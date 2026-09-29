VN-Index giảm gần 3 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhóm ngân hàng và bất động sản

VN-Index giảm gần 3 điểm trong phiên 29/9 khi áp lực bán gia tăng ở nhóm ngân hàng, bất động sản và một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Dòng tiền vẫn thận trọng, trong khi nhóm năng lượng và vật liệu cơ bản ghi nhận diễn biến tích cực.

Sau phiên sáng giao dịch ảm đạm, thị trường tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên chiều. VN-Index phần lớn thời gian dao động dưới tham chiếu và không có động lực đủ mạnh để cải thiện trạng thái. Kết phiên, chỉ số giảm 2,95 điểm, tương đương 0,17%, xuống 1.777,73 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 537,87 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 12.338,41 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 436,4 triệu đơn vị, còn giao dịch thỏa thuận đạt hơn 101,45 triệu đơn vị.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 133 mã tăng, 170 mã giảm và 66 mã đứng giá. Sắc đỏ tập trung tại nhiều cổ phiếu ngân hàng và bất động sản, trong khi một số nhóm ngành như năng lượng, vật liệu cơ bản và công nghiệp duy trì đà tăng.

Diễn biến VN-Index trong phiên 29/9 (Ảnh: FireAnt).

Tài chính là nhóm có giá trị giao dịch lớn nhất, đạt khoảng 4.425 tỷ đồng, nhưng chỉ số ngành giảm 0,34%. Nhiều cổ phiếu ngân hàng giảm giá như MBB giảm 1,01%, STB giảm 1,81%, MSB giảm 0,71%, VCB giảm 0,51%, CTG giảm 0,34% và HDB giảm 0,36%. ACB giảm 0,24%.

Ở chiều ngược lại, EIB tăng 2,09% và VIB tăng 1,9%, trong khi VPB đứng giá tham chiếu. Đáng chú ý, LPB giảm 4,4%, nằm trong nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh nhất phiên.

Nhóm bất động sản cũng tạo áp lực lên thị trường khi chỉ số ngành giảm 0,59%, với giá trị giao dịch khoảng 1.763,6 tỷ đồng. NVL giảm 6,79%, VIC giảm 0,82%, VRE giảm 1,02%, VPI giảm 2,26% và DXG giảm 0,49%. Ở chiều tăng, VHM tăng 0,43%, KDH tăng 0,33% và TCH tăng 0,88%.

Một số cổ phiếu riêng lẻ tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. NVL giảm sàn và có thời điểm dư bán ở mức cao. Trong phiên sáng, cổ phiếu này khớp gần 14 triệu đơn vị sau hơn một giờ giao dịch, trong khi lượng dư bán giá sàn gần 65 triệu đơn vị. KOS và PNJ cũng giảm sàn, với lượng dư bán hàng chục triệu đơn vị.

Ở chiều tích cực, năng lượng và vật liệu cơ bản là hai nhóm có diễn biến nổi bật. Chỉ số ngành năng lượng tăng 0,98%, trong đó PVT tăng 6,4%, PVP tăng 5,04%, PLX tăng 2,39%, PVS tăng 2,1% và PVD tăng 1,61%. BSR tăng 0,31%.

Vật liệu cơ bản tăng 1,64%, thuộc nhóm tăng mạnh nhất thị trường. GVR tăng 3,42%, HPG tăng 0,5%. Ngoài ra, nhóm công nghiệp tăng 0,23%, trong khi các dịch vụ hạ tầng tăng 1,44%.

Xét về tác động lên VN-Index, VIC giảm gần 1% và lấy đi hơn 3 điểm của chỉ số. Các cổ phiếu LPB, STB, VCB, MBB và TCB cũng tạo áp lực đáng kể.

Ở chiều ngược lại, GVR, GAS, VHM, HVN và BID góp phần nâng đỡ thị trường, song mức đóng góp chưa đủ để đảo chiều chỉ số.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 380 tỷ đồng, với giá trị mua vào hơn 1.483 tỷ đồng và bán ra gần 1.863 tỷ đồng. VPB bị bán ròng mạnh nhất với gần 250 tỷ đồng, tiếp đến HPG và ACB. VIC, VHM, VCB, CTG... cũng nằm trong nhóm bị bán ròng dưới 50 tỷ đồng.

Ở chiều mua, PVT được khối ngoại mua ròng hơn 60 tỷ đồng, PLX hơn 35 tỷ đồng. VIB, PVS, BVH, GAS và GEX được mua ròng dưới 30 tỷ đồng.