VN-Index giảm gần 27 điểm, áp lực bán lan rộng

Sau những phiên giằng co, thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực bán trong phiên 24/9. Sắc đỏ lan rộng ở nhiều nhóm cổ phiếu, trong đó bất động sản, năng lượng và tài chính là những nhóm gây sức ép đáng kể lên chỉ số.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index đã mở cửa trong trạng thái điều chỉnh. Sau khoảng 90 phút giao dịch, chỉ số giảm hơn 15 điểm và lùi xuống dưới 1.790 điểm. Đến cuối phiên sáng, mức giảm được nới rộng lên 22,4 điểm, tương đương 1,24%, đưa VN-Index về 1.779,25 điểm.

Thanh khoản phiên sáng ở mức thấp với 288,9 triệu đơn vị được sang tay, tương ứng giá trị 7.355 tỷ đồng, giảm lần lượt 14% và 13,1% so với phiên sáng trước. Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về bên bán khi có 230 mã giảm, trong khi chỉ 68 mã tăng.

Diễn biến VN-Index trong phiên 24/9 (Ảnh: FireAnt).

Bước sang phiên chiều, lực bán tiếp tục duy trì khiến chỉ số có thời điểm lùi về quanh 1.770 điểm. Dù thanh khoản không tăng mạnh, lực cầu chưa đủ để tạo nhịp hồi đáng kể, trong khi áp lực bán tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục kéo VN-Index đi xuống.

Kết phiên, VN-Index giảm 26,56 điểm, tương đương 1,47%, xuống 1.775,09 điểm. Toàn sàn ghi nhận 81 mã tăng, 228 mã giảm và 58 mã đứng giá.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 654,7 triệu đơn vị, với tổng giá trị 16.680,54 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng khớp lệnh đạt 516,64 triệu đơn vị, còn giao dịch thỏa thuận đạt 138,06 triệu đơn vị.

Xét theo nhóm ngành, viễn thông là một trong số ít nhóm duy trì sắc xanh khi chỉ số ngành tăng 3,64%. Một số cổ phiếu đáng chú ý gồm VGI tăng 3,99% lên 83.500 đồng/cổ phiếu, FOX tăng 2,12% lên 62.600 đồng và VTE tăng 5,71%. Trong khi đó, CTR, VTK và VTP cũng từng ghi nhận mức tăng đáng kể trong phiên.

Ở chiều ngược lại, năng lượng là nhóm giảm mạnh nhất với chỉ số ngành mất 3,84%. Nhiều cổ phiếu dầu khí đồng loạt điều chỉnh, trong đó BSR giảm 4,15%, OIL giảm 4,96%, PLX giảm 3,85%, PVD giảm 3,42% và PVS giảm 2,71%.

Nhóm bất động sản cũng chịu áp lực bán đáng kể, với chỉ số ngành giảm 2,5%. VHM giảm 4,11% xuống 65.400 đồng/cổ phiếu, VRE giảm 3,01%, DXG giảm 4,25%, trong khi VIC giảm 2,54% xuống 230.000 đồng. NVL, PDR, TCH, CEO, KDH và DIG đều kết phiên trong sắc đỏ.

Tại nhóm tài chính, diễn biến cũng kém tích cực khi chỉ số ngành giảm 0,92%. SHB giảm 0,85%, VIX giảm 1,54%, TCB giảm 0,6%, HDB giảm 1,25% và ACB giảm 1,83%.

Một số mã giữ được sắc xanh như VPB tăng 0,23% và MSB tăng 0,71%, trong khi SSI đứng giá tham chiếu.

Các nhóm còn lại cũng phân hóa. Vật liệu cơ bản tăng nhẹ 0,24%, chủ yếu nhờ diễn biến tích cực tại GVR và MSR, trong khi HPG, DCM, DPM và HSG giảm. Nhóm hàng tiêu dùng cơ bản tăng 0,07%, còn công nghiệp giảm 0,32%, công nghệ giảm 0,82% và các dịch vụ hạ tầng giảm 1,75%.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên 24/9 với giá trị hơn 916 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị bán mạnh gồm VHM, VIC, VPB, HDB, ACB, CTG, TCB và HPG. Ở chiều mua, dòng vốn ngoại tập trung tại MSN, GAS, STB, FRT, GEE, NVL, GEX và PVT.