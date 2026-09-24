VN-Index giảm hơn 26 điểm, áp lực bán lan rộng

VN-Index giảm hơn 26 điểm. Ảnh minh họa do AI tạo

Chốt phiên 24/9, VN-Index giảm 26,23 điểm xuống 1.775,09 điểm. HNX-Index giảm 3,47 điểm xuống 272,77 điểm; UPCOM-Index giảm 0,67 điểm xuống 125,7 điểm. Thanh khoản trên ba sàn đạt ở mức rất thấp, chỉ khoảng 18.000 tỷ đồng.

Thị trường nghiêng mạnh về bên bán với 433 mã giảm giá; trong đó có 23 mã giảm sàn, trong khi chỉ có 204 mã tăng giá và 24 mã tăng trần. Có 861 mã đi ngang.

Áp lực bán trải rộng trên nhiều nhóm ngành. Trong 11 lĩnh vực chính, có 7 nhóm giảm giá, phản ánh sự suy yếu của lực cầu trên bình diện chung.

Nhóm bất động sản giảm mạnh hơn 2,5%, với nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt đi xuống. VIC giảm hơn 2,5%, VHM giảm hơn 4%, VRE giảm hơn 3%. Nhóm Vingroup tiếp tục lấy đi khoảng 15 điểm của VN-Index. Một số cổ phiếu khác như DXG giảm hơn 4%, TCH giảm hơn 2% và NLG giảm gần 2%.

Nhóm tài chính giảm gần 2%, trong đó nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh như SSB giảm 2,5%, CTG giảm gần 2%, VCB giảm gần 1%, ACB giảm hơn 1,8% và HDB giảm 1,25%. Nhóm chứng khoán cũng nghiêng về chiều giảm, dù một số mã tăng như KAI, VPB và VCK. Bên cạnh đó, nhóm bán lẻ và dầu khí cùng giảm hơn 1%, góp phần gia tăng áp lực lên thị trường chung. Ở chiều nâng đỡ chỉ số, GVR đóng góp 0,56 điểm cho VN-Index. MSN đóng góp 0,33 điểm và VNM đóng góp 0,05 điểm.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 866 tỷ đồng. VHM bị bán ròng hơn 349 tỷ đồng, VIC bị bán ròng 177 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, MSN được mua ròng hơn 182 tỷ đồng, còn MSR được mua ròng hơn 41 tỷ đồng.

Nhịp điều chỉnh diễn ra trong tuần đầu tiên sau khi chứng khoán Việt Nam được nâng hạng. Theo các chuyên gia, kỳ vọng thu hút dòng vốn lớn từ việc nâng hạng là câu chuyện dài hơi, trong khi thị trường trong ngắn hạn vẫn còn nhiều rủi ro và vùng 1.780 điểm được lưu ý.

Nhìn chung, diễn biến phiên 24/9 cho thấy áp lực bán đang chiếm ưu thế khi độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía giảm và nhiều nhóm vốn hóa lớn đồng loạt điều chỉnh. Việc VN-Index lùi xuống dưới vùng 1.780 điểm khiến diễn biến cung - cầu tại khu vực này trở thành yếu tố đáng chú ý trong các phiên tới.