VN-Index giảm mạnh trong phiên nâng hạng, vùng 1.800 điểm bị thử thách

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần giao dịch mới trong trạng thái tiêu cực khi áp lực bán gia tăng tại nhiều cổ phiếu vốn hoá lớn. VN-Index đóng cửa phiên 21/9 tại 1.799,67 điểm, giảm 15,99 điểm, tương ứng 0,88%, qua đó lùi xuống dưới mốc 1.800 điểm.

Trong phiên, chỉ số liên tục giằng co quanh vùng 1.800 điểm trước khi áp lực bán gia tăng mạnh hơn vào buổi chiều. Đến cuối ngày, HoSE ghi nhận 205 mã giảm giá, gần gấp đôi số mã tăng. Đáng chú ý, số cổ phiếu giảm giá tăng thêm gần 30 mã trong phiên chiều, cho thấy bên bán ngày càng chiếm ưu thế.

Nhóm vốn hoá lớn chịu áp lực điều chỉnh đáng kể khi rổ VN30 có 16 mã giảm và 12 mã tăng. Chỉ số VN30 theo đó mất hơn 10,9 điểm. Đáng chú ý, toàn bộ 16 cổ phiếu giảm giá trong rổ đều mất hơn 1%, khiến áp lực điều chỉnh lan rộng thay vì chỉ tập trung ở một vài mã riêng lẻ.

Nhóm cổ phiếu Vingroup là tác nhân chính kéo thị trường đi xuống. VHM giảm hơn 4%, trong khi VIC mất 2,57%. Riêng VIC khiến VN-Index giảm hơn 10 điểm trong phiên, trở thành cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất đến chỉ số.

Ở chiều ngược lại, nhóm vốn hoá lớn vẫn ghi nhận một số điểm sáng. BSR tăng 4,47% và trở thành động lực chính của nhóm năng lượng, trong khi GAS cũng duy trì sắc xanh.

Một số cổ phiếu ngân hàng tiếp tục tăng tích cực. VPB tăng hơn 3,6%, CTG tăng 2,5%, còn ACB và TCB cùng tăng trên 2%. Tuy nhiên, diễn biến phân hoá trong nhóm ngân hàng vẫn khá rõ khi LPB giảm gần 4%, VIB và SHB cùng mất hơn 1,5%, còn VCB giảm 1,6%. Sự trái chiều giữa các cổ phiếu lớn khiến chỉ số ngành ngân hàng chỉ tăng nhẹ khoảng 0,15%.

Trong nhóm VN30, diễn biến đáng chú ý nhất đến từ SSB khi cổ phiếu này bất ngờ giảm sàn 6,85% sau chuỗi phiên tăng mạnh trước đó.

Lực cầu gần như vắng bóng khiến SSB còn dư bán giá sàn hơn 1,9 triệu cổ phiếu vào cuối phiên. Thanh khoản tại mã này cũng sụt giảm mạnh, chỉ đạt hơn 53 tỷ đồng, chưa bằng 10% giá trị giao dịch của phiên trước.

Ở chiều ngược lại, VJC bất ngờ tăng kịch trần 6,98%. Đáng chú ý, cổ phiếu hàng không này giao dịch dưới tham chiếu trong phần lớn thời gian nhưng được kéo thẳng từ giá đỏ lên mức giá trần trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa. Hơn 460.000 cổ phiếu VJC được khớp trong đợt giao dịch này.

Sự trái chiều đột ngột giữa SSB và VJC cho thấy mức độ phân hoá cao trong nhóm vốn hoá lớn, đồng thời phản ánh những biến động mạnh tại một số cổ phiếu riêng lẻ trong phiên.

Trên toàn thị trường, năng lượng, bảo hiểm, ngân hàng và phần mềm là những nhóm ngành duy trì sắc xanh. Ngược lại, bất động sản, viễn thông, chứng khoán và thực phẩm, đồ uống chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt.

Bên cạnh bất động sản, nhóm chứng khoán cũng nằm trong số những ngành giảm mạnh nhất phiên khi sắc đỏ bao phủ phần lớn cổ phiếu. Nhiều mã lớn đồng loạt giảm giá, gồm SSI mất 2,34%, VCK giảm 3%, VIX giảm 2,66% và VND giảm 3,29%.

Diễn biến này cho thấy áp lực bán không chỉ tập trung tại các cổ phiếu trụ cột mà còn lan rộng sang nhóm cổ phiếu tài chính và bất động sản, khiến độ rộng thị trường ngày càng tiêu cực về cuối phiên.

Cùng với đà giảm của chỉ số, thanh khoản thị trường cũng suy yếu đáng kể. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 17.300 tỷ đồng, giảm 33% so với phiên cuối tuần trước. Thanh khoản tại nhóm VN30 đạt hơn 11.700 tỷ đồng, giảm 37%.

Dù vậy, nếu so với mặt bằng giao dịch của các phiên trước đó, mức thanh khoản này chưa phải quá thấp. Tuy nhiên, việc giá trị giao dịch giảm trong bối cảnh sắc đỏ lan rộng cho thấy dòng tiền vẫn đang thận trọng và chưa tạo được lực đỡ đủ mạnh cho thị trường.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng chuyển biến tiêu cực. VHM bị bán ròng mạnh nhất với khoảng 291 tỷ đồng, trong khi VIC chịu áp lực bán ròng hơn 111 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, MCH là cổ phiếu duy nhất được mua ròng trên 100 tỷ đồng.

Tổng cộng, khối ngoại bán ròng hơn 668 tỷ đồng trên HoSE trong phiên 21/9.

Nhìn chung, VN-Index khép lại phiên đầu tuần dưới mốc 1.800 điểm khi áp lực bán đồng thời gia tăng tại nhóm vốn hoá lớn, bất động sản và chứng khoán. Diễn biến của VIC, VHM cùng sự đảo chiều mạnh tại SSB khiến thị trường chịu sức ép đáng kể, trong khi dòng tiền suy yếu và hoạt động bán ròng của khối ngoại tiếp tục phủ bóng lên tâm lý nhà đầu tư.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

VN-Index có thể đảo chiều nếu thủng vùng 1.790-1.800 điểm

Chứng khoán AIS

VN-Index bất ngờ đảo chiều giảm mạnh trong phiên thị trường chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Dù vậy, chỉ số vẫn giữ được điểm tựa kỹ thuật quan trọng là đường MA200 ngày.

Áp lực giảm điểm ngắn hạn chủ yếu đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM và VIC. Trong khi đó, thị trường kỳ vọng nhóm ngân hàng và chứng khoán sẽ sớm ổn định, qua đó giúp chỉ số lấy lại trạng thái cân bằng trong những phiên tới.

AIS xác định vùng 1.790–1.800 điểm, tương ứng với đường xu hướng MA200 ngày, là vùng hỗ trợ gần nhất và có ý nghĩa then chốt đối với triển vọng thị trường. Việc bảo toàn khu vực này sẽ giúp duy trì xu hướng tích cực của VN-Index.

Ngược lại, nếu đánh mất vùng hỗ trợ nói trên, thị trường có thể đối mặt với rủi ro đảo chiều xu hướng ngắn hạn.

AIS khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ những cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán, ngân hàng đang duy trì dòng tiền tốt, đồng thời tăng cường quản trị rủi ro đối với các nhóm chịu áp lực bán.

VN-Index giằng co trong vùng 1.790-1.820 điểm

Chứng khoán Asean

VN-Index đang đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn khi đóng cửa tại 1.800 điểm. Chỉ số phát đi tín hiệu suy yếu kỹ thuật sau khi nằm dưới các đường MA10 và MA20, đồng thời kết phiên tại vùng thấp nhất ngày.

Các chỉ báo RSI ở mức 50 và MFI ở mức 42 cho thấy động lượng và dòng tiền đang chững lại. Tuy nhiên, Asean cho rằng thị trường chưa rơi vào trạng thái bán tháo cực đoan mà nhiều khả năng đang bước vào giai đoạn giằng co để kiểm định các vùng hỗ trợ gần.

Trong kịch bản cơ sở, VN-Index có thể dao động trong biên độ hẹp trong phiên tới trước khi hình thành xu hướng rõ ràng hơn.

Asean khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng trung bình, tránh mua đuổi và tập trung giao dịch trong vùng 1.790–1.820 điểm. Các nhóm cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ riêng như thoái vốn Nhà nước, nâng hạng thị trường hoặc chu kỳ offshore cũng được lưu ý.

Chờ VN-Index cải thiện xu hướng

Chứng khoán SHS

Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên hôm nay, gây áp lực lên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cũng như chỉ số VN-Index.

Theo SHS, dòng tiền mới chỉ cải thiện tại vùng giá thấp. Vì vậy, công ty chứng khoán không khuyến nghị nhà đầu tư mua đuổi, đồng thời đề cao việc lựa chọn các doanh nghiệp có chất lượng và chỉ xem xét giải ngân tại những vùng định giá hợp lý.

SHS đánh giá diễn biến hiện tại của các chỉ số chính chưa tích cực, trong khi trạng thái tích lũy vẫn kém khả quan dưới các vùng kháng cự mạnh.

Do đó, công ty chứng khoán duy trì quan điểm trung lập với thị trường và chỉ xem xét gia tăng tỷ trọng đầu tư khi xu hướng chính của VN-Index được cải thiện, đi kèm sự phục hồi rõ hơn về động lực tăng trưởng.

VN-Index có thể lùi về vùng 1.715-1.750 điểm

Chứng khoán Tiên Phong (TPBS)

Diễn biến thị trường trong phiên hôm nay tương đối tiêu cực, dù đây là phiên chính thức đánh dấu việc Việt Nam được nâng hạng. Dòng tiền mới vẫn thận trọng, trong khi áp lực cung xuất hiện ngay từ đầu phiên.

Nhóm dầu khí dẫn đầu đà tăng, cho thấy dòng tiền ngắn hạn tiếp tục hướng tới những ngành được cho là hưởng lợi từ căng thẳng tại Trung Đông.

Về kỹ thuật, TPBS nhận định VN-Index đã đánh mất vùng hỗ trợ 1.805 điểm, qua đó làm gia tăng rủi ro nối dài nhịp giảm.

Trong kịch bản cơ sở, chỉ số có thể kiểm định vùng hỗ trợ 1.715–1.750 điểm, tương ứng khu vực đáy được hình thành trong tháng 8/2026.

TPBS duy trì quan điểm thận trọng trong ngắn hạn, đồng thời cho rằng nhịp điều chỉnh có thể mở ra cơ hội tích lũy tại các vùng hỗ trợ quan trọng, đặc biệt đối với những vị thế mở mới.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.