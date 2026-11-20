Nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng diễn biến trái chiều. Nguồn: Vietstock Finance.

Phiên giao dịch cuối tuần ngày 20/11, thị trường chứng khoán mở cửa trong sắc đỏ khi áp lực bán xuất hiện tại nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong phiên sáng, VN-Index có thời điểm lùi xuống mốc 1.670 điểm. Sang phiên chiều, lực cầu gia tăng, đặc biệt về cuối ngày, giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm.

Kết phiên, VN-Index giảm 0,83 điểm, xuống gần 1.689 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index mất 4,35 điểm, xuống 234,6 điểm; UPCoM-Index giảm 1,22 điểm, còn 119 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường cải thiện so với phiên trước, với tổng giá trị giao dịch đạt gần 16.998 tỷ đồng, tương ứng khối lượng xấp xỉ 820 triệu cổ phiếu. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 5.406 tỷ đồng. Riêng HoSE ghi nhận giá trị giao dịch 15.933 tỷ đồng, tăng 6,16% so với phiên liền trước.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn nghiêng về chiều bán. Trên cả ba sàn, khối ngoại mua vào 1.209 tỷ đồng và bán ra 2.034 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 825 tỷ đồng.

FPT tiếp tục dẫn đầu danh sách bị bán ròng với giá trị 157 tỷ đồng. Các mã ngân hàng cũng nằm trong nhóm chịu áp lực bán mạnh, gồm ACB (146 tỷ đồng), HDB (104 tỷ đồng), MBB (57 tỷ đồng), SHB (50 tỷ đồng) và STB (47 tỷ đồng).

Ở chiều mua ròng, POW thu hút dòng vốn ngoại lớn nhất với giá trị 152 tỷ đồng. TCH đứng sau với 35 tỷ đồng, tiếp đến là MSN (25 tỷ đồng), TCX (19 tỷ đồng), TCB và DCM (cùng 16 tỷ đồng).

VIC trở thành trụ đỡ lớn nhất cho VN-Index

Động lực giúp VN-Index thu hẹp đà giảm về cuối phiên đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là VIC. Mã này tăng 0,79%, đóng góp 3,08 điểm cho chỉ số chung.

Tại nhóm ngân hàng, diễn biến giữa các cổ phiếu không đồng nhất. TCB tăng 2,91%, lên 21.200 đồng/cổ phiếu, đóng góp 0,91 điểm; STB tăng 2,61%, lên 70.800 đồng/cổ phiếu, hỗ trợ 0,72 điểm cho VN-Index.

GAS và VPL cũng lần lượt đóng góp 0,61 điểm và 0,6 điểm. Trong nhóm chứng khoán, SSI tăng 2,3%, lên 20.000 đồng/cổ phiếu, đóng góp 0,29 điểm; VND hỗ trợ thêm 0,18 điểm.

Ở phía gây sức ép, một số cổ phiếu ngân hàng có mức tác động tiêu cực đáng kể. VCB lấy đi 1,03 điểm của VN-Index; MBB tác động âm 0,92 điểm; VPB khiến chỉ số giảm thêm 0,81 điểm. BID, ACB và HDB lần lượt lấy đi 0,8 điểm, 0,5 điểm và 0,47 điểm.

Tại nhóm công nghệ, FPT giảm 1,53%, xuống 45.000 đồng/cổ phiếu, lấy đi 0,27 điểm của chỉ số. Mã này cũng nằm trong nhóm có giá trị giao dịch lớn nhất thị trường.

Dù VN-Index gần như giữ được mốc tham chiếu, độ rộng thị trường vẫn nghiêng đáng kể về bên bán. Toàn thị trường ghi nhận 401 mã giảm giá, gần gấp đôi số mã tăng (209 mã); trong đó có 45 mã giảm sàn và 34 mã tăng trần. Số cổ phiếu đứng giá là 854 mã.

Xét theo nhóm ngành, dịch vụ tiêu dùng tăng 1,55%, thương mại hàng thiết yếu tăng 0,92%. Bất động sản, năng lượng, tiện ích và dịch vụ tài chính cũng duy trì sắc xanh.

Ở chiều ngược lại, dịch vụ viễn thông giảm 1,68%, phần mềm và dịch vụ giảm 1,52%; nhóm hàng hóa công nghiệp mất 1,28%.

Tại nhóm bất động sản, TCH là điểm sáng đáng chú ý khi tăng 4,91%, lên 13.900 đồng/cổ phiếu. VHM và VRE giữ giá tham chiếu. Nhiều mã khác chịu áp lực điều chỉnh, như NVL giảm 3,11%, CEO giảm 2,54%, KDH giảm 2,53% và DXG giảm 1,35%,...

Tại nhóm công nghiệp và nguyên vật liệu, GMD giảm 2,34%, CII giảm 2,21% và GEX giảm 1,23%. HPG đứng giá tham chiếu tại 20.450 đồng/cổ phiếu, với giá trị giao dịch hơn 318 tỷ đồng. Nhóm tiêu dùng ghi nhận diễn biến kém tích cực tại MWG và MSN.