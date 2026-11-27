Nhận định sau phiên giao dịch ngày 26/11 khi VN-Index giảm gần 60 điểm, TS Lê Đức Khánh - Giám đốc Phân tích Chứng khoán VPS, cho rằng tâm lý thận trọng đã bao trùm thị trường trong thời gian qua, thể hiện qua thanh khoản duy trì ở mức thấp.

"Thông tin mới về chính sách thuế quan có tác động tiêu cực. Thanh khoản phiên giao dịch nhỉnh hơn mức trung bình 7 phiên gần nhất, song thị trường chưa xuất hiện tình trạng bán tháo rõ rệt," ông Khánh nêu quan điểm tại hội thảo trực tuyến "Black Friday, săn sale cổ phiếu?" do Chứng khoán VPS tổ chức tối ngày 26/11.

TS Lê Đức Khánh - Giám đốc Phân tích Chứng khoán VPS. Ảnh: Phạm Ngọc/Mekong ASEAN

Theo ông Khánh, những yếu tố bên ngoài đang tác động đến tâm lý nhà đầu tư gồm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12/2026, căng thẳng Mỹ - Iran và chính sách thuế quan của Mỹ.

Tuy nhiên, vị chuyên gia đánh giá thông tin thuế quan không quá tiêu cực khi Việt Nam vẫn còn dư địa đàm phán. Trong khi đó, kinh tế vĩ mô trong nước vẫn có những điểm tích cực như tăng trưởng GDP, động thái kiểm soát lãi suất huy động của Ngân hàng Nhà nước và triển vọng đẩy mạnh đầu tư công.

Về diễn biến thị trường, TS Lê Đức Khánh đánh giá vùng 1.600 - 1.650 điểm là vùng hỗ trợ trung hạn quan trọng và VN-Index có khả năng tạo đáy quanh khu vực này. Song việc thị trường tạo đáy không đồng nghĩa với khả năng phục hồi mạnh ngay lập tức. Chỉ số có thể hình thành đáy kép hoặc dao động trong biên độ nhất định trong một vài tuần, do đó xác suất kiếm lời từ các giao dịch bắt đáy ngắn hạn chưa hẳn đã cao.

Ông Khánh cho rằng những nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao không nên tiếp tục mua "bắt đáy". Với những nhà đầu tư còn nhiều tiền mặt, có thể cân nhắc giải ngân với tỷ trọng vừa phải, giữ lại nguồn vốn để tiếp tục mua nếu thị trường diễn biến không như kỳ vọng.

TS Lê Đức Khánh cho rằng nhà đầu tư không nên quá lo lắng trước những biến động ngắn hạn. Thị trường hôm nay giảm mạnh nhưng hoàn toàn có thể tăng điểm trở lại ngay ngày mai. Trong ngắn hạn, tại thời điểm đưa ra nhận định, ông Khánh ghi nhận các chỉ số hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ và thị trường chứng khoán Nhật Bản đang có tín hiệu phục hồi. Do đó, ông không loại trừ khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tăng điểm trở lại ngay trong phiên 27/11.

"Không ai tránh được rủi ro thị trường"

Chia sẻ tại hội thảo “Chiến lược đầu tư 2027: Đón những cơ hội” do VPBankS tổ chức chiều ngày 26/11, bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF), cho rằng việc dự báo chính xác diễn biến thị trường trong ngắn hạn là rất khó.

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Tổng giám đốc VCBF. Ảnh: Phạm Ngọc/Mekong ASEAN

Theo bà Nga, diễn biến của VN-Index phụ thuộc vào hai yếu tố là lợi nhuận doanh nghiệp và mức định giá mà nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận. Trong khi lợi nhuận doanh nghiệp chịu tác động của nhiều yếu tố vĩ mô, cung cầu và chính sách, định giá cổ phiếu còn phụ thuộc lớn vào dòng tiền, tâm lý và kỳ vọng của nhà đầu tư.

"Nhà đầu tư thường phản ứng thái quá, khi thị trường tốt thì kỳ vọng sẽ tốt hơn nữa, khi thị trường xấu lại cho rằng sẽ tiếp tục xấu đi. Tâm lý thị trường hiện nay đang nghiêng về trạng thái thứ hai," bà Nga nhận định.

Tuy nhiên, khi thị trường bị bán quá mức, giá tài sản sẽ trở nên hấp dẫn và đến một thời điểm nhất định, dòng tiền từ các kênh tài sản khác sẽ dịch chuyển trở lại thị trường chứng khoán. Điều khó dự báo là thời điểm quá trình này diễn ra.

“Khi chúng ta đã xác định đầu tư cổ phiếu thì chúng ta phải xác định là thị trường có biến động và có rủi ro thị trường, và không ai tránh được rủi ro thị trường cả. Đấy là thông điệp tôi muốn gửi đến tất cả các nhà đầu tư cổ phiếu”, Tổng Giám đốc VCBF nhấn mạnh.

Theo bà Nga, nhà đầu tư có thể dự báo đúng một vài lần nhưng rất khó duy trì sự chính xác liên tục. Hơn nữa, nhận định đúng cũng chưa chắc đã hành động đúng.

Dẫn lại trải nghiệm trong giai đoạn dịch Covid-19 năm 2020, bà Nga cho biết từng chủ động giảm tỷ trọng cổ phiếu trong các quỹ mở trước khi thị trường lao dốc. Tuy nhiên, tâm lý chờ đợi thị trường ổn định hơn khiến bà bỏ lỡ cơ hội gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi thị trường phục hồi.

Từ trải nghiệm này, VCBF kiên định với chiến lược mua và nắm giữ doanh nghiệp tốt, chấp nhận rủi ro thị trường nhưng giảm thiểu rủi ro riêng lẻ thông qua việc đánh giá kỹ doanh nghiệp và đa dạng hóa danh mục.

Cổ phiếu đã rẻ nhưng chưa cần vội giải ngân

Cũng tại hội thảo, bà Lê Yên Quỳnh, Tổng giám đốc CTCP Quản lý Quỹ Việt Nam Thịnh Vượng (VP Capital), đánh giá định giá cổ phiếu Việt Nam đã xuống vùng thấp nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên, khi mặt bằng lãi suất còn cao, khó kỳ vọng dòng tiền sẽ sớm đổ mạnh vào thị trường chứng khoán.

Thay vì giải ngân toàn bộ vào cổ phiếu, bà Quỳnh thiên về chiến lược tích lũy dần, duy trì danh mục cân bằng giữa tiền gửi, trái phiếu và cổ phiếu, đồng thời mua thêm trong những nhịp giảm giá.

Theo chuyên gia, việc nhận định thị trường không đồng nghĩa với việc phải hành động ngay lập tức. Điều quan trọng là xác định nguyên nhân khiến giá cổ phiếu biến động có làm thay đổi nền tảng cơ bản của doanh nghiệp hay không.

Nếu doanh nghiệp có khả năng vượt qua những biến cố bất ngờ, việc mua bán nóng vội có thể không mang lại kết quả tốt cho danh mục, nhất là khi dòng tiền có thể quay trở lại rất nhanh.

Đưa ra góc nhìn thận trọng hơn, ông Nguyễn Minh Hạnh - Tổng giám đốc CTCP Quản lý quỹ Việt Cát, cho rằng thị trường đang trong quá trình “xấu đi trước khi tốt lên” và có thể tiếp tục gặp khó khăn đến khoảng giữa năm 2027.

Ông Nguyễn Minh Hạnh chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Phạm Ngọc/Mekong ASEAN

Theo ông Hạnh, những khó khăn của năm 2026 có thể kéo dài sang năm 2027, trong khi chưa có nhóm ngành nào thực sự nổi trội.

Vị chuyên gia nhấn mạnh thị trường giảm rồi cũng sẽ có cơ hội tăng trở lại, nhưng điều quan trọng là nhà đầu tư phải tồn tại được đến thời điểm thị trường phục hồi.

Trong bối cảnh hiện nay, ông đang chuyển hướng sang chiến lược đầu tư định lượng, ưu tiên các cổ phiếu có độ biến động thấp, đồng thời sử dụng hệ thống giao dịch để hạn chế sự chi phối của cảm xúc khi ra quyết định đầu tư.