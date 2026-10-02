VN-Index giảm hơn 11 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 3.280 tỷ đồng

VN-Index tiếp tục giảm, khối ngoại bán ròng hàng nghìn tỷ đồng. Ảnh minh họa do AI tạo

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 11,59 điểm xuống 1.737,71 điểm; HNX-Index giảm 1,91 điểm xuống 266,75 điểm. Thị trường nghiêng về bên bán với 436 mã giảm, trong khi 259 mã tăng. Tại rổ VN30, có 22 mã giảm, 5 mã tăng và 3 mã đứng giá.

Thanh khoản cải thiện so với phiên trước. Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 615 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 14.400 tỷ đồng. Trên HNX, hơn 38 triệu cổ phiếu được giao dịch, với giá trị hơn 578,3 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, VN-Index có thời điểm hồi phục về sát mốc tham chiếu khi lực mua xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn chiếm ưu thế, khiến chỉ số đảo chiều và duy trì sắc đỏ đến cuối phiên.

Xét về mức độ ảnh hưởng, GAS, TCB, LPB và BID là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến VN-Index, lấy đi hơn 4,77 điểm. Ở chiều ngược lại, VIC, HDB, BVH và MWG đóng góp 7,54 điểm cho chỉ số.

Trên HNX, HNX-Index cũng giảm, với tác động tiêu cực từ các mã THD giảm 7,63%, MBS giảm 1,92%, VIF giảm 5,41% và SHS giảm 2,26%.

Sắc đỏ chiếm ưu thế ở hầu hết các nhóm ngành. Năng lượng giảm mạnh nhất với 2,35%, chủ yếu do BSR giảm 2,87%, PLX giảm 2,32%, PVS giảm 1,47% và PVD giảm 1,91%.

Nhóm tiện ích giảm 1,89%, trong khi công nghiệp giảm 1,65%. Một số cổ phiếu giảm mạnh gồm GAS giảm 3,9%, POW giảm 1,55%, REE giảm 1,04%, MVN giảm 1,38%, GEE giảm 4,2% và THD giảm 7,63%. VJC giảm nhẹ 0,15%.

Ở chiều ngược lại, bất động sản là nhóm tăng mạnh nhất thị trường, với lực kéo chủ yếu từ VIC tăng 1,82%, KSF tăng 0,26% và NVL tăng 0,48%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý trong phiên. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng hơn 3.283,32 tỷ đồng, tập trung tại PNJ với 1.264 tỷ đồng, HDB với 961,76 tỷ đồng, VIC với 188,1 tỷ đồng và TCB với 146,89 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 13,61 tỷ đồng, tập trung tại PVS với 9 tỷ đồng, CEO với 6,99 tỷ đồng, TNG với 2,7 tỷ đồng và SHS với 2,6 tỷ đồng.

Như vậy, áp lực bán vẫn chiếm ưu thế trong phiên 2/10, thể hiện qua diễn biến giảm của các chỉ số, sắc đỏ lan rộng và giao dịch bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài.