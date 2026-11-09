VN-Index giằng co mạnh, áp lực bán đè nặng nhóm vốn hóa lớn

Phiên giao dịch buổi sáng của thị trường chứng khoán ghi nhận áp lực điều chỉnh rõ nét ngay từ những phút đầu mở cửa khi VN-Index nhanh chóng rơi từ vùng điểm khởi đầu xuống dưới mốc tham chiếu. Lực bán duy trì áp lực xuyên suốt nửa đầu phiên sáng và có thời điểm chạm sát vùng giá thấp nhất quanh khu vực 1.703 - 1.704 điểm trước khi bước vào giờ nghỉ trưa. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán.

Đáng chú ý, VIC lao dốc tới 2,77%, VHM giảm 1,45%. Chỉ riêng hai trụ này đã khiến VN-Index mất hơn 11 điểm trong tổng giảm 21,13 điểm phiên sáng. Ngược lại, VPB đảo chiều khá ấn tượng nhưng cũng chỉ nâng đỡ chưa được nửa điểm.

Bước sang phiên chiều, áp lực bán tiếp tục đè nặng lên thị trường khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ và có nhịp rơi sâu xuống vùng đáy mới quanh mốc 1.703 điểm vào khoảng đầu giờ chiều. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy bất ngờ gia nhập đã kích hoạt đà hồi phục. VN-Index nhanh chóng đảo chiều đi lên vượt qua mốc tham chiếu. Dù gặp áp lực rung lắc nhẹ về cuối phiên, VN-Index vẫn đóng cửa tại mức điểm tích cực so với điểm thấp nhất ngày.

Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại mức 1.714,32 điểm, giảm 11,04 điểm tương ứng mức sụt giảm 0,64% so với tham chiếu.

Toàn thị trường ghi nhận giá trị giao dịch VN-Index đạt 13.826,48 tỷ đồng, giảm 26,45% so với phiên giao dịch liền trước. Dòng tiền tập trung giao dịch mạnh ở các mã cổ phiếu nổi bật như VIX với hơn 548 tỷ đồng, HPG với gần 480 tỷ đồng, VHM với hơn 417 tỷ đồng và SSI với hơn 416 tỷ đồng.

Về giao dịch khối ngoại, nhóm này ghi nhận trạng thái bán ròng, với dòng tiền bán mạnh tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như HPG, VIC, PNJ, FPT và VHM. Ngược lại, lực mua ròng xuất hiện rải rác tại một số mã thuộc nhóm ngân hàng và bất động sản như VPB, MBB, TCB cùng POW.

Diễn biến VN-Index trong phiên ngày 9/11 (Ảnh: Trading View).

Thị trường phiên giao dịch hôm nay chứng kiến áp lực điều chỉnh bao trùm hầu hết các nhóm ngành trọng điểm, phản ánh qua sắc đỏ chiếm ưu thế.

Khối Tài chính chịu áp lực phân hóa rõ nét, trong đó nhóm ngân hàng và chứng khoán ghi nhận sắc đỏ đè nặng ở các cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ có VPB giữ được sắc xanh nhẹ tăng 0,91%, ACB tăng 0,74%, MBB tăng 0,26%, VCB đứng giá.

Còn lại SSI giảm mạnh 2,45%, VND giảm 3,34%, HCM giảm 1,27%, STB giảm 2,14%, LPB giảm 1,69%, HDB giảm 1,33%, VIX giảm 2,62%, CTG giảm 0,63% và VCI giảm 2,48%.

Nhóm Bất động sản cũng chìm trong sắc đỏ với thanh khoản tập trung ở các cổ phiếu đầu ngành. Nhóm ghi nhận VIC giảm 0,04%, VHM giảm 2,74%, VPI giảm 1,64%, KDH giảm 0,33%, DXG giảm 0,45%, TCH giảm 1,85%, CEO giảm 0,81%, PDR giảm 1,28%. Đáng chú ý, NVL lội ngược dòng tăng 1,94%, tạo điểm sáng nâng đỡ cho VN-Index.

Khối Công nghiệp ghi nhận trạng thái giằng co mạnh mẽ khi VJC giảm 0,15%, GEX giảm 2,23%, CII giảm 0,36%, VCG giảm 2,91%, HAH giảm 0,31%, GMD giảm 0,19%. Trong khi đó, một số mã nhỏ hơn vẫn thu hút dòng tiền như CTD tăng 3,22%, PC1 tăng 0,3% và GEE tăng 3,51%.

Ngành Nguyên vật liệu chịu sự điều chỉnh sâu tại các cổ phiếu trụ. Cụ thể, HPG giảm 1,42%, DCM giảm 3,74%, HHP giảm sàn 6,87%. Trong khi đó, NKG của Nhà Khang Điền đi ngược xu hướng, tiếp tục chuỗi tăng liên tục và tăng 0,82% phiên hôm nay

Nhóm Tiêu dùng thiết yếu ghi nhận diễn biến tiêu cực lan rộng với MSN giảm 2,05%, VNM giảm 1,56%, PNJ giảm tới 5,65%. Song, DBC tăng mạnh 3,85% và MZG tăng 1,43%.

Lĩnh vực Tiêu dùng không thiết yếu và Tiện ích ghi nhận điều chỉnh biên độ hẹp. Trong đó, MWG giảm 1,9%, GAS giảm 1,48%, nhưng POW ghi nhận tăng tích cực 1,62%.

Khối Năng lượng giao dịch giằng co khi BSR giảm 1,14%, PVD tăng 0,58%, cùng với ngành Công nghệ thông tin giữ vững nhịp tăng trưởng ổn định nhờ FPT tăng 0,39%, giúp kìm hãm đà lao dốc chung của toàn bộ thị trường.