, OIL đứng giá, PVT giảm 0,24%, PLX giảm 1,04% và GAS giảm 0,7% - ngược lại xu hướng phiên buổi sáng. Mã PPT tiếp tục giảm xuống vùng giá thấp nhất lịch sử là 4.500 đồng/cổ phiếu, vốn hoá thị trường bốc hơi 70%.

Nhóm Nguyên vật liệu chứng kiến xu hướng giảm ở các mã vốn hóa lớn trọng điểm bao gồm HPG giảm 1,4% về còn 21.200 đồng/cổ phiếu, HHP giảm sàn 6,84% về 16.750 đồng/cổ phiếu với 3,83 triệu cổ phiếu được giao dịch. Ngoài ra, DCM giảm 0,93%, GVR giảm 2,82%, NKG giảm 2,80%. Chỉ có MSR tăng 0,33%, DHC tăng 0,5%.

Nhóm Công nghiệp chịu sắc đỏ bao trùm các cổ phiếu trụ cột khi GEX giảm 1,1%, VSC giảm 1,48%, CII giảm 0,36%, HAH giảm 1,74%, GEE giảm 3,39%, CTD giảm 0,82%, VJC giảm 0,88%, VCG giảm 0,32%.

Nhóm Tiêu dùng thiết yếu duy trì sự ổn định tốt hơn nhờ lực kéo từ cổ phiếu lớn với MSN tăng 1,96%, VNM tăng 0,52%. Tuy nhiên mã MCH giảm 2,41%, SAB tăng 1,07%, BAF giảm 0,89%

Nhóm Tiêu dùng không thiết yếu chứng kiến áp lực bán đè nặng lên các cổ phiếu quy mô lớn. Điển hình như MWG giảm 1,73%, DGW giảm 1,65%. Ngược lại, PET tăng 0,42%, FRT tăng 0,38%; VRE và các mã bán lẻ khác duy trì biến động hẹp.

Nhóm Công nghệ thông tin ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt tại cổ phiếu đầu ngành FPT khi mã này giảm mạnh 3,97%, trong khi các mã nhỏ hơn lại tăng như CMG tăng 0,62%, SGT giảm 0,45% và ELC tăng 1,12%.

Nhóm Tiện ích ghi nhận mức độ biến động thấp hơn, chủ yếu dao động nhẹ trong biên độ hẹp với POW giảm 0,65%, BWE tăng 0,4%, TDM tăng 0,3%, REE giảm 1,1% và NT2 giảm 0,5%. Đáng chú ý, mã KOS ghi nhận phiên giảm sàn về giá 3.680 đồng/cổ phiếu.