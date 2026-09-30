VN-Index giảm hơn 9 điểm, nhóm dầu khí và bất động sản gây sức ép

Sau phiên sáng giằng co, thị trường chứng khoán tiếp tục giao dịch thận trọng trong phiên chiều 30/9. VN-Index chủ yếu dao động quanh tham chiếu trong những phút đầu trước khi áp lực bán gia tăng về cuối phiên, khiến chỉ số giảm 9,11 điểm, xuống 1.768,62 điểm, tương đương 0,51%.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 129 mã tăng, 178 mã giảm và 58 mã đứng giá. Thanh khoản được cải thiện so với phiên trước, với 504,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, giá trị ước đạt hơn 15.230 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đạt 145,8 triệu đơn vị, góp phần đưa tổng khối lượng giao dịch lên 650,4 triệu đơn vị.

Diễn biến VN-Index trong phiên 30/9 (Ảnh: FireAnt).

Sức ép lên chỉ số tập trung ở một số nhóm vốn hóa lớn, trong đó bất động sản và năng lượng là hai nhóm giảm đáng kể.

Chỉ số ngành bất động sản giảm 0,84%, với VHM giảm 1,86%, NVL giảm 0,49% và CEO giảm 0,92%. Ở chiều ngược lại, VRE tăng 0,83%, DIG tăng 0,42% và GEL tăng 1,37%.

Nhóm năng lượng giảm mạnh nhất trong các nhóm ngành, với chỉ số ngành mất 2,93%. Hầu hết cổ phiếu dầu khí vốn tăng tốt trong các phiên trước đều chịu áp lực chốt lời.

BSR giảm 3,38%, PVD giảm 3,43%, PLX giảm 2,33%, PVS giảm 1,76% và OIL giảm 2,92%. GAS cũng giảm 3,42%, xuống 82.000 đồng/cổ phiếu. PVT giảm mạnh 4,61%.

Nhóm dịch vụ hạ tầng cũng giảm 1,1%, dù một số cổ phiếu vẫn giữ được đà tăng. POW tăng 2,36%, NT2 tăng 4,74%, REE tăng 1,59% và PPC tăng 0,82%, trong khi GAS giảm mạnh kéo mặt bằng chung của nhóm đi xuống.

Ở chiều tích cực, nhóm công nghệ tăng 1,03%, với GEE và SGT cùng tăng 5,14%. Trong nhóm công nghiệp, chỉ số ngành tăng 1,07%, với một số mã đáng chú ý như VGC tăng 4,65%, PC1 tăng 2,47% và GEX tăng 0,84%. Tuy nhiên, VSC giảm 2,95%, PVT giảm 4,61% và VOS giảm 3,82%, cho thấy sự phân hóa vẫn hiện hữu.

Nhóm tài chính tăng nhẹ 0,07%. Một số cổ phiếu ngân hàng tăng như VPB (+1,96%), MSB (+1,07%), ABB (+2,26%), HDB (+0,36%) và MBB (+0,26%). Trong khi đó, nhóm chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh với VIX giảm 1,2%, SHS giảm 0,76% và SSI giảm 0,25%.

Đáng chú ý, PNJ tiếp tục giảm sàn 26.600 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên giảm sàn thứ ba liên tiếp và phiên giảm thứ bảy liên tiếp. Kết phiên, cổ phiếu này dư bán sàn hơn 26 triệu đơn vị.

Áp lực bán PNJ diễn ra sau khi doanh nghiệp công bố một loạt thông tin liên quan đến kế hoạch kinh doanh và tài chính. Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến ngày 21/10, PNJ dự kiến trình phương án điều chỉnh kế hoạch năm 2026, với doanh thu 39.057 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2025.

Doanh nghiệp dự kiến ghi nhận 7.071 tỷ đồng dự phòng cho tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán. Sau khoản dự phòng này, PNJ dự kiến lỗ trước thuế 6.059 tỷ đồng và lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng; nếu loại trừ khoản dự phòng, lợi nhuận sau thuế ước khoảng 800 tỷ đồng.

Trong hai tháng 7 và 8/2026, PNJ ghi nhận 5.695 tỷ đồng doanh thu, tăng 4,5% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế chuyển từ mức lãi 325 tỷ đồng sang lỗ 61 tỷ đồng.

Ngoài ra, PNJ vừa bổ sung tờ trình phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong giai đoạn từ quý IV/2026 đến quý II/2027. Công ty cũng trình phương án hoàn nhập tối đa 4.602,8 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thực hiện từ quý IV/2026 đến hết năm 2027.

Trên thị trường, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 888 tỷ đồng, tập trung tại VHM, TCB, VIC, PNJ, VPB và NVL. Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại mua vào tại HDB, FRT, MSN và GEX.