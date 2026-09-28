VN-Index giảm nhẹ, thanh khoản sụt giảm

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên 28/9, khiến VN-Index có thời điểm lùi dưới 1.770 điểm. Dù lực cầu cải thiện về cuối phiên, chỉ số vẫn đóng cửa trong sắc đỏ.

Sau nhịp tăng nhẹ đầu phiên, áp lực bán nhanh chóng gia tăng trên diện rộng. Đến cuối phiên sáng, VN-Index giảm 0,52 điểm (-0,03%) xuống 1.774,57 điểm. Trên HOSE, có 249 mã giảm, gần gấp 4 lần số mã tăng.

Bước sang phiên chiều, lực bán tiếp tục chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian. Về cuối phiên, một phần dòng tiền bắt đáy xuất hiện giúp thu hẹp đà giảm, nhưng chưa đủ đưa VN-Index trở lại tham chiếu. Chỉ số chốt phiên tại 1.780,68 điểm, giảm 4,43 điểm, tương đương 0,25%.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 676,7 triệu cổ phiếu, trong đó khối lượng khớp lệnh đạt 547,8 triệu đơn vị và giao dịch thỏa thuận gần 128,9 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch đạt 15.095,87 tỷ đồng. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 105 mã tăng, 227 mã giảm và 38 mã đứng giá.

Diễn biến VN-Index trong phiên 28/9 (Ảnh: FireAnt).

Xét theo nhóm ngành, phần lớn các nhóm cổ phiếu đều giảm. Công nghệ giảm 1,53%, viễn thông mất 3,47%, vật liệu cơ bản giảm 1,44%, hàng tiêu dùng cơ bản giảm 0,81% và công nghiệp giảm 0,56%. Nhóm tài chính giảm 0,54%, trong khi bất động sản giảm nhẹ 0,16%.

Nhóm tài chính cũng ghi nhận giá trị giao dịch lớn nhất, đạt hơn 6.104 tỷ đồng và đồng thời tạo sức ép đáng kể lên chỉ số. SHB dẫn đầu thanh khoản với hơn 38,7 triệu cổ phiếu, giảm 0,86%.

SSI giao dịch hơn 30,2 triệu đơn vị, giảm 2,66%; VIX giảm 1,98%; TCB giảm 1,2%; VPB giảm 0,22%. Một số cổ phiếu chứng khoán khác như SHS và VND lần lượt giảm 3,65% và 3,14%.

Tại nhóm bất động sản, NVL giảm hết biên độ xuống 11.050 đồng/cổ phiếu, khối lượng khớp lệnh gần 11,8 triệu đơn vị. DIG giảm 4,15%, KDH giảm 2,55%, trong khi VHM tăng 0,58%, TCH tăng 0,88% và DXG tăng 0,99%.

Trước đó, NVL chịu áp lực bán mạnh ngay từ đầu phiên khi thời điểm chào bán cổ phiếu ưu đãi đang đến gần. Cổ phiếu này chốt phiên ghi nhận lượng dư bán sàn hơn 54 triệu đơn vị.

PNJ cũng giảm sàn ngay khi mở cửa sau thông tin doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch năm 2026, với mức lỗ dự kiến hơn 6.000 tỷ đồng. Cuối phiên, cổ phiếu vẫn chịu áp lực bán lớn.

Ở chiều ngược lại, năng lượng là một trong những nhóm hiếm hoi tăng điểm và góp phần thu hẹp đà giảm của VN-Index. Chỉ số ngành tăng 4,98%, trong đó BSR tăng 6,58%, PVS tăng 5,7%, PVD tăng 3,61%, PLX tăng 1,71% và OIL tăng 2,26%.

Nhóm dịch vụ hạ tầng cũng tăng 1,86%, với GAS tăng 3,73% và POW tăng 1,61%. Trong nhóm công nghiệp, diễn biến phân hóa khi VSC tăng 2,64%, PVT tăng 1,52%, VOS tăng 1,6%, trong khi CII, VCG và PC1 cùng giảm.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên 28/9, đánh dấu phiên bán ròng thứ 5 liên tiếp, với giá trị hơn 293 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán mạnh tại VPB, BVH, CTG, PNJ và HDB, trong khi mua vào BSR, DCM, STB và GEX.