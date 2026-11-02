VN-Index giảm tháng thứ 2 liên tiếp: Ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi

Tuần qua, thị trường giao dịch khá tiêu cực khi kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lần lượt công bố. Những phiên đầu tuần, VN-Index hướng đến vùng kháng cự quanh 1.780 điểm với áp lực cung gia tăng, lực cầu suy yếu. Sau đó thị trường chịu áp lực bán mạnh trong 2 phiên cuối tuần.

Kết tuần, VN-Index giảm 1,83% về mức 1.741,62 điểm, trên vùng giá trung bình 20 phiên quanh 1.735 điểm. VN30 kết tuần giảm 2,73% về mức 1.855,04 điểm, dưới kháng cự 1.880 điểm.

Dòng tiền trong thị trường vẫn chưa cải thiện

Độ rộng thị trường trong tuần tiêu cực; ngoại trừ du lịch giải trí, nhóm Vingroup tăng điểm. Hầu hết các ngành đều giảm điểm. Giảm mạnh nhất là công nghệ thông tin, công nghiệp, chứng khoán, năng lượng - dầu khí, ngân hàng... Thanh khoản trong tuần giảm, khối lượng giao dịch trên HOSE giảm 9,9% so với tuần trước; thể hiện lực cầu, dòng tiền suy yếu trở lại. Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tuần này với giá trị 2.694,5 tỷ đồng trên HOSE.

Tuần qua, thị trường giao dịch khá tiêu cực khi kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp lần lượt công bố.

Đánh giá về xu hướng ngắn hạn, Công ty Chứng khoán SHS cho rằng, VN-Index dưới ảnh hưởng nhóm Vingroup vẫn tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1.735 điểm, vùng giá trung bình 20 phiên; Kháng cự mạnh 1.800 điểm, vùng giá trung bình 200 phiên. Trong khi VN30 suy yếu dưới ảnh hưởng của nhóm ngân hàng, chịu áp lực điều chỉnh về vùng 1.820 điểm. Để VN-Index cải thiện xu hướng, cần có động lực tăng trưởng vượt trội đến từ nhóm Vingroup và ngân hàng.

Thị trường đã kết thúc tháng 10, VN-Index ở mức 1.741,62 điểm, giảm 1,53% so với tháng 9. Thanh khoản trên HOSE trong tháng 10 trung bình đạt 15.644 tỷ đồng/phiên, tiếp tục trong xu hướng giảm từ tháng 1/2026 đến nay. Điều này cho thấy dòng tiền trong thị trường vẫn chưa cải thiện trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới bất ổn; lạm phát, lãi suất duy trì mức cao...

Mặc dù nền kinh tế trong nước vẫn tăng trưởng tốt, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng lập kỷ lục mới hơn 1.000 tỷ USD. Hiện tại trong thị trường không có nhiều cơ hội khi hầu hết các nhóm ngành đều trong xu hướng giảm giá, tích lũy trung dài hạn kéo dài.

Chúng tôi đã khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, ưu tiên kiểm soát rủi ro. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật, đánh giá lại tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường, nhóm ngành, doanh nghiệp và triển vọng trong báo cáo chiến lược tháng 11”, nhóm phân tích SHS nhấn mạnh.

Ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi

Theo đánh giá từ Công ty Chứng khoán ABC: Trong tuần qua, VN-Index không vượt qua được vùng kháng cự 1.780 điểm và điều chỉnh trong phần nhiều các phiên, đóng cửa tuần tại 1.741,62 điểm; Thanh khoản suy giảm so với tuần trước trong khi độ rộng thị trường liên tục nghiêng về bên bán cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để hấp thụ áp lực bán quanh vùng kháng cự, khiến động lượng tăng sau nhịp hồi phục trước đó suy yếu dần.

“Trong ngắn hạn, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc trong biên độ 1.720 - 1.780 điểm và có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi và có thể cân nhắc giải ngân thăm dò khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ 1.700 - 1.720 điểm”, nhóm phân tích lưu ý.

Còn theo Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), diễn biến tuần qua phản ánh tâm lý nhà đầu tư chuyển biến tiêu cực, làm mất hiệu lực kịch bản tái tích lũy ngắn hạn trước đó. Tuy nhiên, chỉ số phục hồi đáng kể từ mức thấp nhất ngày, hình thành mẫu nến Dragonfly, gợi mở khả năng xuất hiện nhịp hồi phục nhưng cần được xác nhận trong phiên kế tiếp.

“Nếu VN-Index tăng trở lại với lực cầu cải thiện, cơ hội kết thúc nhịp điều chỉnh ngắn hạn sẽ rõ nét hơn. Bên cạnh đó, việc chỉ số đã thoát khỏi kênh giảm hình thành từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 10 vẫn tạo cơ sở xem nhịp giảm hiện tại là quá trình kiểm định lại xu hướng, song chưa đủ để loại trừ rủi ro điều chỉnh sâu hơn”, TPS nhấn mạnh.

VN-Index tiếp tục rung lắc, tránh bắt đáy sớm

Dự báo tuần từ ngày 2-6/11, Công ty Chứng khoán Asean cho rằng: VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc và phân hóa trong vùng 1.720-1.770 điểm, với khu vực 1.715-1.730 điểm là hỗ trợ gần, trong khi 1.755-1.775 điểm trở thành vùng cản cần vượt lại để khôi phục xu hướng phục hồi.

Điểm cần theo dõi là phản ứng của dòng tiền tại nhóm ngân hàng-chứng khoán bất động sản, độ rộng và thanh khoản khi thị trường kiểm định hỗ trợ, giao dịch khối ngoại, đồng thời lưu ý biến động quốc tế quanh bầu cử giữa kỳ Mỹ trong tháng 11 có thể ảnh hưởng tới khẩu vị rủi ro toàn cầu.

“Nếu lực cầu cải thiện và VN-Index lấy lại vùng 1.760-1.775 điểm, khả năng quay lại kiểm định 1.800 điểm sẽ được mở ra; ngược lại, việc xuyên thủng 1.715-1.720 điểm có thể đưa chỉ số trở lại vùng tâm lý 1.680-1.700 điểm. Về hành động, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, tránh bắt đáy sớm, ưu tiên giải ngân từng phần vào cổ phiếu có nền giá và kết quả kinh doanh tốt khi thị trường xuất hiện tín hiệu cân bằng, đồng thời giảm tỷ trọng các vị thế yếu nếu vùng hỗ trợ gần bị phá vỡ”, Chứng khoán Asean khuyến nghị.