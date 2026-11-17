Theo SSI, vùng 1.730 - 1.750 trở thành kháng cự gần của chỉ số, trong khi vùng hỗ trợ biên dưới 1.700 -1.710 vẫn cần được theo dõi sát.

Kết phiên ngày 17/11, VN-Index giảm 10,17 điểm, đóng cửa tại 1726,72 điểm. Tương tự, HNX-Index giảm 6,31 điểm, đóng cửa tại 248,60 điểm.

VN-Index tiếp tục dao động quanh ngưỡng 1725 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1717 – 1736 và đóng cửa tại mốc 1726,72 điểm, giảm hơn 10 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí giảm trên 4%, theo sau là ngành Hóa chất, Bảo hiểm… Về giao dịch của khối ngoại, khối này bán ròng trên hai sàn HSX và UPCOM, trong khi mua ròng trên sàn HNX.

VN-Index tiếp tục dao động quanh ngưỡng 1725 điểm, với điểm tích cực là chỉ số duy trì mức đóng cửa trên ngưỡng này trong khoảng một tuần trở lại đây. Tuy nhiên, chỉ số vẫn vận động trong mô hình tam giác cân, chưa phát đi tín hiệu xác nhận xu hướng và khả năng bứt phá theo hai hướng vẫn tương đối cân bằng. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư tiếp tục duy trì tâm lý thận trọng và chờ đợi tín hiệu mua rõ ràng hơn”.

Thanh khoản, dòng tiền vẫn trong xu hướng suy giảm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index biến động, tích lũy trong biên độ hẹp trên hỗ trợ quanh 1700 điểm, tương ứng đường hỗ trợ tăng trưởng trung hạn nối các vùng giá thấp nhất các tháng 03, 07 và tháng 10/2026, dưới đường xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 9/2026. Trong khi VN30 xu hướng ngắn hạn suy giảm.

Thị trường tiếp tục giao dịch kém tích cực với áp lực bán gia tăng mạnh hơn ở nhiều nhóm mã, mặc dù vẫn có nhiều điểm tích cực ở các cổ phiếu nhóm điện. Hiện nay VN-Index đang dần đi đến giai đoạn cuối của xu hướng tích lũy ngắn hạn. Trường hợp tích cực VN-Index cần vượt lên xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 9/2026 đến nay và có sự đồng thuận của chỉ số VN30 tăng trưởng ngắn hạn trở lại. Thanh khoản, dòng tiền vẫn trong xu hướng suy giảm. Chưa có nhiều động lực cho thấy có thể cải thiện tốt. Các vị thế gia tăng tỉ trọng chỉ xem xét khi VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn, tăng trưởng.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể kiểm định vùng giá hỗ trợ gần nhất tại 1700 điểm trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 10,2 điểm (-0,6%), đóng cửa tại 1726,7 điểm. Áp lực bán lan rộng ngay từ đầu phiên khiến chỉ số giảm về vùng giá 1715 - 1,720 điểm trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Sức ép điều chỉnh tập trung mạnh ở các nhóm ngân hàng (VCB, BID, CTG và TCB), dầu khí (GAS và BSR) và CNTT (FPT).

Ngược lại, nỗ lực nâng đỡ từ một số cổ phiếu bất động sản (VIC) và bán lẻ tiêu dùng (nhóm Masan) không đủ sức tạo ra sự lan tỏa. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 207 mã giảm so với 110 mã tăng. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức dưới 10,000 tỷ VND trong phiên hôm nay.

Trạng thái của thị trường tiếp tục suy yếu trong phiên hôm nay khi chỉ số chủ yếu giao dịch trong biên độ 1,720-1,730 điểm và nằm dưới đường trung bình động ngắn hạn MA10 và MA20. Ngoài ra, áp lực bán lan tỏa ở cả nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn lẫn vốn hóa vừa trong khi thị trường thiếu vắng lực mua chủ động khi thanh khoản thị trường vẫn thấp hơn đáng kể so với trung bình 20 phiên. Do đó, chúng tôi cho rằng VN-Index có thể kiểm định vùng giá hỗ trợ gần nhất tại 1700 điểm trong các phiên tới. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng phù hợp trong giai đoạn hiện tại và theo dõi phản ứng của chỉ số tại các ngưỡng hỗ trợ”.

Thị trường đang liên tục khó hồi phục quanh vùng giá 1740 – 1750

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Tâm lý giao dịch tiếp tục thận trọng, nhịp hồi phục gặp khó: Thị trường đang liên tục khó hồi phục quanh vùng giá 1740 – 1750. Đây là vùng giá nhà đầu tư mua vào tạo khoảng trống giá tăng sau phiên thiết lập mặt bằng tâm lý hồi phục ngắn hạn mới ngày 21/10 nhưng đồng thời cũng là vùng giá nhà đầu tư “kẹp hàng” cũng như mong hoà vốn để đóng vị thế sau khoảng trống giá giảm đảo chiều xu hướng tăng diễn ra vào ngày 30/10 và 2/1. Do vậy, thị trường liên tục rung lắc tại đây. Việc lượng cổ phiếu thủng đáy 1 năm gia tăng trở lại kèm với diễn biến thu hẹp đà tăng của chỉ số thị trường tại vùng giá này đã cho thấy, tâm lý giao dịch thận trọng và vắng bóng dòng tiền mới sẵn lòng mua vào cao hơn dàn trải tại vùng giá này.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Dù thị trường chưa nghiêng hẵn về chiều hướng tiêu cực nhưng mức rủi ro gia tăng. Nhà đầu tư ưu tiên bảo vệ danh mục, đóng các vị thế lãi đang có dấu hiệu giảm động lượng hoặc các vị thế không nối đà tăng nhanh như kỳ vọng nhằm hạ tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục xuống mức 40% cổ phiếu/60% để tránh các biến động trái chiều lớn xảy ra khi thị trường thật sự suy yếu. Tập trung vào một số cổ phiếu vốn trung bình – lớn có sức mạnh tương đối, KQKD tăng trưởng và luận điểm triển vọng vẫn còn rõ ràng như nhóm Bán lẻ (MWG, FRT), Tiêu dùng (MSN), Ngân hàng tư nhân vốn lớn (TCB, HDB, MBB, VPB), Tiện ích (NT2, REE) và một số mã riêng lẻ như NVB, TCH, TNG, TV2, NTP, BWE, CSV”.

VN-Index sẽ vận động tăng giảm ở vùng 1720-1740 để cân bằng trước khi xác nhận xu hướng tiếp theo

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Hammer thể hiện nỗ lực duy trì vùng điểm số 1720-1740.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung đang nỗ lực giữ vùng hỗ trợ 1730 tại đường Tenkan và Kijun. Hai đường +/-DI dao động đan xen cho thấy diễn biến giằng co, trồi sụt trong phiên của chỉ số. Dải Bollinger đang có xu hướng bo lại nên VN-Index sẽ vận động tăng giảm ở vùng 1720-1740 để cân bằng trước khi xác nhận xu hướng tiếp theo.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung kết phiên với nến hammer và bóng nến dưới dài cho thấy nỗ lực giữ khu vực hỗ trợ 1720-1730. Chỉ báo CMF gần như đi ngang quanh mốc 0 và chỉ báo MACD có tín hiệu tạo đáy nên kỳ vọng VN-Index sẽ có nhịp hồi phục trong phiên tiếp theo.

Thị trường tiếp tục vận động giằng co, tuy nhiên vẫn thể hiện nỗ lực củng cố vùng điểm 1720-1730. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân thăm dò tỷ trọng nhỏ đối với cổ phiếu củng cố hỗ trợ thuyết phục và có tín hiệu thu hút lực cầu ở khu vực này tại những nhịp rung lắc của thị trường trong những phiên tới”.

Khả năng chỉ số VN-Index sẽ lùi về vùng hỗ trợ 1.216 - 1.217 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index tiếp tục vận động trong môi trường thanh khoản thấp. Hỗ trợ gần nằm tại khu vực 1.690 điểm, trong khi vùng 1.735–1.740 điểm đóng vai trò kháng cự ngắn hạn”.

Khả năng chỉ số VN-Index sẽ lùi về vùng hỗ trợ 1.216 - 1.217 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Thị trường đối diện áp lực bán ngay từ đầu phiên và giảm điểm, dù có thời điểm cầu đối ứng nỗ lực cải thiện. VN-Index đóng cửa phiên chiều giảm 10,17 điểm (-0,59%) xuống 1.726,72 điểm. Sàn HOSE có 207 mã giảm/110 mã tăng. VN-Index duy trì vận động trong kênh giá tích lũy, trong khi độ rộng ngắn hạn (% số mã giữ trên vùng MA20 ngày) tiếp tục suy yếu về mốc thấp nhất kể từ phiên 4/11. Vùng 1.730 - 1.750 trở thành kháng cự gần của chỉ số, trong khi vùng hỗ trợ biên dưới 1.700 -1.710 vẫn cần được theo dõi sát”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.