VN-Index giảm gần 3 điểm, khối ngoại bán ròng hơn 380 tỷ đồng

Trên sàn HoSE, có 133 mã tăng và 170 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 537,8 triệu đơn vị, giá trị 12.338,4 tỷ đồng, giảm hơn 20% về khối lượng và 18% về giá trị so với phiên trước. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 101,6 triệu đơn vị, giá trị 2.025 tỷ đồng.

Phiên 29/9 là phiên cận kề phiên giao dịch cuối tháng 9. Nếu không có nhiều thay đổi trong ngày 30/9, VN-Index nhiều khả năng sẽ giảm hơn 50 điểm trong tháng này.

Trong 133 mã tăng giá, chỉ có 72 cổ phiếu tăng từ 1% trở lên nhưng nhóm này chiếm xấp xỉ 20% tổng giá trị khớp lệnh trên HoSE. Riêng 30 cổ phiếu khớp lệnh lớn nhất trong nhóm chiếm 19% giá trị giao dịch toàn sàn. Thanh khoản rổ VN30 chỉ chiếm 55,4% tổng giá trị khớp lệnh trên HoSE, mức thấp nhất trong 25 phiên.

VN-Index giảm hơn 3 điểm.

Nhóm bluechip phân hóa, phần lớn biến động không lớn. GVR vươn lên trở thành mã tăng mạnh nhất khi tăng 3,4% lên 33.300 đồng/cổ phiếu. VIB tăng gần 2% lên 13.400 đồng. Trong khi đó, SSB thu hẹp đà tăng, từ gần 4% cuối phiên sáng xuống còn 1,3% khi đóng cửa, lên 19.100 đồng.

Ở chiều ngược lại, LPB nới rộng đà giảm, mất 4,4% xuống 43.500 đồng, với 3,6 triệu đơn vị được khớp lệnh. STB giảm 1,8%, trong khi VIC, VPL, MBB và VRE cùng giảm quanh 1%.

Nhóm cổ phiếu dầu khí ghi nhận diễn biến tích cực tại một số mã. BSR chỉ tăng 0,31%, trong khi GAS tăng 1,68%, PLX tăng 2,39%, PVT tăng 6,4% và PVD tăng 1,61%. Trên HNX, PTV tăng 4,4%, PVC tăng 2,4%, OIL tăng 2,2% và PVS tăng 2,1%.

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, một số vận tải tăng mạnh như HVN, VOS, VTO và PVP tăng từ gần 3% đến hơn 5%.

Một số cổ phiếu khác như DHC, DIG, PDR, REE, FIT và TRC cũng tăng từ hơn 3% đến gần 4%. Đáng chú ý, PET đảo chiều từ mức giá sàn, đóng cửa tăng 5,9% lên 54.000 đồng.

Ở chiều giảm, KOS, PNJ và NVL tiếp tục nằm sàn. NVL khớp hơn 21,8 triệu đơn vị nhưng vẫn còn dư bán sàn hơn 69,3 triệu đơn vị. HID, TLH và TTF cũng giảm sàn; NTL, CNG, D2D, FIR, TAL, TDH, CTF, VPG và HAR giảm từ 3% đến hơn 5%.

Trên HNX, HNX-Index giảm thêm trong phiên chiều và chững lại đà giảm vào cuối phiên. Chốt phiên, HNX-Index giảm 1,4 điểm (-0,52%) xuống 269,91 điểm. Toàn sàn có 69 mã tăng và 68 mã giảm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 41,2 triệu đơn vị, giá trị 719 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 3,1 triệu đơn vị, giá trị 47 tỷ đồng.

Trên UPCoM, UpCoM-Index hạ độ cao so với cuối phiên sáng nhưng vẫn duy trì sắc xanh. Chỉ số tăng 0,54 điểm (+0,43%) lên 125,5 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 31,1 triệu đơn vị, giá trị 499 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đạt hơn 10,9 triệu đơn vị, giá trị 129,6 tỷ đồng.

Phiên 29/9, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 380 tỷ đồng, nối dài chuỗi bán ròng trên HoSE lên 5 phiên liên tiếp, với khối lượng hơn 9 triệu đơn vị. VPB chịu áp lực bán mạnh nhất với giá trị rút ròng hơn 249 tỷ đồng, tiếp đến là HPG với 52 tỷ đồng. Ở chiều mua, PVT dẫn đầu với 61 tỷ đồng. Trên UPCoM, khối ngoại quay đầu bán ròng 1,5 tỷ đồng, chấm dứt chuỗi mua ròng đối với MSR.