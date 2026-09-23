VN-Index giảm hơn 15 điểm, nhóm bất động sản gây sức ép

Sau khi duy trì sắc xanh trong phần lớn phiên sáng, thị trường chứng khoán bất ngờ chịu áp lực bán gia tăng trong phiên chiều. VN-Index liên tục đi xuống về cuối phiên, đóng cửa giảm 15,28 điểm (-0,84%) xuống 1.801,65 điểm.

Toàn thị trường ghi nhận 133 mã tăng, trong khi có 174 mã giảm và 62 mã đứng giá. Thanh khoản tiếp tục ở mức cao với tổng khối lượng giao dịch đạt 669,6 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 17.745,56 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng khớp lệnh đạt 481,24 triệu đơn vị, còn giao dịch thỏa thuận đạt 188,37 triệu đơn vị.

Diễn biến VN-Index trong phiên 23/9 (Ảnh: FireAnt).

Đáng chú ý, diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành khá rõ. Nhóm bất động sản giảm 2,33%, trở thành một trong những nhóm tạo áp lực lớn nhất lên chỉ số.

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn trong ngành đồng loạt giảm giá như VIC giảm 3,2%, VHM giảm 1,73%, NVL giảm 1,99%, NLG giảm 2,52%, TCH giảm 1,28% và DIG giảm 1,49%. VRE giảm 0,8%, KDH giảm 0,94%, trong khi DXG đứng giá.

Ở nhóm hàng tiêu dùng, diễn biến cũng nghiêng về chiều giảm nhưng có sự phân hóa. MSN giảm 0,71%, VNM giảm 1,14% và DBC giảm 0,31%. Ở chiều ngược lại, VHC tăng 1,72%, ANV tăng 0,93%, TLG tăng 2,24%, còn HNG tăng 1,67%.

Nhóm năng lượng tiếp tục giao dịch kém tích cực. BSR giảm 0,16%, PVD giảm 0,78%, PLX giảm 0,27%, OIL giảm 1,4% và PVC giảm 1,56%. PVS đứng giá, trong khi một số cổ phiếu vốn hóa nhỏ như TD6 và PPT tăng lần lượt 3,17% và 0,66%.

Trong bức tranh chung, tài chính là một trong số ít nhóm duy trì sắc xanh, tăng 0,16%. Một số cổ phiếu ngân hàng tăng đáng kể như MSB tăng 4,81%, TPB tăng 3,51%, TCB tăng 2,63% và HDB tăng 1,63%.

SHB tăng 0,43%, trong khi VPB, ACB và MBB lần lượt giảm 0,71%, 0,91% và 0,5%. Ở nhóm chứng khoán, VIX giảm 0,77% và SSI giảm 0,48%.

Công nghệ cũng là nhóm giữ được diễn biến tích cực, tăng 1,03%. GEE tăng 6,62%, ELC tăng 3,85%, PIA tăng 8,12%, trong khi FPT giảm 0,75% và CMG giảm 1,3%. Nhóm viễn thông tăng 0,4%, với VGI tăng 0,5%, VTC tăng 2,97% và UNI tăng 7,59%.

Bên cạnh đó, một số nhóm ngành khác ghi nhận mức giảm như hàng tiêu dùng cơ bản (-0,7%), công nghiệp (-0,48%), chăm sóc sức khỏe (-0,4%), hàng tiêu dùng không thiết yếu (-0,36%) và năng lượng (-0,32%).

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng chuyển sang trạng thái bán ròng, với giá trị hơn 1.563 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán mạnh gồm VPB, ACB, VHM, TCB và FRT. Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua vào tại VIC, TPB, DPM, HCM và GEE.

Như vậy, sau nhịp hồi phục trong phiên trước, VN-Index đã quay lại điều chỉnh khi áp lực bán gia tăng trong buổi chiều. Việc chỉ số đóng cửa sát vùng 1.800 điểm cùng thanh khoản ở mức cao cho thấy diễn biến cung cầu trên thị trường vẫn đáng chú ý trong các phiên tiếp theo.