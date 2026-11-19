Khách hàng giao dịch chứng khoán. (Nguồn: TTXVN)

Áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là Vingroup, ngân hàng và công nghệ, khiến VN-Index giảm 13,39 điểm. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 1.000 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/11, VN-Index giảm 13,39 điểm xuống 1.689,62 điểm, kéo dài chuỗi giảm điểm lên phiên thứ ba liên tiếp. Áp lực điều chỉnh lan rộng trên sàn HOSE khi có 217 mã giảm giá; trong đó 13 mã giảm sàn, trong khi chỉ có 112 mã tăng, gồm 3 mã tăng trần.

Nhóm cổ phiếu Vingroup tiếp tục gây sức ép lên thị trường khi VIC giảm 2,04%, VHM giảm 0,66% và VRE giảm 1,47%. VPL giữ giá tham chiếu.

Sắc đỏ cũng chiếm ưu thế tại nhóm bất động sản. KDH giảm 2,17%, NLG giảm 2,11%; các mã TCH, DXG, NVL, TAL và PDR cũng đóng cửa trong sắc đỏ. Ở chiều ngược lại, VPI tăng 1,36%, SJS tăng 1,52% và BCM tăng 1,26%.

Tại nhóm ngân hàng, LPB giảm mạnh nhất với 2,29%, tiếp đến là STB giảm 1,71%, CTG giảm 1,64% và SSB giảm 1%. NAB tăng 3,2%, trong khi VIB, BID và MSB duy trì sắc xanh với mức tăng dưới 1%.

Áp lực bán còn xuất hiện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác. FPT giảm 2,66%, BVH giảm 2,85%, BSR giảm 2,29%, VNM giảm 1,73% và DGC giảm 1,42%.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu ghi nhận diễn biến tích cực như GEE tăng 5,13%, HVN tăng 4,06%, GEL tăng 2,08%, GEX tăng 1,5% và POW tăng 1,12%. Tuy nhiên, lực đỡ từ các mã này chưa đủ bù đắp áp lực giảm điểm từ nhóm cổ phiếu trụ cột.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng với tổng giá trị gần 1.000 tỷ đồng trên toàn thị trường. FPT dẫn đầu danh sách bị bán ròng với hơn 272 tỷ đồng, tiếp đến là ACB (101,56 tỷ đồng), VIX (70,82 tỷ đồng) và VIC (57,96 tỷ đồng).

Ở chiều mua ròng, SHS được khối ngoại giải ngân mạnh nhất với hơn 27 tỷ đồng. TCB đứng tiếp theo với 17,12 tỷ đồng, NKG đạt 15,74 tỷ đồng và HPG đạt 14,88 tỷ đồng.

VN-Index giảm phiên thứ ba liên tiếp, trong khi số mã giảm áp đảo và khối ngoại duy trì bán ròng quy mô lớn. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn chi phối thị trường, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi lực cầu bắt đáy chưa đủ mạnh để cải thiện xu hướng./.