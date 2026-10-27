VN-Index giảm nhẹ gần 2 điểm

Thống kê rổ VN30 chiều nay có 17 mã yếu hơn buổi sáng, bao gồm nhiều trụ như VHM, BID, CTG, GAS… Đây là yếu tố chính cản trở chỉ số duy trì trên tham chiếu.

VN30-Index đóng cửa không yếu, giảm rất ít 0,06% với 10 mã xanh và 15 mã đỏ. Tuy vậy cơ cấu vốn hóa lại không đủ để duy trì chỉ số này trên vùng xanh. GAS suy yếu rõ nét nhất phiên chiều khi giảm 1,13% so với mức chốt buổi sáng và đóng cửa dưới tham chiếu 1,99%. Đây là cổ phiếu lớn thứ 8 của VN-Index.

Trong khi đó số tăng lại có biên độ rất nhỏ hoặc vốn hóa còn nhỏ hơn. Lên giá tốt nhất phiên chiều là VPL, đảo chiều 1,75% so với phiên sáng để đóng cửa tăng 1,16%. Vốn hóa cổ phiếu này thậm chí chưa đủ 0,5 điểm cho VN-Index.

Ảnh minh hoạ.

Sự giằng co của nhóm blue-chips vẫn là kết quả từ thực trạng dòng tiền thận trọng và cả bên mua lẫn bên bán đều không đủ sức mạnh áp đảo. Thanh khoản rổ VN30 chiều nay tăng 20,4% so với buổi sáng nhưng chỉ nhờ vài cổ phiếu. ACB ghi nhận mức tăng gấp 5 lần, đạt 122,6 tỷ đồng nhưng giá cũng chỉ lùi về tham chiếu. MSN tăng thanh khoản 77%, khoảng 69 tỷ, nhưng giá cũng cải thiện hạn chế. Thêm nữa tuy phiên chiều dòng tiền có tốt hơn trong rổ VN30 nhưng vẫn chỉ là tăng so với mặt bằng rất thấp buổi sáng. Tổng giá trị khớp lệnh VN30 chiều nay đạt gần 2.884 tỷ đồng là mức thấp kỷ lục trong các phiên chiều kể từ đầu năm.

Dòng tiền ở các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng tương tự, toàn sàn HoSE ghi nhận tăng giao dịch 22,7% so với buổi sáng, đạt 5.649,6 tỷ đồng cũng là thấp nhất 12 phiên chiều. Thậm chí, với mặt bằng giá yếu hơn một chút so với phiên sáng, đã có tín hiệu bên bán hạ giá nhiều hơn.

Cụ thể, trong 197 cổ phiếu đỏ của VN-Index lúc đóng cửa, có 109 mã giảm quá 1%, phiên sáng con số này là 78 mã. Độ rộng tuy không khác biệt nhiều, với 123 mã xanh và 197 mã đỏ (phiên sáng 109 mã xanh/180 mã đỏ) nhưng các mã đỏ đã giảm nhiều hơn rõ rệt. Giao dịch vượt ngưỡng trăm tỷ đồng xuất hiện với 12 mã (phiên sáng 2 mã). VIX giảm 1,6%, VSC giảm 1,38%, TPB giảm 1,55%, GEX giảm 1,93%, GMD giảm 3,25%, ORS giảm 1,94%, EIB giảm 1,46%, PNJ giảm 2,29%, VND giảm 1,48% là các cổ phiếu Midcap bị bán nhiều. Sáng nay các cổ phiếu này còn giao dịch tương đối nhỏ.

Ở phía tăng giá, các mã đi ngược dòng tốt nhất hầu hết vẫn là đại diện từ phiên sáng. Cá biệt có MSB nổi lên. Chốt phiên sáng cổ phiếu này tăng yếu 0,65%, khớp chừng 61 tỷ, đóng cửa tăng 1,61%, khớp 122,2 tỷ đồng. VIB cũng là cổ phiếu thay đổi khá tốt, lọt vào nhóm thanh khoản trên trăm tỷ đồng (đạt 104,3 tỷ đồng), giá tăng 1,08%. Tính chung trong 123 cổ phiếu xanh, chỉ có 16 mã tăng giá hơn 1% với thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng giao dịch khá cân bằng, vị thế ròng trên HoSE chỉ là -81,4 tỷ đồng, so với -359,3 tỷ đồng trong buổi sáng. Phiên chiều xuất hiện ACB bị bán ròng lớn với -178,7 tỷ đồng trong khi buổi sáng hầu như không đáng kể. FPT cũng bị tăng bán, -148,7 tỷ cả ngày. GMD, VPL là các mã khác trong nhóm bán ròng mạnh nhưng đã bị xả từ sáng.