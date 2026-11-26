Theo TVS, trong phiên giao dịch hôm nay (25/11), áp lực bán xuất hiện khi chỉ số tiến về vùng giá 1700-1710 điểm cho thấy lực cầu vẫn đang ở mức yếu trong khi thanh khoản duy trì ở mức thấp.

Kết phiên ngày 25/11, VN-Index giảm 9,69 điểm, đóng cửa tại 1687.45 điểm. Cùng chiều, HNX-Index giảm 4,77 điểm, đóng cửa tại 227,46 điểm.

Trong ngắn hạn, chỉ số được kỳ vọng sớm thiết lập vùng đáy quanh 1675 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index thử thách đường kháng cự Tenkan không thành công và đảo chiều giảm điểm trong bối cảnh thanh khoản tiếp tục duy trì dưới mức trung bình 20 phiên. Chỉ số hình thành nến đỏ, đóng cửa gần mức thấp nhất phiên, cho thấy lực cầu suy yếu và không đủ khả năng duy trì sắc xanh.

Về mặt chỉ báo kỹ thuật, RSI hình thành đỉnh sau thấp hơn và quay lại kiểm định vùng đáy ngắn hạn. Trong khi đó, đường MACD tiếp tục đà giảm dưới ngưỡng 0, với histogram duy trì trong vùng âm. Các tín hiệu cho thấy thị trường chưa xác nhận quá trình hình thành đáy ngắn hạn và khả năng đảo chiều xu hướng.

Vùng quan trọng: Vùng hỗ trợ: 1670 – 1680; Vùng kháng cự: 1700 – 1710.

VN-Index có khả năng tiếp tục điều chỉnh khi lực cầu vẫn suy yếu sau nhịp thử thách vùng kháng cự. Trong ngắn hạn, chỉ số được kỳ vọng sớm thiết lập vùng đáy quanh 1675 điểm”.

VN-Index vẫn cho thấy khả năng tiếp tục lùi xuống kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1650 điểm trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co quanh vùng 1700 trước khi giảm dần xuống và đóng cửa tại mốc 1687,45 điểm, giảm gần 10 điểm so với phiên trước đó. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 16/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Truyền thông giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Dầu khí, Bảo hiểm... Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và UPCOM trong khi mua ròng trên sàn HNX. Động lực hồi phục của thị trường yếu; VN-Index vẫn cho thấy khả năng tiếp tục lùi xuống kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1650 điểm trong ngắn hạn”.

Chỉ số chính VN-Index vẫn trong xu hướng suy giảm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index suy giảm dưới kháng cự đường xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 9/2026. Xu hướng VN-Index chỉ cải thiện tích cực khi vượt lên xu hướng giảm giá. Hoặc VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá quanh 1.650 điểm nếu không giữ được vùng hỗ trợ 1680 điểm.

Thị trường đang dần kết thúc tháng 11/2026 và VN-Index đang có 03 tháng liên tiếp giảm giá. Thanh khoản thị trường chưa cải thiện. Chất lượng thị trường ngắn hạn vẫn chưa được cải thiện. Hầu hết các nhóm ngành vẫn trong xu hướng suy giảm, tích lũy kéo dài, không có nhiều cơ hội đầu tư tốt. Chỉ số chính VN-Index vẫn trong xu hướng suy giảm, trong khi áp lực dừng lỗ các vị thế ngắn hạn vẫn gia tăng. Gia tăng tỉ trọng chỉ nên xem xét khi VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá hiện nay.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể tiếp tục tích lũy trong vùng 1680 – 1720 điểm trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index giảm 9,7 điểm (-0,6%), đóng cửa tại 1687,5 điểm. Chỉ số tăng điểm nhẹ vào đầu phiên nhờ lực cầu xuất hiện tại nhóm Vingroup và Thực phẩm & đồ uống (VNM và SAB). Tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng xuất hiện khiến cho chỉ số suy yếu và giảm điểm trong phần còn lại của phiên giao dịch.

Lực bán trong phiên hôm nay tập trung ở các nhóm Ngân hàng, Chứng khoán và Dầu khí khiến cho chỉ số đóng cửa ở mức thấp nhất phiên. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về bên bán với 241 mã giảm so với 87 mã tăng. Giá trị giao dịch trong phiên hôm nay đạt 16,091.2 tỷ VND, tăng 26,2% so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch hôm nay, áp lực bán xuất hiện khi chỉ số tiến về vùng giá 1700-1710 điểm cho thấy lực cầu vẫn đang ở mức yếu trong khi thanh khoản duy trì ở mức thấp. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng vẫn đang chiếm ưu thế và nhà đầu tư tiếp tục giữ trạng thái quan sát. Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index có thể tiếp tục tích lũy trong vùng 1680 – 1720 điểm trong các phiên tới. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng danh mục hợp lý trong giai đoạn hiện tại và theo dõi chặt chẽ phản ứng của dòng tiền quanh vùng hỗ trợ của chỉ số”.

Triển vọng thị trường tiếp tục giảm hoặc rung lắc trong ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Bức tranh chung không thay đổi là dòng tiền chưa quay trở lại: Thanh khoản HOSE duy trì dưới 10.000 tỷ xuyên suốt phiên và gia tăng cuối ngày lên hơn 16.000 tỷ đồng do áp lực bán trở lại. Độ rộng vẫn kém khi 60% cổ phiếu giảm. Tỷ lệ cổ phiếu trên EMA20/EMA50 tiếp tục suy yếu và cả ba nhóm vốn hóa cùng chịu áp lực. Vì vậy, bức tranh hiện tại vẫn là quá trình dò đáy và phân hóa, chưa phải giai đoạn cân bằng tin cậy. Triển vọng tiếp tục giảm hoặc rung lắc trong ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Lực cầu vắng bóng, trạng thái danh mục vẫn duy trì ở mức thận trọng và phòng thủ nhờ nắm giữ 70% tiền mặt/30% cổ phiếu. Các vị thế mới cho giao dịch ngắn hạn trong khoảng tỷ trọng cổ phiếu trên có thể tập trung tại nhóm cổ phiếu riêng lẻ sức mạnh tương đối cao hoặc đi ngược thị trường điển hình như: Tiện ích (NT2, HDG, POW), Xây dựng (TV2, DPG), Bán lẻ (FRT) và một số mã riêng lẻ khác như KDH, NVB, TCH, NTP, BWE, CTS”.

Chỉ số VN-Index có thể sẽ có thể ghi nhận lại nhịp hồi phục trong ngắn hạn

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên giao dịch với nến đỏ cùng với thanh khoản thấp thể hiện sự suy yếu của lực cầu trên thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như MACD tiếp tục hướng xuống cho thấy lực cung vẫn chiếm ưu thế trên thị trường. Chỉ số có thể sẽ có thể ghi nhận lại nhịp hồi phục trong ngắn hạn với vùng hỗ trợ ngắn hạn quanh mốc 1670- 1680 điểm.

Trên khung đồ thị giờ,các chỉ báo RSI hướng xuống và giảm về mức trung tính, tuy nhiên VN-Index vẫn đang giao dịch trong biên độ hẹp cùng với việc dải Bollinger band đang thắt chặt cho thấy thị trường vẫn đang có diễn biến ổn định và xác suất cao sẽ quay trở lại kiểm tra lại vùng kháng cự 1670- 1680 trong những phiên tới.

Thị trường đang bước vào giai đoạn giằng co tích lũy khi VN-Index dao động trong biên độ hẹp 1680– 1700 điểm, đi kèm thanh khoản sụt giảm so với mức trung bình 20 phiên. Trước tình hình hiện tại của thị trường chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên cơ cấu lại danh mục, cụ thể là loại bỏ các cổ phiếu đang nắm giữ đã giảm dưới vùng hỗ trợ đến và kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu cân bằng rõ ràng hơn”.

Áp lực điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index đóng cửa dưới đường MA5 (quanh 1693 điểm), cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế. Với tín hiệu hiện tại, chỉ số có khả năng tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1650-1660 điểm. Trong khi đó, vùng 1690-1700 điểm dự kiến đóng vai trò kháng cự trong phiên 26/11”.

Áp lực điều chỉnh có thể mở rộng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Phiên sáng giằng co quanh tham chiếu nhưng vẫn duy trì sắc xanh nhẹ và có thời điểm lên 1706 điểm. Áp lực cung gia tăng từ phiên chiều khiến VN-Index giảm lại về vùng thấp trong phiên, đóng cửa tại 1687,45 điểm (-9,69 điểm, -0,57%). Sàn HOSE có 241/87 mã giảm/tăng. Pha hồi phục kỹ thuật của VN-Index cho thấy phản ứng thận trọng rõ rệt khi tiếp cận vùng cản 1700 - 1710 và đảo chiều điều chỉnh. Chiều ngược lại, vùng 1680 đang đóng vai trò điểm tựa quan trọng của chỉ số. Áp lực điều chỉnh có thể mở rộng nếu chỉ số tiếp tục đánh mất khu vực trên, với hỗ trợ kế tiếp cần quan sát tại 1660”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.