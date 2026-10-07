VN-Index giảm hơn 5 điểm, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn chịu áp lực bán

Sau phiên sáng chịu áp lực từ nhóm vốn hóa lớn, thị trường chứng khoán tiếp tục giằng co trong phiên chiều. VN-Index có thời điểm thu hẹp đà giảm nhưng chưa thể trở lại sắc xanh khi nhiều cổ phiếu trụ vẫn chịu áp lực bán.

Kết phiên 7/10, VN-Index giảm 5,69 điểm, tương đương 0,32%, xuống 1.753,39 điểm. Toàn sàn HoSE ghi nhận 150 mã tăng, 151 mã giảm và 64 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường có xu hướng giảm so với phiên trước. Tổng khối lượng giao dịch đạt 597,34 triệu đơn vị, trong đó khối lượng khớp lệnh đạt 485,85 triệu đơn vị và giao dịch thỏa thuận đạt 111,49 triệu đơn vị. Tổng giá trị giao dịch đạt 15.226,19 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index trong phiên 7/10 (Ảnh: FireAnt).

Xét theo nhóm ngành, áp lực điều chỉnh tập trung ở công nghệ, bất động sản và tài chính. Chỉ số ngành công nghệ giảm 1,36%, bất động sản giảm 0,98% và tài chính giảm 0,46%. Ở chiều ngược lại, vật liệu cơ bản tăng 2,31%, công nghiệp tăng 1,71%, năng lượng tăng 1,16% và hàng tiêu dùng cơ bản tăng 1,1%.

Trong nhóm công nghệ, FPT giảm 1,16% xuống 59.700 đồng/cổ phiếu, GEE giảm 2,13%, ELC giảm 2,5%. Một số mã vẫn tăng như ST8 tăng 1,29% và CMG tăng 0,49%.

Nhóm bất động sản cũng diễn biến kém tích cực với NVL giảm 0,96%, VHM giảm 1,45%, DXG giảm 1,31%, CEO giảm 2,86%, TCH giảm 2,25% và VRE giảm 2,31%. VIC giảm 0,86% xuống 230.000 đồng/cổ phiếu, qua đó tiếp tục tạo áp lực lên chỉ số. Ở chiều ngược lại, IDC tăng 5,01%, DXS tăng 3,07% và KDH tăng 0,37%.

Tại nhóm tài chính, diễn biến phân hóa rõ nét. SHB giảm 1,37%, VIX giảm 1,68%, TCB giảm 0,46%, SSI giảm 0,51% và MBB giảm 0,52%. Trong khi đó, MSB tăng 1,74%, VPB tăng 0,86%, VIB tăng 2,96% và HDB tăng 0,18%.

Vật liệu cơ bản là một trong những nhóm tăng mạnh nhất phiên. MSR tăng 7,62%, GVR tăng 3,66%, TVN tăng 4,3%, DCM tăng 1,48%. Tuy nhiên, HPG giảm 0,73%, NKG giảm 1,27% và HSG giảm nhẹ 0,1%.

Ở nhóm năng lượng, BSR tăng 2,09%, NBC tăng 3,9% và TVD tăng 3,49%. PVD giảm 1,61%, trong khi PVS, PLX và OIL đứng giá.

Nhóm hàng tiêu dùng cơ bản ghi nhận nhiều mã tăng, trong đó MSN tăng 4,44%, BAF tăng 1,12%, ANV tăng 1,45% và MCH tăng 1,21%. VNM giảm 0,68%, HAG giảm 0,34% và DBC giảm 0,33%.

Đáng chú ý, PNJ giảm 6,2% xuống 18.900 đồng/cổ phiếu với hơn 51,8 triệu đơn vị được giao dịch, trở thành một trong những cổ phiếu gây áp lực đáng kể lên thị trường.

Ở chiều ngược lại, MWG tăng 2,53%, TNG tăng 6,36%, FRT tăng 3,79% và YEG tăng 6,96%, lên 7.680 đồng/cổ phiếu.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối này tiếp tục bán ròng hơn 922 tỷ đồng. PNJ bị bán ròng mạnh nhất với hơn 403 tỷ đồng, tiếp đến là TCB khoảng 112 tỷ đồng, HDB 95 tỷ đồng, FPT 66 tỷ đồng và VIX 43 tỷ đồng.

Ở chiều mua, MSN được mua ròng khoảng 44 tỷ đồng, BSR 36 tỷ đồng, MCH 30 tỷ đồng và DCM 28 tỷ đồng.

Diễn biến cuối phiên cho thấy lực cầu đã giúp VN-Index thu hẹp đáng kể mức giảm so với phiên sáng, song dòng tiền chưa đủ mạnh để đưa chỉ số trở lại trên tham chiếu. Thanh khoản giảm cùng hoạt động bán ròng tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý trong phiên giao dịch.