VN-Index giảm sâu, cổ phiếu 'họ Masan' giữ sắc xanh

Cổ phiếu đa phần chìm trong sắc đỏ phiên 24/9. Nguồn: Vietstock Finance

Thị trường chứng khoán phiên 24/9 tiếp tục diễn biến kém tích cực khi sắc đỏ chiếm ưu thế trên diện rộng. Kết phiên, VN-Index giảm 26,56 điểm xuống 1.775,09 điểm. HNX-Index giảm 3,68 điểm còn UPCoM giảm 0,18 điểm. Phiên trước (23/9), VN-Index cũng mất hơn 15 điểm.

Bất động sản là nhóm gây áp lực lớn nhất lên thị trường. Các cổ phiếu “họ Vingroup” tiếp tục điều chỉnh. VHM giảm 4,11% về giá 65.400 đồng/cp – thấp nhất trong 2 tháng gần đây; VIC giảm 2,54% về giá 230.000 đồng/cp – thấp nhất trong một tháng gần đây; VRE giảm 3,01% về giá 24.150 đồng/cp – cũng thấp nhất trong một tháng gần đây.

Đa phần cổ phiếu bất động sản khác chìm trong sắc đỏ, giảm đáng kể là DXG -4,25%, NLG -1,72%, TCH -2,6%, PDR -1,29%, HDC -2,13%, NTL -1,61%... DIG chưa nhận được lực cầu “bắt đáy” dù đã lùi về dưới mệnh giá; tiếp tục giảm hơn 1%, lùi về giá 9.830 đồng/cp.

Sắc đỏ cũng chiếm ưu thế ở nhóm tài chính. Các mã ngân hàng giảm đáng kể là CTG giảm 1,79%, ACB giảm 1,83%, HDB giảm 1,25%, BVB giảm 2,33%, LPB giảm 1,9%, NVB giảm 3,55%, PCB giảm 2,27%, SSB giảm 2,44%, VBB giảm 1,75%. Trong đó SSB có phiên điều chỉnh thứ 4 liên tiếp, sau chuỗi tăng nóng trước đó. Mã đóng cửa ở giá 20.000 đồng/cp, giảm khoảng 17% so với đỉnh lịch sử 24.100 đồng xác lập phiên 18/9.

Tại nhóm chứng khoán, VIX giảm 1,54%, SSB giảm 2,44%, TCX giảm 1,96%, VND giảm 1,69%, HCM giảm 1,57%, SHS giảm 1,42%. Một số mã nhỏ giảm mạnh hơn, như AAS -3,23%, APS -5%, TVS -4,49%...

Nhóm dầu khí tiêu cực với BSR giảm 4,15%, PLX giảm 3,85%, PVD giảm 3,42%, PVT giảm 3,46% và PVS giảm 2,71%. Một số mã vốn hóa lớn khác cũng điều chỉnh gây áp lực lên chỉ số, như HPG giảm 1,19%, FPT giảm 1,21%, PNJ giảm 5,67%.

Thanh khoản toàn thị trường phiên hôm nay đạt gần 18.500 tỷ đồng, không có nhiều biến động so với phiên trước. Trong đó nhà đầu tư nước ngoài chiếm hơn 3.600 tỷ đồng và bán ròng 866 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung mạnh nhất tại VHM, với giá trị bán ròng 349 tỷ đồng. Xếp sau là VIC 177 tỷ đồng và VPB 114 tỷ đồng. Một số cổ phiếu ngân hàng khác cũng bị khối ngoại bán ròng đáng kể như HDB 99 tỷ đồng, ACB 92 tỷ đồng, CTG 89 tỷ đồng, TCB 77 tỷ đồng. Ở chiều mua, MSN dẫn đầu với giá trị mua ròng 182 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. MSR đứng thứ hai với 41 tỷ đồng, tiếp đến là GAS 26 tỷ đồng, STB 24 tỷ đồng, FRT 19 tỷ đồng…

Bộ đôi MSN - MSR giữ sắc xanh

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn ghi nhận một số điểm sáng riêng lẻ. VTP tăng trần, PET tăng 1,35%, GVR tăng 2,02%... Đáng chú ý là bộ đôi nhà Masan: MSN +1,43%, MSR +4,13%.

Với mức tăng trên, MSR của Masan High-Tech Materials lập đỉnh mới ở giá 55.500 đồng/cp. Mã đã tăng hơn 70% so với hồi giữa tháng 7/2026.

Tin tức mới về MSR là The Elmet Group Co. (Elmet) - đối tác thương mại lâu năm của MSR sẽ mua 4,99% cổ phần MSR.

Theo công bố của Masan ngày 24/9, sau giao dịch, Masan vẫn là cổ đông kiểm soát MSR với tỷ lệ sở hữu khoảng 87,46%. Tập đoàn sẽ tiếp tục chuyển nhượng cổ phần tại MSR để tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp này duy trì ở mức khoảng 75% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Elmet Group Co. có trụ sở tại Mỹ chuyên cung cấp hợp kim vonfram và các sản phẩm khoáng sản chiến lược cho các khách hàng lớn tại Bắc Mỹ. Doanh nghiệp này đã niêm yết trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán ELMT.

Hiện số lượng cổ phiếu lưu hành của Masan High-Tech Materials là hơn 1,1 tỷ đơn vị, tương ứng vốn điều lệ hơn 11.000 tỷ đồng. Tạm tính theo giá trên sàn, giá trị thương vụ chuyển nhượng cho Elmet có thể đạt hơn 3.000 tỷ đồng.