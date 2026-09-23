VN-Index giằng co dưới 1.830 điểm, rủi ro điều chỉnh chưa tan

Sau nhiều phiên giằng co trong vùng 1.800–1.850 điểm, áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh trong phiên chiều 23/9, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index có thời điểm rơi xuống dưới 1.800 điểm, trước khi hồi phục nhẹ trong những phút cuối và đóng cửa tại 1.801,65 điểm, giảm 15,28 điểm, tương ứng 0,84%.

Diễn biến trong phiên cho thấy trạng thái rung lắc vẫn chi phối thị trường. Trong phần lớn thời gian buổi sáng, VN-Index còn duy trì sắc xanh, song lực bán tăng dần từ đầu phiên chiều và mạnh hơn vào cuối ngày. Dù vậy, chỉ số vẫn kịp lấy lại mốc 1.800 điểm sau khi có lúc lùi xuống 1.798 điểm.

Tâm điểm gây sức ép tiếp tục là nhóm cổ phiếu họ Vin. Sau phiên hồi phục trước đó, VIC quay đầu giảm 3,2% và đóng cửa tại mức giá thấp nhất ngày, 236.000 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản VIC cải thiện so với phiên trước nhưng vẫn ở vùng thấp nếu so với những phiên giao dịch sôi động trước đó.

Với mức giảm này, riêng VIC lấy hơn 12 điểm của VN-Index, trở thành cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên chỉ số trong phiên.

Cùng chiều với VIC, VHM tiếp tục chịu áp lực bán và giảm 1,73%, lấy đi hơn 2 điểm của VN-Index. Đáng chú ý, VHM đã có 12 phiên liên tiếp bị khối ngoại bán ròng, tạo thêm sức ép lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Như vậy, chỉ riêng VIC và VHM đã đóng góp phần lớn mức giảm của VN-Index trong phiên hôm nay. Áp lực cũng lan sang nhiều cổ phiếu bất động sản khác, với NLG, LDG, VPL, NTL... nằm trong nhóm giảm đáng chú ý trên HoSE.

Diễn biến này khiến nhóm bất động sản trở thành một trong những khu vực chịu sức ép rõ rệt nhất khi dòng tiền chưa đủ mạnh để hấp thụ lượng cung gia tăng về cuối phiên.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền tiếp tục tìm đến nhóm ngân hàng và giúp hạn chế phần nào mức giảm của thị trường. Dù diễn biến giữa các cổ phiếu vẫn phân hóa, nhóm ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến chỉ số đã ghi nhận nhiều mã tăng tích cực.

TCB là tâm điểm khi thanh khoản vượt 1.000 tỷ đồng, gấp khoảng 3 lần phiên trước. Cổ phiếu này đóng cửa tăng 2,63%, dù đã thu hẹp mức tăng so với vùng cao nhất trong ngày, qua đó trở thành cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index.

Trong khi đó, VCB, MBB, CTG và ACB cùng giảm dưới 1%, giúp hạn chế phần nào áp lực từ nhóm ngân hàng. SSB cũng đã thoát trạng thái giảm sàn sau hai phiên liên tiếp, song vẫn đóng cửa giảm 1,91%.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, MSB và VBB cùng tăng trên 4%, TPB tăng 3,5%, trong khi TCB và LPB tăng trên 2%. Nhờ đó, chỉ số VNFINSELECT tăng 0,52%, trở thành một trong những nhóm chỉ số ngành tích cực nhất trên HoSE.

Ngoài ngân hàng, một số cổ phiếu riêng lẻ cũng tạo điểm sáng đáng chú ý. PET tăng kịch trần, trong khi YEG của Yeah1 bất ngờ được kéo lên mức giá trần, tăng 7%.

Nhóm bán lẻ, phân phối công nghệ cũng giao dịch tích cực với FRT tăng 6,95%, gần mức giá trần, còn DGW tăng 3,22%. Tuy nhiên, diễn biến tích cực tại một số cổ phiếu riêng lẻ chưa đủ để đảo chiều xu hướng chung khi phần lớn nhóm vốn hóa lớn chịu áp lực bán.

Kết phiên trên HoSE có 174 mã giảm giá, trong khi 133 mã tăng. Độ rộng thị trường vì vậy nghiêng về bên bán, đặc biệt khi số cổ phiếu giảm trong rổ VN30 tăng mạnh từ 10 mã cuối phiên sáng lên 22 mã vào cuối ngày.

Một điểm đáng chú ý trong phiên 23/9 là thanh khoản hồi phục mạnh, nhưng sự gia tăng này chủ yếu đi cùng áp lực bán. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 17.700 tỷ đồng, tăng 37% so với phiên giảm mạnh trước đó.

Tại nhóm VN30, giá trị giao dịch cũng trở lại trên 10.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc thanh khoản tăng trong bối cảnh số lượng cổ phiếu lớn giảm giá mở rộng cho thấy dòng tiền chủ động bán ra đang tạo sức ép đáng kể lên chỉ số.

Khối ngoại cũng gia tăng áp lực khi bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng trên HoSE. VPB chịu lượng bán ròng lớn nhất với hơn 282 tỷ đồng, tiếp đến là ACB hơn 141 tỷ đồng và VHM khoảng 130 tỷ đồng.

Đáng chú ý, danh sách bị bán ròng mạnh tiếp tục có nhiều cổ phiếu ngân hàng như TCB, VCB, CTG, HDB và MBB. Ở chiều ngược lại, không có cổ phiếu nào được khối ngoại mua ròng trên 100 tỷ đồng; VIC là mã được mua nhiều nhất với giá trị mua ròng hơn 98 tỷ đồng.

Sau phiên 23/9, VN-Index tiếp tục dao động trong vùng điểm số 1.800–1.850, với sự phân hóa ngày càng rõ giữa các nhóm cổ phiếu. Việc chỉ số giữ được mốc 1.800 điểm cuối phiên phần nào hạn chế đà giảm, song áp lực bán tại nhóm vốn hóa lớn và hoạt động bán ròng mạnh của khối ngoại vẫn là những yếu tố đáng chú ý trong diễn biến thị trường.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

VN-Index còn cửa hướng tới 1.850 điểm

Chứng khoán AIS

VN-Index đang giằng co, tích lũy trong biên độ 1.790-1.830 điểm, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền trước những tín hiệu chưa thực sự rõ ràng từ thị trường.

Dòng tiền tiếp tục phân hóa rõ nét, đồng thời luân chuyển giữa các cổ phiếu trong cùng nhóm ngành. AIS cho rằng nếu VN-Index duy trì trên ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 1.790 điểm, tương ứng đường MA200 ngày, chỉ số vẫn có khả năng hồi phục để hướng tới vùng 1.840-1.850 điểm.

Về chiến lược, nhà đầu tư nên ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng đang duy trì dòng tiền tốt. Đồng thời, cần chủ động siết chặt quản trị rủi ro tại những nhóm đang chịu áp lực bán.

Thị trường chung vẫn đang trong xu hướng tích lũy

Chứng khoán Kirin (CSI)

Áp lực bán gia tăng mạnh trở lại, đặc biệt tại nhóm vốn hóa lớn như VIC, VHM, khiến thị trường đóng cửa trong sắc đỏ. Thanh khoản phiên này tăng so với phiên trước, song vẫn ở mức thấp khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn 11% so với mức bình quân 20 phiên.

Theo CSI, diễn biến tăng giảm trong hai phiên gần đây đều chịu ảnh hưởng lớn từ hai cổ phiếu vốn hóa lớn VIC, VHM, qua đó cho thấy thị trường chung vẫn đang trong xu hướng tích lũy. Thanh khoản thấp cũng phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Do đó, CSI tiếp tục giữ nguyên vị thế hiện tại, chưa vội hành động thêm và kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu tích cực rõ ràng hơn trước khi mở vị thế mua mới.

VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh 1.800-1.830 điểm

Chứng khoán Asean

VN-Index đang đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn khi đóng cửa tại 1.802 điểm, thấp hơn các đường MA10, MA20 và kết phiên ở vùng giá thấp nhất ngày.

Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng khi lực cầu chưa đủ sức hấp thụ áp lực bán chủ động. Chỉ báo RSI đang ở trạng thái trung tính tại 50, trong khi dòng tiền MFI suy yếu xuống 41.

Asean cho rằng thị trường nhiều khả năng tiếp diễn trạng thái giằng co trong biên độ hẹp trong các phiên tới trước khi xác lập xu hướng rõ ràng hơn.

Trong bối cảnh rủi ro kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần vẫn hiện hữu, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và tập trung giao dịch theo biên độ 1.800-1.830 điểm.

Các nhóm có câu chuyện riêng như thoái vốn Nhà nước, nâng hạng thị trường, các nghị quyết phát triển kinh tế hoặc chu kỳ offshore tiếp tục được ưu tiên.

Chỉ gia tăng tỷ trọng khi xu hướng chính cải thiện

Chứng khoán SHS

Diễn biến thị trường đang kém tích cực khi xuất hiện trạng thái giá giảm đi kèm thanh khoản tăng, trong khi những phiên giá phục hồi lại có thanh khoản giảm.

Bên cạnh đó, VN-Index biến động kém tích cực dưới ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, tác động đến tâm lý nhà đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vừa được nâng hạng.

Theo SHS, dòng tiền vẫn chưa cải thiện tốt dù thị trường tiếp tục duy trì nhiều doanh nghiệp chất lượng, có triển vọng tăng trưởng. Các vị thế gia tăng tỷ trọng chỉ nên được xem xét khi xu hướng chính của VN-Index cải thiện và động lực tăng trưởng trở lại.

Kịch bản VN-Index lùi về 1.715-1.750 điểm vẫn cần lưu ý

Chứng khoán Tiên Phong (TPS)

TPS tiếp tục lưu ý kịch bản điều chỉnh và kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.715-1.750 điểm. Công ty duy trì quan điểm thận trọng trong ngắn hạn, đồng thời cho rằng những nhịp rung lắc về các vùng hỗ trợ quan trọng có thể mở ra cơ hội tích lũy có chọn lọc.

Theo TPS, nhà đầu tư không nên xem các phiên tăng điểm đơn lẻ là tín hiệu xác nhận một xu hướng tăng mới trong khi thị trường chưa cho thấy sự cải thiện đủ rõ về dòng tiền và động lượng.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.