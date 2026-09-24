VN-Index giảm hơn 26 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 919 tỷ đồng

Nhà đầu tư theo dõi bảng điện thị trường chứng khoán. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Đóng cửa, VN-Index giảm 26,56 điểm (1,47%), còn 1.775,09 điểm, với 81 mã tăng, 228 mã giảm và 58 mã đứng giá. Đây là phiên giảm thứ 3 trong 4 phiên kể từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng.

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sâu, kéo chỉ số đi xuống: BSR giảm 4,15%, VHM giảm 4,11%, GAS giảm 3,3%, VRE giảm 3,01%, VIC giảm 2,54%, SSB giảm 2,44%, VJC giảm 2,2%, LPB giảm 1,9%, CTG giảm 1,79%, BID giảm 1,24%.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 2,68 điểm, còn 272,77 điểm, với 48 mã tăng, 86 mã giảm và 54 mã đứng giá.

Tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt gần 16.700 tỷ đồng, giảm khoảng 1.000 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả HNX, giá trị giao dịch đạt gần 17.400 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng phiên thứ 2 liên tiếp trên HOSE, với giá trị hơn 919 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 919 tỷ đồng trên sàn HOSE

Theo ông Tạ Quốc Đạt, chuyên viên tư vấn Công ty Chứng khoán SSI, bên cạnh áp lực bán từ khối ngoại và hoạt động chốt lời, dòng tiền suy giảm đang khiến thị trường thiếu động lực phục hồi. Thanh khoản sau 4 phiên kể từ khi thị trường được nâng hạng thấp hơn kỳ vọng, thậm chí thấp hơn giai đoạn trước nâng hạng.

Ông Đạt phân tích, diễn biến này chịu tác động từ yếu tố vĩ mô và lãi suất. Khi lãi suất tiền gửi ở mức hấp dẫn, chi phí cơ hội của việc đầu tư chứng khoán tăng, có thể hạn chế dòng tiền vào thị trường.

Trong bối cảnh dòng tiền chưa cải thiện rõ rệt, ông Đạt khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng với triển vọng ngắn hạn, ưu tiên quản trị rủi ro, chủ động chốt lời các vị thế có lãi, hạ tỷ trọng cổ phiếu và hạn chế sử dụng đòn bẩy; chờ những nhịp điều chỉnh về vùng giá hấp dẫn để tích lũy.

Về dài hạn, ông Đạt đánh giá mặt bằng định giá còn hấp dẫn, song rủi ro ngắn hạn vẫn hiện hữu, cổ phiếu giá thấp vẫn có thể tiếp tục giảm. Nhà đầu tư cần cân nhắc thời điểm giải ngân, tránh chỉ dựa vào tâm lý tích cực từ thông tin nâng hạng.