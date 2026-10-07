VN-Index giảm hơn 5 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 934 tỷ đồng

Kết phiên 7/10, VN-Index giảm 5,69 điểm, tương đương 0,32%, xuống 1.753,39 điểm. HNX-Index giảm 5,71 điểm xuống 259,82 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,04 điểm, còn 125,19 điểm.

Trong phiên, VN-Index mở cửa tại 1.760,54 điểm và có thời điểm lùi xuống 1.743,24 điểm. Lực cầu nhập cuộc trong buổi chiều giúp chỉ số hồi phục mạnh, có lúc tiến sát vùng 1.757-1.758 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng vào cuối phiên khiến chỉ số không thể duy trì đà hồi phục.

Diễn biến VN-Index trong phiên giao dịch 7/10. Nguồn: TradingView/Vietstock/TCBS.

Thanh khoản thị trường cũng giảm đáng kể so với phiên trước, với hơn 597 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương ứng giá trị khoảng 15.226 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt hơn 485 triệu cổ phiếu, phần còn lại đến từ các giao dịch thỏa thuận.

Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 934 tỷ đồng trên HoSE, với giá trị mua vào hơn 1.644 tỷ đồng và bán ra gần 2.578 tỷ đồng. PNJ chịu áp lực bán mạnh nhất với giá trị gần 400 tỷ đồng, tiếp đến là TCB hơn 111 tỷ đồng và HDB gần 90 tỷ đồng. FPT, VIX, MSB, GMD và HAH cũng nằm trong nhóm bị bán ròng.

Ở chiều ngược lại, MSN được mua ròng hơn 44 tỷ đồng, theo sau là BSR với 36 tỷ đồng, VIB 32 tỷ đồng và MCH 30 tỷ đồng.

Xét theo nhóm ngành, tài chính và bất động sản tiếp tục gây sức ép lên thị trường. Chỉ số ngành Tài chính giảm 0,47%, với giá trị giao dịch khoảng 4.266 tỷ đồng. STB giảm 1,33%, SHB giảm 1,37%, TCB giảm 0,46%, trong khi VCB và CTG cùng giảm 0,17%. Một số cổ phiếu vẫn tăng như VPB, MSB, HDB, ACB và VIB.

Nhóm bất động sản giảm 0,98%, với giá trị giao dịch khoảng 2.270 tỷ đồng. VIC giảm 0,86%, VHM giảm 1,45% và NVL giảm 0,96%. Ngược lại, IDC tăng mạnh 5,01%.

Ở chiều tích cực, vật liệu cơ bản tăng 2,31%, trong đó MSR tăng 7,62% và GVR tăng 3,66%. Nhóm công nghiệp cũng tăng 1,70%, với GMD tăng 4,23%, VSC tăng 4,25% và HAH tăng gần 4%.

MSN là một trong những điểm sáng khi tăng 4,44%. Đà tăng diễn ra sau thông tin một công ty con do Masan sở hữu 100% đăng ký mua tối đa 73 triệu cổ phiếu MCH, tương đương khoảng 5,6% lượng cổ phiếu lưu hành. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 9/10, qua đó có thể nâng tỷ lệ sở hữu của Masan Group tại Masan Consumer từ khoảng 69,4% lên 74,9%.

Theo Yuanta, chất lượng và tâm lý thị trường vẫn chưa đủ tích cực để kỳ vọng vào một nhịp tăng đáng kể, trong bối cảnh độ rộng thị trường kém. Công ty khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mua đuổi các cổ phiếu đã tăng mạnh và kiên nhẫn chờ cơ hội tại những nhóm có sức mạnh tương đối tốt, kết quả kinh doanh quý III tích cực.

Trong khi đó, VCBS đánh giá thị trường có phiên rung lắc biên độ rộng nhưng đã củng cố thành công vùng hỗ trợ 1.730 điểm nhờ lực cầu tham gia. Công ty lưu ý nhà đầu tư theo dõi diễn biến tại nhóm ngân hàng và chứng khoán trong những phiên tới.