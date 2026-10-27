VN-Index giảm phiên thứ hai, dòng tiền tiếp tục suy yếu

Thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh khi dòng tiền suy yếu, sắc đỏ chiếm ưu thế và lực cầu chưa đủ mạnh để tạo động lực phục hồi cho VN-Index

Thanh khoản thấp, sắc đỏ chiếm ưu thế

Thị trường chứng khoán tiếp tục phát đi tín hiệu thận trọng trong phiên giao dịch ngày 27/10. Sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp, VN-Index vẫn dao động trong biên độ hẹp, phản ánh trạng thái giằng co khi cả bên mua và bên bán đều chưa đủ sức tạo ra sự thay đổi đáng kể về xu hướng.

Diễn biến ảm đạm xuất hiện ngay từ đầu phiên và kéo dài đến khi đóng cửa. Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử, trong khi thanh khoản duy trì ở mức thấp, cho thấy dòng tiền chưa sẵn sàng quay trở lại mạnh mẽ sau nhịp hồi phục của tuần trước.

Kết phiên, VN-Index giảm 1,68 điểm, tương đương 0,10%, xuống 1.761,87 điểm. Trên sàn HoSE, có 123 mã tăng giá và 197 mã giảm giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 631,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 13.922,3 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ lần lượt 4% và 3% so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 3.671 tỷ đồng.

Mặc dù chỉ số không giảm sâu, diễn biến thị trường cho thấy áp lực bán đang lan rộng hơn, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Số mã giảm trên 1% tăng lên 109 mã vào cuối phiên, so với 78 mã trong phiên sáng. Điều này phản ánh sự suy yếu của mặt bằng giá, ngay cả khi VN-Index chỉ điều chỉnh nhẹ.

Đáng chú ý, thanh khoản chưa đủ lớn để xác nhận sự trở lại của lực cầu bắt đáy. Giá trị khớp lệnh của rổ VN30 trong phiên chiều đạt gần 2.884 tỷ đồng, mức thấp nhất trong các phiên chiều kể từ đầu năm. Trên toàn sàn HoSE, giá trị giao dịch phiên chiều đạt khoảng 5.650 tỷ đồng, thấp nhất trong 12 phiên chiều gần đây.

Trong nhóm vốn hóa lớn, VIC tiếp tục là điểm tựa đáng chú ý khi tăng 1,35%, đóng góp hơn 5 điểm cho VN-Index. Tuy nhiên, lực hỗ trợ từ cổ phiếu này chưa đủ bù đắp sức ép từ các mã trụ khác suy yếu trong phiên chiều.

VHM, BID, CTG và GAS nằm trong nhóm gây sức ép lên chỉ số. Đặc biệt, GAS giảm 1,99% so với tham chiếu sau khi suy yếu rõ rệt trong phiên chiều, khiến nỗ lực giữ sắc xanh của thị trường gặp khó khăn.

Chốt phiên, VN30-Index giảm 0,06%, với 10 mã tăng và 15 mã giảm. Sự phân hóa giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy dòng tiền vẫn tập trung cục bộ, chưa tạo được sự đồng thuận cần thiết để dẫn dắt thị trường đi lên.

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, áp lực bán thể hiện rõ hơn tại nhiều mã có thanh khoản gia tăng. VIX giảm 1,6%, VSC giảm 1,38%, TPB giảm 1,55%, GEX giảm 1,93%, GMD giảm 3,25%, ORS giảm 1,94%, EIB giảm 1,46%, PNJ giảm 2,29% và VND giảm 1,48%.

Ngược lại, số cổ phiếu tăng mạnh không nhiều. MSB đóng cửa tăng 1,61%, với giá trị giao dịch đạt 122,2 tỷ đồng; VIB tăng 1,08%, đạt hơn 104 tỷ đồng thanh khoản. Tuy nhiên, trong số 123 mã tăng giá trên HoSE, chỉ có 16 mã tăng trên 1% với giá trị giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên.

Diễn biến này cho thấy thị trường đang thiếu động lực trên diện rộng. Dòng tiền chưa rút khỏi toàn bộ thị trường, nhưng có xu hướng chọn lọc hơn, trong khi áp lực chốt lời ngắn hạn khiến nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ chịu sức ép.

Thị trường phân hóa trên các sàn

Trên sàn HNX, diễn biến tích cực hơn khi HNX-Index tăng 0,18 điểm, tương đương 0,07%, lên 259,5 điểm. Toàn sàn có 61 mã tăng và 81 mã giảm. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 36,4 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 512 tỷ đồng.

KSV và THD là hai điểm sáng khi lần lượt tăng 3,5% và 2,7%, đóng góp đáng kể vào mức tăng của chỉ số. Trong khi đó, nhiều cổ phiếu thanh khoản cao như BVS, IDC, NVB, TNG, PVS, HUT và CEO giảm giá.

Trên UPCoM, UPCoM-Index giảm 0,19 điểm, tương đương 0,15%, xuống 126,09 điểm. MSR tăng 5,5% lên 67.400 đồng/cổ phiếu, trong khi DDG giảm sàn 12,5%, xuống 700 đồng/cổ phiếu. POS cũng gây chú ý khi tăng gần 12%, lên 16.200 đồng/cổ phiếu.

Ở thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn gần giảm nhẹ 0,3 điểm, xuống 1.891,9 điểm, với hơn 189.700 hợp đồng được giao dịch. Trên thị trường chứng quyền, mức độ phân hóa vẫn cao; CHPG2634 dẫn đầu thanh khoản với hơn 3,55 triệu đơn vị, tăng 2% lên 520 đồng mỗi chứng quyền.

Nhìn chung, phiên 27/10 chưa cho thấy tín hiệu đủ mạnh để xác nhận thị trường trở lại xu hướng tăng. VN-Index giảm điểm phiên thứ hai liên tiếp, thanh khoản thấp và độ rộng nghiêng về phía giảm là những yếu tố cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối.

Trong ngắn hạn, diễn biến thị trường nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào khả năng cải thiện của dòng tiền và sự đồng thuận giữa nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn với phần còn lại. Khi chưa xuất hiện lực cầu đủ mạnh, các nhịp hồi phục riêng lẻ khó tạo thành động lực bứt phá bền vững cho chỉ số.