VN-Index giảm nhẹ, nhà đầu tư thận trọng trước kháng cự 1750 điểm

Theo BSC, diễn biến của VN-Index vẫn chưa thoát ra ngoài mô hình tam giác cân, cho thấy xu hướng thu hẹp biên độ dao động và hình thành nền giá quanh ngưỡng 1725 điểm vẫn đang tiếp diễn.

Kết phiên ngày 12/11, VN-Index giảm 12,15 điểm, đóng cửa tại 1734,75 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,89 điểm, đóng cửa tại 256,62 điểm.

Xu hướng tăng của VN-Index vẫn được duy trì, tuy nhiên động lượng đang có dấu hiệu suy yếu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đảo chiều giảm điểm sau khi thử thách không thành công vùng kháng cự quanh 1750 điểm, đồng thời quay lại kiểm định vùng hỗ trợ quanh đường Tenkan. Chỉ số đóng cửa với nến đỏ, gần mức thấp nhất phiên, trong bối cảnh thanh khoản suy giảm, cho thấy dòng tiền đang thận trọng trước vùng kháng cự mạnh.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI tiếp tục duy trì xu hướng tăng nhưng đang quay lại kiểm định đường xu hướng tăng ngắn hạn. Trong khi đó, đường MACD tiếp tục đi lên nhưng histogram dương thu hẹp. Các tín hiệu này cho thấy xu hướng tăng vẫn được duy trì, tuy nhiên động lượng đang có dấu hiệu suy yếu.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1720 – 1730. Vùng kháng cự: 1755 – 1765.

VN-Index cần duy trì cấu trúc đáy sau cao hơn trên đường hỗ trợ Tenkan để bảo toàn xu hướng hồi phục, với kỳ vọng quay lại kiểm định đường Span A và tiến vào giai đoạn tích lũy trong mây Kumo quanh vùng 1760 điểm”.

Xu hướng thu hẹp biên độ dao động và hình thành nền giá quanh ngưỡng 1725 điểm vẫn đang tiếp diễn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm hơn 12 điểm trong phiên hôm nay, đóng cửa tại 1,734.75 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 15/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Công nghệ thông tin giảm trên 2%. Ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí tăng trên 1%. Về giao dịch của khối ngoại, khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCOM.

Diễn biến của VN-Index vẫn chưa thoát ra ngoài mô hình tam giác cân, cho thấy xu hướng thu hẹp biên độ dao động và hình thành nền giá quanh ngưỡng 1725 điểm vẫn đang tiếp diễn”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1730 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1730 điểm. Tuy nhiên VN30 xu hướng ngắn hạn vẫn suy giảm dưới kháng cự giá trung bình 20 phiên. Thị trường vẫn chưa có sự đồng thuận của 02 chỉ số chính. Trong trường hợp tích cực VN30 cần giữ được hỗ trợ quanh 1835 điểm tương ứng đường xu hướng nối các vùng giá thấp nhất các tháng 03, 07 và tháng 10/2026. Hoặc tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh, suy giảm.

VN-Index, VN30 vẫn giao dịch dưới đường xu hướng giảm giá từ tháng 9/2026 đến nay. Mặc dù chất lượng ngắn hạn của thị trường đã cải thiện. Khá nhiều cổ phiếu vốn hóa trung bình nhỏ trong các nhóm ngành như thép, bất động sản, xây dựng... đang vượt lên xu hướng giảm giá trung dài hạn sau khi tạo đỉnh kéo dài từ tháng 8-10/2025 đến nay. Tuy nhiên đa số nhóm ngành vẫn trong xu hướng suy giảm, tích lũy kéo dài. Nhà đầu tư cân bằng danh mục, xem xét các vị thế gia tăng tỉ trọng khi thị trường chung vượt lên đường xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 9/2026 đến nay.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Kỳ vọng VN-Index sẽ tích lũy trong vùng 1720 – 1740 điểm trong các phiên giao dịch tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 12,2 điểm (-0,7%), đóng cửa tại 1734,7 điểm. Chỉ số duy trì trạng thái giảm điểm trong suốt cả phiên giao dịch khi gặp lực bán ở các cổ phiếu vốn hoá lớn như nhóm Ngân hàng (VPB và TCB), VIC và FPT. Trạng thái rung lắc trong vùng 1730 – 1740 điểm chiếm phần lớn thời gian giao dịch trước áp lực điều chỉnh gia tăng. Ngược lại, chỉ số được nâng đỡ từ các cổ phiếu ngành dầu khí (BSR và PLX). Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 203 mã giảm so với 102 mã tăng. Thanh khoản đi ngang so với phiên trước.

Áp lực rung lắc tại vùng hỗ trợ 1730 – 1740 điểm và gia tăng mạnh về cuối phiên do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN-Index đóng cửa gần mức thấp nhất ngày. Khối lượng giao dịch duy trì ở mức thấp, sụt giảm 17% so với mức trung bình 20 phiên gần nhất, cho thấy tâm lý thận trọng của dòng tiền tại vùng giá hiện tại. Do đó, chúng tôi kỳ vọng VN-Index sẽ tích lũy trong vùng 1720 – 1740 điểm trong các phiên giao dịch tới. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng phù hợp trong giai đoạn hiện tại và theo dõi sát phản ứng của chỉ số tại các ngưỡng hỗ trợ trước khi quyết định giải ngân”.

Tâm lý chưa đủ lạc quan

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Điểm đáng chú ý nhất là lực cầu đang quá vắng bóng khiến thị trường bước vào giai đoạn khó giao dịch hơn: Thanh khoản HOSE tiếp tục dưới 15.000 tỷ đồng trong khi số cổ phiếu tăng rất khiêm tốn cho thấy nhu cầu mua chủ động thận trọng. Nhóm vốn lớn cũng thiếu cầu rõ khi VN30 tạo gap giảm từ đầu phiên nhưng không có lực kéo cuối ngày. Tuy nhiên, việc chỉ số giảm trong thanh khoản và khối lượng thấp cho thấy nguyên nhân chính vẫn là tâm lý chưa đủ lạc quan và cầu giá cao suy yếu, hơn là lực bán quyết liệt.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Duy trì khoảng 50% cổ phiếu/50% tiền mặt nhưng không mua đuổi và dàn trải trong bối cảnh dòng tiền yếu. Kịch bản hồi phục về 1750–1780 điểm chưa bị loại bỏ nhưng cần thận trọng theo dõi khả năng VN-Index giữ được vùng 1710–1720 điểm và không xuất hiện áp lực bán lớn ở nhóm Tài chính, song song với đà hồi phục từ đáy trong ngắn hạn của nhóm vốn trung bình. Ưu tiên theo dõi nhóm ngành Bán lẻ (MWG, FRT), Tiêu dùng (MSN), Ngân hàng tư nhân vốn lớn (TCB, HDB, MBB, VPB), Chứng khoán (SSI, MBS, ORS), Tiện ích (NT2, REE) và một số mã riêng lẻ như NVB, TNG, ANV, NTP, BWE, CSV”.

Xác suất cao VN-Index vẫn sẽ có biến động tăng giảm đan xen

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao với nến đỏ, nhưng thanh khoản có phần giảm so với cùng kỳ 10 phiên trước đó cho thấy lực cầu vẫn chiếm ưu thế chủ động trên thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như MACD tiếp tục xu hướng đi lên cho thấy dòng tiền mua chủ động vẫn được duy trì. Đường VN-Index chạm hỗ trợ quanh 1735 tương đương vùng MA20 và có tín hiệu phục hồi trở lại cho thấy xác suất cao VN-Index sẽ tiếp tục duy trì xu hướng đi lên trong các phiên tới.

Trên khung đồ thị giờ, cặp chỉ báo RSI và MACD đều ghi nhận diễn biến giảm sau khi đi ngang ở những phiên trước đó cho thấy quá trình kiểm tra cung cầu quanh vùng hỗ trợ 1735 tương ứng Senkou Span B. Chỉ báo ADX và CMF đều hướng xuống cho thấy xác suất cao VN-Index vẫn sẽ có biến động tăng giảm đan xen quanh khu vực này trong các phiên tới.

Trong phiên hôm nay, chỉ số chung điều chỉnh giảm và lùi về dưới 1740 nhưng áp lực giảm điểm phần lớn đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup cùng một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm công nghệ và bán lẻ. Đồng thời, dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa rõ nét giữa những nhóm ngành có dòng tiền mạnh như đầu tư công, chứng khoán và bất động sản trong khi giảm mạnh ở nhóm cổ phiếu tiêu dùng và dầu khí. Trước diễn biến hiện tại của thị trường chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ những mã đang thu hút dòng tiền và tận dụng những nhịp rung lắc để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu trên danh mục. Một số nhóm ngành đáng chú ý bao gồm đầu tư công, thép và bất động sản”.

VN-Index điều chỉnh trong trạng thái giằng co

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index thu hẹp đà giảm và tiếp tục đóng cửa trên vùng hỗ trợ 1730 điểm, cho thấy kịch bản tăng giá vẫn chiếm ưu thế. Mục tiêu gần của chỉ số duy trì tại khu vực 1760 điểm”.

Chỉ số đang lùi về kiểm định vùng 1730 - 1735 với thanh khoản thấp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Phiên giảm điểm do lực bán gia tăng dù cầu đối ứng nỗ lực duy trì. VN-Index rung lắc mạnh dưới tham chiếu, đóng cửa phiên chiều tại 1.734,75 điểm (-12,15 điểm, -0,7%), với 102/203 mã tăng/giảm trên HOSE. Chỉ số đang lùi về kiểm định vùng 1730 - 1735 với thanh khoản thấp hơn bình quân 20 phiên. Phản ứng thận trọng của lực cầu giá thắp và trạng thái suy yếu tiếp diễn ở nhóm vốn hóa lớn vẫn là điểm trừ ngắn hạn. Áp lực điều chỉnh có thể mở rộng về vùng 1700 - 1720 nếu chỉ số không bảo toàn trên khu vực này”.

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