VN-Index giảm gần 60 điểm trong phiên 26/11. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch đầy biến động ngày 26/11 khi áp lực bán liên tục gia tăng trên diện rộng, trong khi lực cầu bắt đáy tỏ ra yếu ớt.

Ngay từ những phút mở cửa, VN-Index đã giảm mạnh xuống vùng 1.670 điểm. Dù có thời điểm hồi phục lên vùng 1.677 điểm, chỉ số nhanh chóng đảo chiều và kết thúc phiên sáng với mức giảm hơn 26 điểm.

Bước sang phiên chiều, áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến VN-Index lần lượt đánh mất các mốc 1.650 điểm và 1.640 điểm. Đáng chú ý, lực bán dồn dập trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC) khiến chỉ số mất thêm hơn 10 điểm, lùi xuống dưới 1.630 điểm.

Kết phiên, VN-Index giảm 57,77 điểm (-3,4%) xuống 1.629,68 điểm; HNX-Index giảm 0,89 điểm (-0,4%) xuống 226,57 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 1,38 điểm (-1,2%) xuống 118,44 điểm.

Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt gần 17.570 tỷ đồng, riêng HoSE ghi nhận thanh khoản hơn 16.040 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,3% so với phiên trước.

Sắc đỏ áp đảo trên toàn thị trường với 574 cổ phiếu giảm giá (gồm 37 mã giảm sàn), trong khi chỉ có 151 cổ phiếu tăng giá (gồm 22 mã tăng trần) và 818 cổ phiếu đứng giá.

Áp lực bán đặc biệt lớn tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 ghi nhận tới 27 mã giảm, 2 mã tăng và một mã đứng giá, kéo chỉ số đại diện nhóm này giảm 49 điểm xuống 1.728 điểm.

VN-Index chưa từng thấp như hiện tại trong suốt 8 tháng qua. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm của phiên giao dịch là nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Trong đó, VIC giảm 6,3% xuống còn 230.000 đồng/cổ phiếu, trở thành tác nhân lớn nhất kéo VN-Index đi xuống. Các mã cùng nhóm gồm VPL (-3,5%), VHM (-3,4%) và VRE (-1,7%) cũng đồng loạt suy yếu.

Nhóm ngân hàng không tránh khỏi áp lực bán mạnh với LPB (-6%), TCB (-5,1%), VPB (-2,7%), BID (-2,4%), MBB (-2,2%), CTG (-2,2%) và VCB (-2,1%).

Diễn biến tiêu cực cũng bao trùm nhóm chứng khoán với CTS (-5,7%), VPX (-5,3%), VND (-4,6%), SHS (-3,9%), MBS (-3,6%), HCM (-3,3%), VIX (-3,3%) và SSI (-2,1%).

Nhóm bất động sản chứng kiến hàng loạt cổ phiếu giảm sâu, thậm chí nằm sàn như NLG và HDC. Các mã NVL (-6,8%), KDH (-6,4%), CEO (-5,5%), TCH (-4,7%), DIG (-4,6%) và DXG (-3,3%) cũng chịu áp lực bán lớn.

Ở nhóm công nghiệp, GMD và VSC cùng giảm sàn trong khi GEX (-6,5%), CII (-5,5%) và CTD (-4,7%) đồng loạt lao dốc.

Sắc đỏ còn lan sang nhóm bán lẻ và công nghệ với PNJ (-5,5%), PET (-5,3%), MWG (-4,3%) và FPT (-3,4%).

Hai cổ phiếu duy nhất giữ được sắc xanh trong rổ VN30 là MCH (+1,5%) và VNM (+0,4%), trong khi SSB đứng giá tham chiếu.

Sau khi mua ròng nhẹ trong phiên sáng, nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều bán ròng gần 139 tỷ đồng trên cả 3 sàn khi kết thúc ngày giao dịch.

Áp lực bán ròng tập trung lớn nhất tại VIC với hơn 191 tỷ đồng, theo sau là TCB (-81 tỷ đồng), VPL (-77 tỷ đồng), VHM (-46 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại tập trung giải ngân vào CTD (+57 tỷ đồng), VNM (+56 tỷ đồng), VPI (+48 tỷ đồng).