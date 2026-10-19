VN-Index giảm hơn 16 điểm, cổ phiếu Vin kéo chỉ số thủng mốc 1.700 điểm

Đóng cửa phiên 19/10, VN-Index giảm 16,07 điểm, tương đương 0,94%, xuống 1.689,84 điểm. Trong phiên, chỉ số có thời điểm lùi về 1.682,54 điểm, chính thức đánh mất ngưỡng tâm lý 1.700 điểm. Đây cũng là lần nữa VN-Index đóng cửa dưới mốc này sau phiên 15/10.

Đáng chú ý, diễn biến tiêu cực của chỉ số không phản ánh toàn bộ thị trường. Trên HoSE, có 162 mã tăng giá, trong khi 133 mã giảm. Độ rộng thị trường vẫn tương đối tích cực, cho thấy áp lực điều chỉnh tập trung đáng kể ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tâm điểm gây áp lực lên VN-Index là cổ phiếu VIC. Nếu kết thúc phiên sáng, mã này còn tăng 0,65% và đóng vai trò hỗ trợ chỉ số, thì đến cuối phiên chiều đã đảo chiều giảm 3,72%. Riêng trong phiên chiều, VIC giảm 4,34%, đi kèm thanh khoản cao gấp 4 lần buổi sáng, cho thấy áp lực bán gia tăng mạnh.

(Ảnh minh họa)

VHM cũng chuyển từ mức tham chiếu cuối phiên sáng sang giảm 1,15% khi đóng cửa. Theo thống kê tác động đến chỉ số, riêng VIC lấy đi hơn 12,6 điểm của VN-Index, bỏ xa VCB và VHM, mỗi mã khiến chỉ số mất hơn 1 điểm.

Nhóm ngân hàng tiếp tục suy yếu trong phiên chiều. STB từ mức tăng 1,27% cuối phiên sáng chuyển sang giảm 1,59% khi đóng cửa. Các mã VPB, ACB, SHB, MBB, VIB, SSB, BID và HDB cũng ghi nhận mức giảm, trong đó VPB giảm 2,04%, ACB giảm 1,70%, SSB giảm 1,24% và BID giảm 0,88%.

Ngoài bất động sản và ngân hàng, nhóm công nghệ cũng chịu áp lực khi FPT giảm 1,89%. HPG giảm 1,67%, tiếp tục tạo sức ép lên thị trường.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn giữ được sắc xanh như BSR tăng 1,76%, MSN tăng 1,4%, SSI tăng 1,8% và GAS tăng. Tuy nhiên, lực đỡ từ các mã này không đủ bù đắp mức giảm của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Thanh khoản toàn sàn HoSE đạt hơn 610 triệu đơn vị, với tổng giá trị giao dịch hơn 13.354 tỷ đồng; khối lượng khớp lệnh đạt hơn 519 triệu đơn vị.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 852 tỷ đồng. VCB và VHM bị bán ròng trên 100 tỷ đồng mỗi mã; ACB bị bán ròng hơn 92 tỷ đồng, VJC hơn 72 tỷ đồng. Ở chiều mua ròng, FRT dẫn đầu với giá trị hơn 150 tỷ đồng, tiếp đến là MBB với 55 tỷ đồng và BVH với 38 tỷ đồng.

Trái ngược diễn biến của nhóm trụ, nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn tăng giá bất chấp VN-Index giảm sâu. Toàn sàn HoSE có 84 mã tăng trên 1%, tương đương số lượng trong phiên sáng. Đáng chú ý, số cổ phiếu tăng giá cuối phiên vẫn cao hơn số giảm giá, dù chỉ số chung mất hơn 16 điểm.

Trong nhóm cổ phiếu có thanh khoản đáng kể, VIX tăng 1,69%, VND tăng 1,89%, GEX tăng 1,11% và CII tăng 1,17%. VPI tăng 4,37%. Một số cổ phiếu khác như DCL tăng 5%, TCO tăng 4,52%, CDC tăng 3,96% và KSB tăng 3,79%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý khi khối này bán ròng hơn 796 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung tại các cổ phiếu VCB, VHM, ACB và VJC; ở chiều mua, FRT, MBB và BVH là những mã được khối ngoại giải ngân.