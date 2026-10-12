VN-Index giảm vì nhóm trụ, thanh khoản HoSE xuống thấp

Cổ phiếu vốn hóa lớn kéo lùi VN-Index

Kết phiên sáng 12/10/2026, VN-Index giảm 0,34%, tương đương 5,91 điểm, dù số mã tăng trên HoSE nhỉnh hơn số mã giảm. Áp lực chủ yếu đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là VIC, VHM và GAS.

VIC giảm 2,26%, lấy đi khoảng 8 điểm của chỉ số; VHM giảm 1,06%, GAS giảm 1,98%, MCH giảm 2,38% và BSR giảm 1,93%. Cả năm mã đều đóng cửa phiên sáng ở mức thấp nhất hoặc chỉ cao hơn một bước giá nhờ lực mua kỹ thuật. Trong bối cảnh đó, VN-Index chỉ hồi hơn 4 điểm so với đáy trong phiên.

Diễn biến ở nhóm blue-chip có phần tích cực hơn. VN30-Index phục hồi gần 10 điểm, tương đương 0,52%, vượt tham chiếu 0,19%, tương ứng 3,52 điểm. Độ rộng rổ này gồm 16 mã tăng và 12 mã giảm. VPB tăng 3,57%, SHB tăng 3%, HPG tăng 1,74%, HDB tăng 1,56%, ACB tăng 1,49%, VIB tăng 1,47% và TCX tăng 1,29%. Trong Top 10 vốn hóa, TCB là cổ phiếu trụ tăng mạnh, với mức tăng 1,39%.

Độ rộng tích cực nhưng dòng tiền tập trung

HoSE ghi nhận 156 mã tăng và 147 mã giảm khi kết phiên sáng. Ngay cả tại thời điểm VN-Index chạm đáy, số mã tăng, giảm cũng không cách biệt lớn: 134 mã tăng so với 145 mã giảm. Trạng thái phân hóa cho thấy dòng tiền vẫn tìm đến những cổ phiếu có kỳ vọng riêng, trong khi nhà đầu tư điều chỉnh danh mục với áp lực khác nhau.

Trong số 156 mã tăng, có 65 mã tăng trên 1%, chiếm 44,1% tổng giá trị khớp lệnh toàn sàn. Tuy nhiên, hơn 95% thanh khoản của nhóm này tập trung ở 15 cổ phiếu sôi động nhất. VPB, TCB, HPG, SHB, HDB và ACB đều có giá trị khớp lệnh trên 100 tỷ đồng; STB, VIB và TCX cũng giao dịch khá cao. Ở nhóm midcap, VIX tăng 129%, CII tăng 3,35%, DXG tăng 2,56%, VCG tăng 2,93% và NT2 tăng 3,06%, mỗi mã có giao dịch vài chục tỷ đồng.

Chiều giảm cũng cho thấy hoạt động bán tập trung: 71 mã mất hơn 1%, chiếm 22,5% thanh khoản HoSE, trong đó 97% giá trị giao dịch dồn vào 16 mã có thanh khoản từ 10 tỷ đồng. VIC, BSR, MCH, VHM, VJC và GAS là những blue-chip giao dịch lớn. PNJ giảm 4,36%, PVT giảm 2,18%, PVP giảm 1,66% và DCL giảm 1,64%.

Thanh khoản co lại, khối ngoại bán ròng

Thanh khoản HoSE trong buổi sáng đạt khoảng 5.305 tỷ đồng, chưa tính giao dịch thỏa thuận, giảm 26% so với phiên sáng trước. Khối ngoại bán ròng 318,4 tỷ đồng, tập trung tại TCB (-63,2 tỷ), PNJ (-57,9 tỷ), VIX (-48,5 tỷ) và VIC (-45,6 tỷ). Ở chiều mua, HPG được mua ròng 76,9 tỷ đồng, còn VIB đạt 16,1 tỷ đồng.

VN-Index đã có phiên điều chỉnh thứ tư liên tiếp, nhưng mức giảm còn nhẹ và chịu ảnh hưởng lớn từ một số trụ. Độ rộng thị trường duy trì tương đối cân bằng, trong khi chỉ số vẫn vận động trong vùng hỗ trợ kỹ thuật. Dù vậy, biên độ dao động mạnh và thanh khoản tập trung ở một nhóm nhỏ khiến việc lựa chọn cổ phiếu trở nên khó khăn hơn.