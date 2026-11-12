VN-Index giảm hơn 12 điểm, khối ngoại quay lại bán ròng hơn 900 tỷ đồng

Kết thúc phiên giao dịch 12/11, VN-Index dừng tại 1.734,75 điểm, giảm 12,15 điểm, tương đương 0,7% so với phiên trước. Trong đó, VIC là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số khi lấy đi 5,32 điểm, tiếp đến là VPB với mức ảnh hưởng giảm 0,82 điểm.

Ảnh minh hoạ.

Tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt khoảng 14.639,78 tỷ đồng, cải thiện nhẹ so với phiên liền trước. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn chiếm ưu thế tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. FPT, VIX, VIC, HDB và HPG là những mã có giá trị giao dịch cao nhất phiên.

Đáng chú ý, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều khi ghi nhận bán ròng hơn 904 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi 2 phiên mua ròng liên tiếp. FPT đứng đầu danh sách bị bán ròng với giá trị 449,5 tỷ đồng, tiếp đến là KDH (107 tỷ đồng) và STB (99 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, HDB và MSN là hai cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất, với giá trị lần lượt khoảng 60 tỷ đồng và 41 tỷ đồng.

Nhóm Tài chính ghi nhận diễn biến phân hóa, song sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế. Tại nhóm ngân hàng, một số cổ phiếu giữ được đà tăng như LPB tăng 0,55%, STB tăng 0,58% và NAB tăng 1,56%. Trong khi đó, nhiều mã vốn hóa lớn điều chỉnh, gồm MBB giảm 1,03%, CTG giảm 0,79%, VCB giảm 0,55%, VPB giảm 1,79%, SHB giảm 1,35% và TCB giảm 1,37%. TPB và HDB đứng giá tham chiếu.

Ở nhóm chứng khoán, áp lực bán diễn ra trên diện rộng. SSI giảm 1,46%, SHS giảm 1,47%, VND giảm 2,68%, VCI giảm 1,73% và VIX giảm 1,88%. HCM là một trong những mã giữ được trạng thái đi ngang.

Tại nhóm Bất động sản, áp lực điều chỉnh tập trung ở nhiều cổ phiếu trụ. VIC giảm 0,9%, xuống 243.000 đồng/cổ phiếu; khối ngoại bán ròng mã này khoảng 35,74 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác như VHM giảm 0,48%, DXG giảm 1,77%, NVL giảm 1,42%, KBC giảm 1,1% và TCH giảm 0,74%.

Ở chiều tích cực, một số cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ vẫn thu hút lực cầu. KDH tăng 0,32%, lên 15.550 đồng/cổ phiếu dù bị khối ngoại bán ròng mạnh; VRE tăng 0,83%, NLG tăng 1,67%, VPI tăng 1,9% và SJS tăng 0,56%. CEO và PDR giữ giá tham chiếu.

Nhóm Công nghệ thông tin chịu áp lực điều chỉnh đáng kể khi FPT giảm 2,65%, xuống 49.550 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản tại mã này đạt khoảng 879 tỷ đồng, tương ứng 17,6 triệu cổ phiếu được giao dịch. Đáng chú ý, thị giá FPT đã lùi xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm.

Tại nhóm Nguyên vật liệu, HPG giảm 1,41%, xuống 21.050 đồng/cổ phiếu; MSR giảm 0,68%, trong khi DCM đi ngược xu hướng với mức tăng 2,17%.

Nhóm Năng lượng ghi nhận diễn biến tích cực tại một số cổ phiếu lớn. BSR tăng 0,79%, PLX tăng 2,28% và PVD tăng 0,92%. Ngược lại, PVT giảm 0,24%, PVS giảm 0,7% và PVP giảm 0,56%.

Ở nhóm Công nghiệp, diễn biến tăng giảm đan xen. GEX giảm 1,79%, VSC giảm 1,81%, GEE giảm 2,97% và HHV giảm 1,32%. Trong khi đó, GMD tăng 0,19%, CII tăng 0,35%, DPG tăng mạnh 6,46% và CTD tăng 3,52%. VJC giữ giá tham chiếu.

Nhóm Tiêu dùng không thiết yếu cũng phân hóa khi MWG giảm 0,95%, PET giảm 0,2%, trong khi PNJ tăng 2,75%. Ở nhóm Tiêu dùng thiết yếu, MSN giảm 0,84% và SBT giảm 0,47%.

Nhìn chung, phiên giao dịch cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện ở nhiều nhóm cổ phiếu, đặc biệt là các mã vốn hóa lớn thuộc lĩnh vực tài chính, bất động sản và công nghệ. Dù thanh khoản có cải thiện nhẹ, diễn biến bán ròng trở lại của khối ngoại cùng sự suy yếu của một số cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục là những yếu tố gây sức ép lên thị trường.