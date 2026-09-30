VN-Index giảm về 1.768 điểm phiên cuối tháng

Cổ phiếu giảm giá vẫn đang tạo áp lực chung lên thị trường với độ rộng nghiêng về bên bán. Đóng cửa phiên 30/9, VN-Index giảm 9,11 điểm tương ứng -0,51%, lùi về 1.768,62 điểm.

VN-Index chốt tháng tại 1.768 điểm, khối ngoại bán ròng rát 910 tỷ đồng.

Chỉ số hôm nay giằng co liên tục, sáng nay, VN-Index vẫn giữ được đà trên tham chiếu dù khoảng cách chênh lệch không quá lớn. Sang đến phiên chiều, áp lực bán tăng mạnh khiến VN-Index có lúc thủng mốc 1.760 điểm và hồi lại kịp trong phiên ATC để kết phiên giảm không quá mạnh. Dù vậy, đây đã là phiên điều chỉnh thứ 3 liên tiếp của VN-Index.

Thị trường vẫn đang chịu áp lực từ phía nhóm cổ phiếu giảm giá. Sàn HoSE hôm nay ghi nhận 178 mã giảm - 129 mã tăng. Ở nhóm vốn hoá lớn, rổ VN30 cũng chỉ có 10 cổ phiếu giữ được sắc xanh trong khi 17 mã điều chỉnh.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 910 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Tại chiều mua, cổ phiếu HDB được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 36 tỷ đồng. Theo sau, FRT và MSN là mã tiếp theo được gom mạnh 36 và 32 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VHM dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 329 tỷ đồng. Theo sau là TCB và VIC lần lượt bị bán ròng 156 tỷ đồng và 82 tỷ đồng.Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá 2,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, NVB xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 0,7 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng NTP, BVS.

Ngoài ra, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 10 tỷ đồng; theo sau PVS bị bán 3,7 tỷ, CEO, MST bị bán từ vài tỷ đồng.Chiều mua, cổ phiếu QNS được khối ngoại mua 2 tỷ đồng. Theo sau, ABB và SGP cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

Ngược chiều, F88 bị khối ngoại bán ròng 5 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , MSR, VEA,...