VN-Index giảm nhẹ, kháng cự 1770 điểm thách thức nhà đầu tư

Theo VCBS, VN-Index vẫn đang trong diễn biến kiểm tra cung-cầu ở khu vực 1750-1780.

Kết phiên ngày 27/10, VN-Index giảm 1,68 điểm, đóng cửa tại 1761,87 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,18 điểm, đóng cửa tại 259,50 điểm.

Xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về hồi phục nhưng đà tăng đang có dấu hiệu chững lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục giằng co trong biên độ hẹp với thanh khoản suy giảm, duy trì dưới mức trung bình 20 phiên. Chỉ số đóng cửa với nến đỏ Doji có bóng nến trên dài, cho thấy lực cầu còn yếu và áp lực bán gia tăng khi thị trường kiểm định không thành công vùng kháng cự 1772 điểm.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI chững lại quanh vùng đỉnh ngắn hạn, trong khi đường MACD duy trì giao cắt lên đường tín hiệu với histogram dương mở rộng. Các tín hiệu này cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về hồi phục, nhưng đà tăng đang có dấu hiệu chững lại.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1750 – 1760. Vùng kháng cự: 1770 – 1780.

Nếu VN-Index không thể vượt qua vùng kháng cự 1775 điểm với thanh khoản cải thiện, chỉ số có khả năng tiếp tục suy yếu và quay lại kiểm định đường Kijun quanh vùng 1750 điểm.

Trong kịch bản tiêu cực, nếu áp lực bán gia tăng khiến chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ này, VN-Index có thể lùi xuống dưới mây Kumo, làm suy yếu triển vọng hồi phục ngắn hạn.

Ngược lại, việc bứt phá vùng 1775 – 1780 điểm đi kèm thanh khoản cải thiện sẽ củng cố khả năng tiếp diễn đà tăng”.

Rung lắc tiếp diễn khi VN-Index tiến lên kiểm định ngưỡng kháng cự 1772 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng 1760 – 1772 điểm trong phiên hôm nay và đóng cửa tại 1761,87 điểm, giảm nhẹ 1,68 điểm (-0,10%) so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 12/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí giảm mạnh nhất, theo sau là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp và Truyền thông. Ở chiều ngược lại, ngành Du lịch & Giải trí có hiệu suất tích cực nhất phiên, theo sau là Bất động sản và Tài nguyên Cơ bản. Về giao dịch khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX & HNX và mua ròng trên UPCoM.

Rung lắc tiếp diễn khi VN-Index tiến lên kiểm định ngưỡng kháng cự SMA50 (1772 điểm). Việc chỉ số hình thành cây nến thân hẹp đi kèm thanh khoản sụt giảm dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý thận trọng của dòng tiền khi tiếp cận vùng cản này. Trong những phiên tới, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích lũy trong vùng 1730 – 1772 điểm, với hỗ trợ là cụm MA10/MA20 và kháng cự là SMA50. Nếu vượt được SMA50 với thanh khoản cải thiện, chỉ số có thể hướng lên vùng cản tiếp theo quanh MA200 (1796 điểm)”.

Ngắn hạn VN-Index vẫn kỳ vọng hướng đến 1780 điểm - 1800 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index sau khi vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn kéo dài từ ngày 07/9/2026 đang chịu áp lực điều chỉnh tích lũy trở lại trên vùng hỗ trợ quanh 1735 điểm và kháng cự mạnh 1780 điểm - 1800 điểm. Với áp lực cung vùng giá cao tiếp tục gia tăng. Ngắn hạn VN-Index vẫn kỳ vọng hướng đến 1780 điểm - 1800 điểm.

Ngắn hạn thị trường đang đi đến giai đoạn cuối của kỳ công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026. Khá nhiều doanh nghiệp sau khi công bố kết quả kinh doanh tích cực, sau đó diễn biến giá cổ phiếu vẫn chịu áp lực điều chỉnh mạnh trở lại trước thời điểm công bố. Do đó, hiện tại nhà đầu tư nên tập trung đánh giá danh mục đầu tư, cơ cấu các mã yếu kém, kết quả và triển vọng kinh doanh không như kỳ vọng. Trên thị trường đa phần các nhóm ngành đều có xu hướng giá ngắn trung hạn là tích lũy. Không có nhiều cơ hội vượt trội. Chúng tôi ưu tiên kiểm soát rủi ro, đánh giá thận trọng các cơ hội đầu tư dựa trên kết quả kinh doanh quý 3 và triển vọng đối với các doanh nghiệp chất lượng tốt.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Xu hướng của chỉ số sẽ tiếp tục kiểm định lại vùng hỗ trợ 1750 điểm trong các phiên kế tiếp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 1,7 điểm (-0,1%), đóng cửa ở mức 1761,9 điểm. Chỉ số tăng lên vùng 1770 điểm trong phiên sáng với động lực chủ yếu từ nhóm Vingroup (VIC). Tuy nhiên, áp lực bán ở nhóm Ngân hàng (VPB, LPB, CTG và TCB) và Dầu khí (GAS và BSR) khiến chỉ số giảm điểm về xung quanh vùng tham chiếu. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 197 mã giảm so với 123 mã tăng. Thanh khoản trên HSX đạt khoảng 13,922 tỷ VND, tương đương phiên trước.

Trong phiên giao dịch hôm nay, chỉ số đã kiểm định mốc MA50 (ngày) ở vùng giá 1770 điểm, tuy nhiên áp lực bán ở đây khiến cho chỉ số tiếp tục đóng cửa dưới ngưỡng này trong phiên thứ hai liên tiếp. Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm về xu hướng của chỉ số sẽ tiếp tục kiểm định lại vùng hỗ trợ 1750 điểm trong các phiên kế tiếp. nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng khi chỉ số hoàn thành kiểm định vùng hỗ trợ bên dưới. Trong đó, nhà đầu tư có thể ưu tiên doanh nghiệp đầu ngành có kết quả kinh doanh quý 3/2026 tăng trưởng tích cực và định giá phù hợp”.

Lực cầu chưa quay lại khiến chiều bán tạm thời chiếm ưu thế

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Lực cầu chưa quay lại khiến chiều bán tạm thời chiếm ưu thế: Nhà đầu tư vẫn thận trọng quan sát khiến thị trường vắng bóng lực cầu nên động thái bán ngắn hạn sau 1 tuần hồi phục trước đó vẫn chiếm áp đảo. Tuy nhiên lực bán chưa quyết liệt. Động thái bán vẫn mang tính chốt lãi ngắn hạn hoặc đóng vị thế hoà vốn bảo toàn hiệu suất. Tuy vậy, mức độ điều chỉnh và độ rộng bắt đầu kém khả quan hơn ở các nhóm vốn trung bình – nhỏ trong khi khả năng cân bằng đã tốt hơn ở nhóm vốn lớn nên cơ hội đầu tư nên được chọn lọc tập trung hơn rổ VN30 cùng các cổ phiếu có mức độ sôi động cũng như vốn hoá đứng đầu trong rổ vốn trung bình.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Đà hồi phục ngắn hạn vẫn còn triển vọng tiếp diễn trong tuần. Nhà đầu tư có thể giữ mức tỷ trọng khoảng 60% cổ phiếu/40% tiền mặt để tận dụng nhịp hồi phục ngắn hạn của thị trường đặc biệt dẫn dắt ở nhóm vốn trung bình – lớn. Nếu chỉ số giữ ổn định vùng 1750 – 1760 điểm và áp lực bán tại Ngân hàng hạ nhiệt thì có thể giải ngân đầu tư ngắn hạn ở các mã có sức mạnh tương đối cao, triển vọng KQKD tích cực và vị thế vẫn còn hấp dẫn như Bán lẻ (MWG, FRT), Tiêu dùng (MSN, MCH, VNM), Cảng biển (GMD, DVP), Cao su (GVR) và các mã riêng lẻ khác như: VHM, HT1, ANV, TNG, MSH”.

Lưu ý khả năng chỉ số chung cần kiểm tra vùng hỗ trợ 1730-1740 nếu lực cung còn dâng cao

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến tương tự Spinning top thể hiện sự áp đảo của lực cung trong phiên.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ số chung tiếp tục diễn biến giằng co ở khu vực 1750-1780 với thanh khoản hạ thấp so với mức trung bình 20 phiên cho thấy sự lưỡng lự của dòng tiền. Chỉ báo RSI và MACD chưa có sự đồng thuận trong xu hướng nên vận động rung lắc ở khu vực điểm số nêu trên sẽ còn tiếp diễn trong ngắn hạn, tuy nhiên cần lưu ý khả năng chỉ số chung cần kiểm tra vùng hỗ trợ 1730-1740 nếu lực cung còn dâng cao.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung cắt xuống dưới đường MA20 và chỉ báo CMF chưa có tín hiệu đảo chiều hướng lên cho thấy sự gia tăng của áp lực bán. Theo đó, việc VN-Index cần lùi về để kiểm tra lại các vùng hỗ trợ dưới như nhận định nêu trên là hoàn toàn có thể xảy ra.

VN-Index vẫn đang trong diễn biến kiểm tra cung-cầu ở khu vực 1750-1780. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bên cạnh việc tiếp tục nắm giữ những cổ phiếu duy trì xu hướng ổn định trong danh mục thì tranh thủ tìm kiếm, chọn lọc cổ phiếu đang củng cố hỗ trợ cứng với tín hiệu bo cung và cân nhắc giải ngân thăm dò trong những phiên tới”.

Trong phiên 28/10, mục tiêu gần của nhịp hồi là khu vực 1770 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index tiếp tục thoái lui từ vùng 1770 điểm nhưng đóng cửa quanh khu vực hỗ trợ 1760 điểm, qua đó tạo điều kiện cho nhịp hồi phục từ vùng này. Trong phiên 28/10, mục tiêu gần của nhịp hồi là khu vực 1770 điểm”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.