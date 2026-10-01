VN-Index giảm thêm 19 điểm phiên đầu tháng 10

Trái với những kỳ vọng thị trường nâng hạng, chỉ số VN-Index đã trải qua tháng 9 không mấy khả quan khi ghi nhận mức giảm 63,5 điểm, tương ứng giảm 3,47%. Trong đó, với 3 phiên liên tục điều chỉnh vào cuối tháng, chỉ số chung đã lùi về dưới các đường trung bình động MA10, MA20, cùng áp lực bán chiếm ưu thế.

Thị trường tiếp tục diễn biến tiêu cực khi các chỉ số nhanh chóng bị đẩy xuống dưới tham chiếu. Dù thị trường chung ban đầu giao dịch khá phân hóa, với số mã tăng giảm cân bằng, song các cổ phiếu lớn, đặc biệt là họ Vingroup gây sức ép khiến chỉ số chung giảm điểm.

Cổ phiếu PNJ tiếp tục bị bán sàn phiên thứ tư liên tiếp. Trong khi chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu năng lượng sau phiên giảm mạnh hôm qua đã đồng loạt hồi phục. Cổ phiếu PLX có thời điểm đã được kéo lên sát giá trần.

Thị trường chứng khoán vẫn chưa dứt chuỗi giảm

Tạm dừng nghỉ trưa, VN-Index giảm 10,45 điểm (-0,59%) xuống 1.758,17 điểm với 123 mã tăng và 160 mã giảm. HNX-Index giảm 0,71 điểm (-0,26%) xuống 270,93; trong khi UPCoM-Index tăng 0,22 điểm (+0,17%) lên 126,53 điểm.

Phiên chiều, áp lực bán được đẩy mạnh hơn, đặc biệt là ở một số cổ phiếu ngân hàng. STB chốt phiên với mức giảm 5%, LPB giảm 4,6%... VIC chốt phiên với mức giảm 3,5%, là cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất khi lấy đi của VN-Index tới gần 18 điểm.

Nhóm VN30 hôm nay chỉ có 8 mã tăng, trong đó, MSN tăng cao nhất cũng chỉ đạt 2,8%, còn lại các cổ phiếu khác chỉ giao dịch trên tham chiếu một chút. Ở chiều ngược lại, có tới 20 mã giảm, 2 mã đứng giá.

Tính chung toàn sàn HOSE, phiên hôm nay có 110 mã tăng, trong khi tới 177 mã giảm. NVL hôm nay giao dịch tích cực hơn khi tăng gần 2%, khối lượng giao dịch hơn 15,6 triệu đơn vị.

VN-Index tăng tổng cộng 19,32 điểm (-1,09%) xuống 1.749,3 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 638 triệu đơn vị, giá trị 15.354 tỷ đồng.

Sàn HNX hôm nay có 51 mã tăng, 67 mã giảm. HNX-Index giảm 2,98 điểm (-1,01%) xuống 268,66 điểm. Thanh khoản đạt 42,6 triệu đơn vị, giá trị 653,6 tỷ đồng.

UPCoM-Index giữ được sắc xanh khi tăng 0,21 điểm (+0,17%) lên 126,52 điểm với 116 mã tăng, 106 mã giảm.

Khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng, song đà bán được hãm lại với quy mô bán ròng hơn 160 tỷ đồng trên 3 sàn.