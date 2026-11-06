VN-Index giảm hơn 15 điểm, khối ngoại đảo chiều mua ròng

Phiên giao dịch chiều 6-11, VN-Index giảm 15,37 điểm, tương đương 0,88%, xuống 1.725,36 điểm. Trên sàn Hà Nội (HNX), HNX-Index tăng nhẹ 0,12 điểm (0,05%), lên 256,73 điểm. Trong khi đó, thị trường UPCoM giảm 0,73 điểm (0,6%), xuống 121,75 điểm.

Diễn biến nhóm cổ phiếu nhóm tài chính trong phiên giao dịch ngày 6-11. Nguồn: VietstockFinance.

Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức cao. Tổng giá trị giao dịch trên thị trường đạt khoảng 20.408 tỷ đồng. Riêng trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), khối lượng giao dịch đạt hơn 984 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 18.799,44 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch khớp lệnh đạt hơn 786 triệu cổ phiếu, giá trị 15.152,34 tỷ đồng; giao dịch thỏa thuận đạt hơn 198 triệu cổ phiếu, giá trị 3.647,11 tỷ đồng.

Diễn biến phiên giao dịch cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường. Áp lực bán xuất hiện trong bối cảnh chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm mạnh.

Trên bản đồ thị trường, nhóm tài chính phân hóa rõ nét. VIX tăng 1,91%, VND tăng 5,28%, CTG tăng 0,79%, SHB tăng 0,47%, trong khi SSB giảm 2,31%, LPB giảm 2,61% và VCB giảm 1,11%. Diễn biến trái chiều giữa các cổ phiếu cho thấy dòng tiền vẫn có sự chọn lọc trong bối cảnh thị trường chịu áp lực điều chỉnh.

Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 394 tỷ đồng. KDH dẫn đầu danh sách được mua ròng với khoảng 171 tỷ đồng, tiếp đến là VND với hơn 99 tỷ đồng và VIX khoảng 93 tỷ đồng. MSN và VIC cũng được mua ròng lần lượt khoảng 86 tỷ đồng và 75 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với hơn 151 tỷ đồng; VCB bị bán khoảng 111 tỷ đồng. MBB, MCH và BSR lần lượt bị bán ròng khoảng 44 tỷ đồng, 42 tỷ đồng và 33 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 46 tỷ đồng. SHS dẫn đầu chiều mua với khoảng 21 tỷ đồng, CEO và MBS lần lượt được mua ròng khoảng 13 tỷ đồng và 12 tỷ đồng. Ở chiều bán, PVS bị bán ròng hơn 10 tỷ đồng.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng khoảng 4 tỷ đồng. OIL được mua ròng mạnh nhất với khoảng 4,3 tỷ đồng, trong khi VEA bị bán ròng khoảng 5,3 tỷ đồng, WSB bị bán 2,8 tỷ đồng và MSR bị bán khoảng 1,6 tỷ đồng.

Như vậy, dù VN-Index giảm điểm trong phiên cuối tuần, động thái quay lại mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài là tín hiệu đáng chú ý. Tuy nhiên, diễn biến phân hóa giữa các chỉ số và nhóm cổ phiếu cho thấy thị trường vẫn cần thêm thời gian để xác lập xu hướng ổn định