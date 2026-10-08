VN-Index giảm hơn 14 điểm, nhóm tài chính và bất động sản gây áp lực

Sau phiên sáng giằng co, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên chiều 8/10. VN-Index có thời điểm lùi sát mốc 1.730 điểm trước khi thu hẹp nhẹ mức giảm vào cuối phiên.

Trong phiên sáng, VN-Index chủ yếu dao động quanh tham chiếu khi dòng tiền có sự phân hóa. Lực cầu từng giúp nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hồi phục, đưa chỉ số thử thách mốc 1.760 điểm, song áp lực bán nhanh chóng gia tăng khiến đà tăng không được duy trì.

Diễn biến phiên chiều còn trở nên tiêu cực hơn khi lực bán gia tăng trên diện rộng. VN-Index liên tục nới rộng mức giảm và có thời điểm tiến sát 1.730 điểm. Kết phiên, chỉ số giảm 14,42 điểm, tương đương 0,82%, xuống 1.738,97 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 122 mã tăng, 190 mã giảm và 56 mã đứng giá. Thanh khoản được cải thiện đáng kể so với phiên sáng, với tổng khối lượng giao dịch đạt 676,63 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 15.883,31 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng khớp lệnh đạt 532,71 triệu đơn vị, còn giao dịch thỏa thuận đạt 143,92 triệu đơn vị.

Diễn biến VN-Index trong phiên 8/10 (Ảnh: FireAnt).

Xét theo nhóm ngành, tài chính và bất động sản tiếp tục là hai nhóm gây áp lực đáng kể lên chỉ số. Chỉ số ngành tài chính giảm 1,23%, với giá trị giao dịch khoảng 4.972 tỷ đồng.

Đáng chú ý, SHB giảm hết biên độ, khớp gần 44,5 triệu cổ phiếu và còn dư bán gần 4 triệu đơn vị vào cuối phiên.

Nhóm bất động sản giảm 1,35%, với giá trị giao dịch khoảng 2.442,5 tỷ đồng. Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn trong ngành đồng loạt giảm như VHM mất 3,38%, TCH giảm 3,23%, CEO giảm 2,94%, KDH giảm 2,21%, DXG giảm 1,74%, trong khi NVL, PDR, VRE và VIC cũng đóng cửa trong sắc đỏ. VIC giảm 0,87% xuống 228.000 đồng/cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, năng lượng là một trong những nhóm duy trì sắc xanh với mức tăng 1,37%. GAS tăng 4,59%, PLX tăng 3,87%, PVS tăng 1,79%, OIL tăng 1,54%, PVC tăng 1,71% và PVB tăng 2,91%.

Một số cổ phiếu thuộc nhóm dịch vụ hạ tầng cũng tăng như NT2 tăng 2%, QTP tăng 1,87%, PPC tăng 1,99% và BWE tăng 1,23%. Chỉ số nhóm các dịch vụ hạ tầng tăng 1,92%, trong khi vật liệu cơ bản tăng 1,05%.

Nhóm công nghệ nhìn chung cũng chịu áp lực điều chỉnh, với chỉ số ngành giảm 0,16%. FPT đứng giá tại 59.700 đồng/cổ phiếu, trong khi GEE giảm 0,44%, CMG giảm 0,49% và ST8 giảm 2,13%.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối này tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị hơn 451 tỷ đồng. Lực bán tập trung tại TCB, HDB, PNJ, VHM và FPT, trong khi dòng tiền ngoại được ghi nhận ở VIX, PLX, VIC và PVT.

Như vậy, sau khi giữ được sắc xanh trong phiên sáng, VN-Index đã đảo chiều giảm mạnh trong phiên chiều, kết thúc ngày giao dịch dưới mốc 1.740 điểm. Diễn biến phân hóa vẫn chi phối thị trường khi một số nhóm như năng lượng, vật liệu và hạ tầng tăng, trong khi tài chính và bất động sản chịu áp lực bán.