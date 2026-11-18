Theo BVSC, nếu đánh mất mốc hỗ trợ 1700 điểm, VN-Index có nguy cơ tiếp tục đà giảm và lùi về kiểm định vùng đáy ngắn hạn quanh 1680 điểm.

Kết phiên ngày 18/11, VN-Index giảm 23,71 điểm, đóng cửa tại 1703,01 điểm. Cùng chiều, HNX-Index giảm 5,87 điểm, đóng cửa tại 242,73 điểm.

Nếu đánh mất mốc hỗ trợ 1700 điểm, VN-Index có nguy cơ tiếp tục đà giảm và lùi về kiểm định vùng đáy ngắn hạn quanh 1680 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tiếp tục đà giảm mạnh với thanh khoản gia tăng. Chỉ số hình thành nến đỏ biên độ rộng, đóng cửa gần mức thấp nhất phiên, trong khi thanh khoản quay lại quanh mức trung bình 20 phiên, phản ánh áp lực bán đang chiếm ưu thế.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI tiếp tục suy giảm và quay lại kiểm định vùng đáy ngắn hạn sau khi đánh mất đường xu hướng tăng. Trong khi đó, đường MACD tiếp tục đi xuống sau khi giao cắt xuống dưới đường tín hiệu. Các tín hiệu này cho thấy động lượng giảm đang gia tăng, củng cố trạng thái tiêu cực của thị trường trong ngắn hạn.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1690 – 1695; Vùng kháng cự: 1710 – 1720.

Nếu đánh mất mốc hỗ trợ 1700 điểm, VN-Index có nguy cơ tiếp tục đà giảm và lùi về kiểm định vùng đáy ngắn hạn quanh 1680 điểm”.

VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1690 – 1700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"Áp lực bán gia tăng mạnh, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đã khiến VN-Index giảm 23,71 điểm (-1,37%) trong phiên hôm nay và lùi về đóng cửa tại mức 1703,01 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tiêu cực với 17/18 ngành giảm điểm; trong đó ngành Bảo hiểm giảm mạnh nhất, theo sau là Công nghệ Thông tin và Tài nguyên Cơ bản. Ở chiều ngược lại, chỉ có ngành Du lịch & Giải trí giữ được sắc xanh. Về giao dịch khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả ba sàn HSX, HNX và UPCoM.

Về mặt kỹ thuật, áp lực bán dâng cao trong phiên chiều đã đẩy chỉ số lùi về sát ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1700 điểm (chạm mức thấp nhất 1701,04 điểm). Tuy nhiên, điểm tích cực là lực cầu bắt đáy cuối phiên xuất hiện khi chỉ số tiệm cận dải dưới của Bollinger Bands (1697,18 điểm), giúp VN-Index rút chân nhẹ và tạm thời giữ được mốc 1,700 điểm. Dù vậy, mức hồi phục cuối phiên còn khá yếu cùng thanh khoản thấp hơn trung bình 20 phiên cho thấy lực cầu bắt đáy chưa thực sự quyết liệt.

Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1690 – 1700 điểm; việc giữ vững vùng này sẽ củng cố khả năng hình thành nền đáy ngắn hạn, ngược lại nếu bị xuyên thủng, chỉ số có thể lùi về vùng 1670 – 1680 điểm”.

Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn đang giữ được hỗ trợ quanh 1700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn đang giữ được hỗ trợ quanh 1700 điểm, tương ứng đường hỗ trợ tăng trưởng trung hạn nối các vùng giá thấp nhất các tháng 03, 07 và tháng 10/2026. Trong khi VN30 xu hướng ngắn hạn suy giảm và đang có vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1800 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 7/2026.

Dưới áp lực từ thị trường thế giới và khối ngoại gia tăng bán ròng. Thị trường tiếp tục suy yếu, áp lực bán gia tăng mạnh hơn ở nhiều nhóm mã. Trong trường hợp tích cực VN-Index cần giữ được vùng hỗ trợ quanh 1700 điểm, VN30 hỗ trợ 1800 điểm và phục hồi trở lại. Hoặc sẽ tiếp tục chịu giảm điểm nếu áp lực bán ngắn hạn mở rộng sang nhóm VinGroup. Hiện tại chất lượng thị trường và dòng tiền vẫn chưa cải thiện. Chưa có nhiều động lực cho thấy có thể cải thiện tốt. Chúng tôi sẽ cập nhật khuyến nghị khi chất lượng thị trường bắt đầu cải thiện.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1680 – 1700 điểm trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 23,7 điểm (-1,4%) xuống 1703 điểm. Áp lực bán duy trì trong phiên giao dịch và gia tăng mạnh về cuối phiên khiến thị trường đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên. Đà giảm tập trung tại nhóm vốn hóa lớn như Ngân hàng (VCB, VPB và BID) và Vingroup (VIC và VHM). Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 272 mã giảm so với 64 mã tăng. Thanh khoản có sự cải thiện so với các phiên trước, đạt 11.156,6 tỷ đồng.

Trạng thái của thị trường tiếp tục suy yếu trong phiên hôm nay khi áp lực bán chủ động xuất hiện ngay từ đầu phiên và lan rộng ra hầu hết các nhóm ngành.

VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất phiên giao dịch và lùi sát ngưỡng tâm lý 1700 điểm, đi kèm khối lượng giao dịch tăng trở lại mức trung bình 20 phiên, qua đó xác nhận lực cung đang chiếm ưu thế hoàn toàn. Do đó, chúng tôi cho rằng nhiều khả năng VN-Index sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1680 – 1700 điểm trong các phiên tới. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng danh mục hợp lý trong giai đoạn hiện tại, hạn chế bắt đáy sớm và theo dõi chặt chẽ phản ứng của dòng tiền tại vùng hỗ trợ”.

Rủi ro ngắn hạn đã tăng thêm khi trạng thái thiếu cầu bắt đầu chuyển sang áp lực bán lan rộng hơn

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Rủi ro ngắn hạn đã tăng thêm khi trạng thái thiếu cầu bắt đầu chuyển sang áp lực bán lan rộng hơn: Trong các phiên trước, thị trường chủ yếu suy yếu vì dòng tiền mới vắng bóng nhưng cung chưa lớn; phiên 18/11 khác biệt khi thanh khoản tăng, hơn 65% cổ phiếu HOSE giảm và cả Ngân hàng lẫn Vingroup cùng chịu sức ép. Việc số cổ phiếu thủng đáy 1 năm tăng lên 12% cho thấy tâm lý yếu đang tạo tác động thực tế lên xu hướng giá, thay vì chỉ khiến thị trường đi ngang. Nếu chỉ số phá vùng 1690–1700 điểm cùng thanh khoản tiếp tục duy trì cao và độ rộng xấu, rủi ro mở rộng nhịp giảm sẽ gia tăng đáng kể. Vì vậy ưu tiên hiện tại là quan sát chất lượng lực cầu tại hỗ trợ, thay vì kỳ vọng sớm vào bắt đáy và upside lớn. Nếu lực cầu bắt đáy xuất hiện ở Ngân hàng, Vingroup cùng các cổ phiếu vốn trung bình có sức mạnh tương đối, VN-Index có thể hình thành một nhịp hồi kỹ thuật.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Duy trì tỷ trọng cổ phiếu 30%/70% tiền mặt và ưu tiên bảo vệ danh mục. Hạn chế bắt đáy chỉ vì giá đã giảm sâu; đóng hoặc hạ tỷ trọng các vị thế mất động lượng, thủng nền hoặc không còn giữ luận điểm đầu tư. Danh mục theo dõi tiếp tục cô đặc ở Bán lẻ (MWG, FRT), Tiêu dùng (MSN), Tiện ích (NT2, REE, POW, HDG) và các mã riêng lẻ có KQKD/catalyst rõ như DPG, NVB, KDH, TCH, TV2, NTP, BWE”.

Chưa nên vội vàng bắt đáy khi cổ phiếu vừa giảm về vùng hỗ trợ

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giảm về vùng 1700 cho thấy áp lực điều chỉnh bao trùm thị trường.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI suy yếu và đang hướng xuống vùng điểm thấp thể hiện diễn biến điều chỉnh của

VN-Index hiện tại. Chỉ số đang ở vùng hỗ trợ 1700 nên kỳ vọng chỉ số sẽ cân bằng ở khu vực này trong các phiên tới, tuy nhiên nếu dòng tiền chưa ủng hộ thì cần lưu ý vùng hỗ trợ dưới tại 1680.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung bám vào đường biên dưới dải Bollinger và hướng xuống nên khả năng cao quán tính giảm còn tiếp diễn trong phiên tiếp theo. Tuy nhiên, các chỉ báo động lượng đều ở vùng thấp nên kỳ vọng sẽ có một số nhịp hồi phục trong phiên.

Chỉ số chung tiếp tục đánh mất hỗ trợ 1720-1730 và lùi về vùng đáy gần nhất 1700. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chưa nên vội vàng bắt đáy khi cổ phiếu vừa giảm về vùng hỗ trợ và kiên nhẫn chờ đợi sự xác nhận thay đổi xu hướng của thị trường chung để đề phòng rủi ro điều chỉnh tiếp diễn. Đối với các vị thế đang củng cố hỗ trợ trong đà đi lên thì nhà đầu tư duy trì nắm giữ”.

Đà giảm đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index điều chỉnh hai phiên liên tiếp, cho thấy đà giảm đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn. Do đó, mục tiêu điều chỉnh tiếp theo của chỉ số nằm tại vùng 1680–1700 điểm, tương ứng khu vực giá thấp của tháng 10/2026”.

Trong ngắn hạn, chỉ số đang lùi về kiểm định vùng hỗ trợ kê tiếp 1680 - 1700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Thị trường tiếp tục giảm với độ rộng kém tích cực và lực cầu yếu. Cung bất ngờ tăng cao từ giữa phiên chiều, khiến VN-Index giảm mạnh và có thời điểm xuống dưới ngưỡng 1700, đóng cửa tại 1703,01 điểm (-23,71 điểm, -1,37%). Sàn HOSE có 272/64 mã giảm/tăng.

VN-Index tiếp tục suy yếu và xuyên thủng nhẹ kênh tích lũy với thanh khoản gia tăng. Trong ngắn hạn, chỉ số đang lùi về kiểm định vùng hỗ trợ kê tiếp 1680 - 1700. Áp lực điều chỉnh có thể mở rộng nếu chỉ số không trụ vững trên khu vực này. Các mốc điểm số cần lưu ý: Kháng cự 1720 - 1730 và Hỗ trợ 1680 - 1700”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.