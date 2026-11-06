VN-Index giảm hơn 15 điểm, khối ngoại quay lại mua ròng

Nhà đầu tư theo dõi thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 6-11 đảo chiều giảm trước áp lực chốt lời của nhà đầu tư trong nước. VN-Index có thời điểm giảm hơn 26 điểm, sau đó thu hẹp đà giảm còn hơn 15 điểm khi chốt phiên.

Thị trường nghiêng về sắc đỏ. Các nhóm cổ phiếu: công nghiệp, tiêu dùng, dầu khí, công nghệ thông tin... đồng loạt giảm.

Riêng nhóm cổ phiếu tài chính vẫn còn nhiều cổ phiếu giữ được sắc xanh, góp phần đỡ cho VN-Index bớt giảm sâu hơn. Cụ thể: BVS tăng 4,04%, VND tăng 5,28%, SHS tăng 1,5%, VIX tăng 1,91%, MBS tăng 1,25%, STB tăng 1,16%...

Còn nhóm cổ phiếu bất động sản có sự phân hóa: KHD tăng 5,23%, DXG tăng 2,33%, CEO tăng 1,65%, TCH tăng 3,85%, DIG tăng 1,46%. Ngược lại: VIC giảm 1,47%, NVL giảm 1,44%, VHM giảm 1,9%, VRE giảm 1,86%, HDC giảm 1,15%...

Trong phiên nhà đầu tư trong nước bán chốt lời, khối ngoại quay lại mua ròng 393,5 tỷ đồng trên sàn HOSE, cắt đứt chuỗi bán ròng dài trước đó. Trong đó, khối ngoại tập trung mua ròng các cổ phiếu chứng khoán và bất động sản.

Khối ngoại quay lại mua ròng trên sàn HOSE

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 15,37 điểm (0,88%) còn 1.725,36 điểm với 101 mã tăng, 212 mã giảm và 55 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,12 điểm (0,05%) lên 256,73 điểm với 58 mã tăng, 73 mã giảm và 66 mã đứng giá.

Thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên HOSE gần 18.800 tỷ đồng. Tính cả sàn HNX, tổng giá trị giao dịch gần 20.000 tỷ đồng, tăng 2.800 tỷ đồng so với phiên trước.