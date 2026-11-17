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Sau phiên tăng điểm trước đó nhờ lực đỡ từ cổ phiếu trụ, thị trường chứng khoán trong nước ngày 17/11 quay lại trạng thái giảm điểm khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt chịu áp lực bán.

VN-Index đóng cửa giảm 10,17 điểm xuống 1.726,72 điểm.

Trên sàn HOSE, sắc đỏ chiếm ưu thế với 207 mã giảm giá, trong khi 110 mã tăng giá. VN-Index duy trì dưới tham chiếu trong suốt thời gian giao dịch. Chỉ số có thời điểm giảm hơn 21 điểm, xuống quanh 1.715 điểm, trước khi lực cầu xuất hiện giúp thị trường hồi phục.

Rổ VN30 cũng giảm hơn 7 điểm, với 8 mã tăng giá. MCH tăng 1,38%, là mã tăng mạnh nhất rổ; STB tăng 1,12%. Chiều ngược lại, BSR giảm 4,72% và GAS giảm 3,71%, là hai mã giảm mạnh nhất.

Nhóm dầu khí chịu áp lực bán mạnh. PVT giảm 5,26%, PVS giảm hơn 3,1%, trong khi POS, PVB và PVD cùng giảm hơn 2%. Theo diễn biến nhóm ngành, cổ phiếu năng lượng có mức giảm giá trung bình hơn 3,8%, dẫn đầu chiều giảm trên thị trường.

Cùng với nhóm dầu khí, các cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn cũng tạo áp lực lên chỉ số. VCB và BID cùng giảm hơn 2%. Một số cổ phiếu lớn trong rổ VN30 như LPB, SSB, FPT và GVR cũng giảm hơn 1%.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu chứng khoán hồi phục nhưng mức tăng chưa đủ bù đắp phần giảm của phiên trước. VCK, TCX, SHS và CTS tăng giá, trong khi HCM, SSI và MBS đóng cửa ở mức tham chiếu.

Áp lực bán gia tăng khiến thanh khoản thị trường tăng so với phiên trước. Giá trị giao dịch tại VN30 đạt hơn 8.400 tỷ đồng, tăng 28%; tổng giá trị mua bán trên HoSE đạt hơn 14.900 tỷ đồng, tăng 25%.

Khối ngoại quay lại bán ròng hơn 359 tỷ đồng trên HoSE sau 2 phiên mua ròng. FPT bị bán ròng mạnh nhất với hơn 146 tỷ đồng, tiếp đến là VCB với hơn 102 tỷ đồng. Ở chiều mua, MSN dẫn đầu với giá trị mua ròng hơn 146 tỷ đồng.

Nhịp giảm của VN-Index trong phiên 17/11 cho thấy áp lực bán đang gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là dầu khí và ngân hàng. Thanh khoản tăng cùng với mức giảm của chỉ số cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế, trong khi lực cầu bắt đáy mới giúp thu hẹp đà giảm chứ chưa tạo được lực kéo đủ mạnh để đưa thị trường trở lại sắc xanh.

Trong ngắn hạn, diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và khả năng duy trì lực cầu tại vùng giá thấp sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến xu hướng của VN-Index. Việc khối ngoại quay lại bán ròng cũng tạo thêm áp lực lên thị trường, nhất là tại một số cổ phiếu lớn như FPT và VCB./.