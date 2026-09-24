VN-Index giảm mạnh nhất 9 phiên, loạt cổ phiếu trụ tác động lớn

VN-Index đã gãy xu hướng tăng ngắn hạn.

VN-Index đóng cửa giảm 1,47% (-26,56 điểm), không yếu thêm bao nhiêu so với phiên sáng (-1,24%/-22,4 điểm). Tuy nhiên mặt bằng giá lại thấp hơn đáng kể, nhất là với các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Cụ thể, độ rộng chỉ số cuối phiên ghi nhận 81 mã tăng/228 mã đỏ (phiên sáng là 68 mã tăng/230 mã giảm), nhưng số mã giảm quá 1% đã tăng lên 146 cổ phiếu (phiên sáng 108 cổ phiếu).

VN-Index mất điểm ít trong phiên chiều một phần do các trụ lớn nhất đã rất yếu từ sáng và không giảm thêm bao nhiêu. VIC chiều nay giảm thêm 0,22% so với mức chốt buổi sáng, đóng cửa mất 2,54%. VHM giảm thêm 0,3%, chốt giảm 4,11%. VCB giảm thêm 0,34% thành -0,68%. BID giảm thêm 0,14% thành -1,24%. CTG giảm thêm 0,33% thành -1,79%. Đây là 5 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index và mức giảm ở nhóm này đã lấy đi gần 17 điểm trong tổng giảm 26,55 điểm của chỉ số.

Tổng thể mặt bằng giá của nhóm blue-chips VN30 cũng suy yếu trong phiên chiều. Thống kê rổ này có 18 mã tụt giá so với phiên sáng, chỉ 6 mã cải thiện. Nhóm lên giá hầu hết chỉ tăng rất yếu. Riêng MCH phục hồi 1% và quay lại tham chiếu: VPL phục hồi 1,43%, đóng cửa thu hẹp biên độ giảm còn -1,39%. Ngược lại số giảm bao gồm hầu hết các trụ hàng đầu.

Hai cổ phiếu dầu khí là BSR và GAS giảm mạnh nhất nhóm blue-chips chiều nay. BSR từ 2h10 trở đi xuất hiện áp lực bán đột biến, chỉ trong hơn 5 phút biến động tới -4,4%. Đóng cửa BSR giảm 4,15% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay thay đổi tới -4,31%. GAS đã yếu sẵn từ sáng và cả phiên chiều cũng lao dốc sâu hơn, đóng cửa giảm 3,3% tương đương mất 2,61% trong buổi chiều.

Thanh khoản rổ VN30 chiều nay ghi nhận tăng 15,3% so với phiên sáng và với số lượng cổ phiếu tụt giá áp đảo, áp lực bán có tín hiệu tăng mạnh. VN30-Index đóng cửa giảm 1,16% với duy nhất 4 mã xanh và 23 mã đỏ. Các cổ phiếu xanh vẫn là những đại diện từ sáng, với GVR tăng 2,02%, MSN tăng 1,43% là nổi bật. Trong đó MSN đứng giá so với phiên sáng còn GVR cũng đã lùi lại khoảng 0,61%.

Với phần còn lại của thị trường, độ rộng không thể hiện hết biến động vì đa số cổ phiếu đã đỏ từ sáng. Tuy vậy số lượng cổ phiếu giảm mạnh từ 1% trở lên đã gấp rưỡi phiên sáng cũng phản ánh áp lực bán. Thanh khoản tính chung sàn HoSE buổi chiều cũng tăng gần 21%.

Áp lực bán gia tăng khiến nhóm giảm sâu xuất hiện 22 cổ phiếu thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng. Các mã rổ VN30 chiếm khá nhiều vị trí khi rổ này cũng có 16 mã giảm quá 1%. 130 cổ phiếu còn lại thuộc về nhóm vừa và nhỏ. VIX giảm 1,54%, PNJ giảm 5,67%, PVT giảm 3,46%, VND giảm 1,69%, DXG giảm 4,25%, PVD giảm 3,42%, GEX giảm 1,03%, DCM giảm 1,45% là những cổ phiếu khớp lệnh trên trăm tỷ đồng.

Trong những phiên có dấu hiệu bán hạ giá quyết liệt như hôm nay, nhóm cổ phiếu đi ngược dòng và những mã có tín hiệu được bắt đáy đáng quan tâm hơn. Ngoài MSN và GVR, rất ít cổ phiếu có khả năng cưỡng lại áp lực giảm tổng thể. VTP tăng 6,8%, FRT tăng 1,36%, VPI tăng 1,15%, PET tăng 1,35%, CTR tăng 2,21% là những cổ phiếu có thanh khoản khá tốt. Tính chung cả sàn cũng chỉ có 16 cổ phiếu tăng giá từ 1% trở lên với giao dịch quá 1 tỷ đồng.

Về tín hiệu bắt đáy, tình hình có nét tích cực hơn một chút: Khoảng 46% số cổ phiếu có giao dịch của VN-Index vẫn đang đóng cửa giá thấp nhất hoặc chỉ có dư bán ngay trên giá thấp nhất. Khoảng 34,2% số cổ phiếu xuất hiện biên độ phục hồi hơn 1% kể từ giá thấp nhất. Đây là nhóm được bắt đáy rõ nét hơn cả, dù đại đa số vẫn còn giảm khá mạnh. Dòng tiền bắt đáy mới hoạt động ở vùng giá rất sâu.

Khối ngoại chiều nay cũng gia tăng áp lực bán, quy mô ở HoSE tăng gần 29% so với phiên sáng. Phía mua cũng có cải thiện nhẹ, nhưng vị thế ròng vẫn đạt -428,8 tỷ đồng, chỉ thấp hơn phiên sáng chút ít (-487,2 tỷ). Các mã bị bán nhiều là VHM -349,1 tỷ, VIC -176,9 tỷ, VPB -113,9 tỷ, HDB -99,5 tỷ, ACB -92,1 tỷ, CTG -89,8 tỷ… Phía mua ròng MSN +182,2 tỷ, GAS +26,5 tỷ, STB +24,4 tỷ.