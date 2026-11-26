Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 57,77 điểm, tương đương 3,42%, xuống còn 1.629,68 điểm. Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), có 273 mã giảm giá, trong đó 18 mã giảm sàn, trong khi chỉ có 40 mã tăng. Giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 16.000 tỷ đồng, giá trị khớp lệnh gần 13.500 tỷ đồng.

Diễn biến nhóm cổ phiếu tài chính chiều 26-11. Ảnh: VietstockFinance

Áp lực bán xuất hiện trên diện rộng, tập trung ở nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó có tài chính, ngân hàng và chứng khoán. Nhiều mã giảm sâu như VPX, TCB, SSI, HCM và VND. Trên bản đồ thị trường, sắc đỏ chiếm ưu thế, phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng thu hẹp vị thế của nhà đầu tư trước diễn biến bất lợi.

Trên sàn Hà Nội (HNX), HNX-Index giảm 0,89 điểm, tương đương 0,39%, xuống 226,57 điểm. Trong khi đó, UPCoM-Index giảm 1,38 điểm, tương đương 1,15%, xuống 118,44 điểm. Như vậy, cả ba chỉ số chính đều đóng cửa trong sắc đỏ, trong đó VN-Index chịu áp lực giảm mạnh nhất.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối này bán ròng khoảng 139 tỷ đồng trên cả ba sàn.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 180 tỷ đồng. Ở chiều mua, chứng chỉ quỹ FUEVFVND dẫn đầu với giá trị mua ròng 62 tỷ đồng. Theo sau là CTD và VNM, lần lượt được mua ròng 57 tỷ đồng và 56 tỷ đồng. VPI và MSN cũng được mua ròng tương ứng 48 tỷ đồng và 43 tỷ đồng.

Ở chiều bán, VIC chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với 191 tỷ đồng. TCB và VPL lần lượt bị bán ròng 81 tỷ đồng và 77 tỷ đồng; VHM và NLG cũng bị bán ròng 46 tỷ đồng và 45 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 46 tỷ đồng. CEO được mua ròng mạnh nhất với gần 25 tỷ đồng, tiếp đến là IDC với 9 tỷ đồng. SHS, PVS và TIG cũng được mua ròng. Ở chiều ngược lại, MBS bị bán ròng mạnh nhất với 2 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng 5 tỷ đồng. MSR dẫn đầu chiều mua với giá trị hơn 1 tỷ đồng, trong khi DGT bị bán ròng mạnh nhất với hơn 4 tỷ đồng, tiếp đến là DDV với gần 3 tỷ đồng.

Diễn biến phiên 26-11 cho thấy áp lực bán không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu mà đã lan rộng trên toàn thị trường. Trong bối cảnh nhiều mã vốn hóa lớn giảm mạnh, lực cầu chưa đủ sức hấp thụ lượng cổ phiếu bán ra, khiến các chỉ số khó giữ được vùng điểm trước đó.