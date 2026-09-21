VN-Index giảm gần 16 điểm, mất mốc 1.800 trong ngày đầu nâng hạng

Hôm nay là ngày đầu tiên chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell.

Mở cửa phiên giao dịch sáng, VN-Index có lúc tăng hơn 10 điểm. Tuy nhiên, sắc xanh không duy trì được lâu. Áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu bluechip khiến VN-Index chuyển qua trạng thái rung lắc nhẹ khi bước sang đợt khớp lệnh liên tục rồi quay đầu giảm.

Lúc 10h39, VN-Index giảm 6,09 điểm (-0,34%), xuống 1.809,57 điểm. Sắc đỏ chiếm ưu thế với 154 mã giảm, trong khi 118 mã tăng.

Dừng phiên sáng, chỉ số VN-Index giảm 9,22 điểm (-0,51%) xuống 1.806,44 điểm. Toàn sàn HoSE có 123 mã tăng và 178 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt gần 231,5 triệu đơn vị, giá trị 6.266 tỷ đồng.

Nhóm VN30 chốt phiên sáng giảm 11,5 điểm, với 11 mã tăng và 19 mã giảm. Trong đó, BSR tăng tốt nhất với 3,3%, tiếp đến là BID tăng 2%, FPT tăng 1,7%, GAS tăng 1,3%, ACB và VPB cùng tăng 1,1%...

Ngược lại, SSB giảm sàn xuống mức 22.450 đồng/cổ phiếu sau chuỗi 7 phiên ghi nhận mức tăng hơn 36%.

VN-Index mất mốc 1.800 điểm. (Ảnh chụp màn hình)

Sau giờ nghỉ trưa, chỉ số VN-Index tiếp tục nới rộng biên độ giảm, có thời điểm mất 20 điểm, lùi về dưới 1.800 điểm. Sức ép đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup khi quay đầu đi xuống.

Đóng cửa phiên giao dịch 21/9, VN-Index giảm 15,99 điểm (-0,88%) xuống 1.799,67 điểm. Sàn HoSE ghi nhận 205 mã giảm, 105 mã tăng và 60 mã đứng giá.

Trong rổ VN30 có 16 mã giảm, 12 mã tăng và 2 mã đứng giá. VN30-Index giảm 10,91 điểm (-0,56%) còn 1.953,26 điểm.

Sức ép điều chỉnh đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup khi VHM giảm 4,08%, VIC giảm 2,57%...kéo thị trường mất 14 điểm.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng bị bán mạnh vào cuối phiên với VND giảm 3,29%, VIX giảm 2,66%, SSI giảm 2,34%, VCI giảm 2,42%.

Một số mã trong nhóm VN30 chịu áp lực điều chỉnh như HPG giảm 2,09%, MWG giảm 1,1%, MSN giảm 1,02%...

Ở chiều ngược lại, đáng chú ý nhất là VJC tăng trần. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu ngân hàng hồi phục như VPB tăng 3,64%, CTG tăng 2,5%, ACB tăng 2,3%, TCB tăng 2%...giúp thu hẹp đà giảm của thị trường.

Trong nhóm dầu khí, BSR nổi bật khi tăng hơn 4%.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,91 điểm (-0,33%) còn 274,38 điểm. Toàn sàn có 79 mã giảm, 45 mã tăng và 59 mã đứng giá.UpCom-Index giảm 0,05 điểm, xuống 126,35 điểm.

Thanh khoản hôm nay ghi nhận ở mức thấp, đạt hơn 17.300 tỷ đồng trên HoSE. Khối ngoại bán ròng hơn 680 tỷ đồng, tập trung vào VHM và VIC. Trái lại, dòng tiền gia tăng giải ngân trong phiên chiều, chủ yếu vào MCH, VPB, CTG...

Nhà đầu tư nên làm gì sau nâng hạng chứng khoán?

Ông Đặng Trần Phục, Chủ tịch HĐQT AZFin Việt Nam, cho rằng, thay vì cố gắng dự báo chính xác diễn biến thị trường, nhà đầu tư nên chuẩn bị nhiều kịch bản để chủ động ứng phó.

Cụ thể, khi thị trường điều chỉnh, nhà đầu tư có thể sử dụng phần tiền mặt dự phòng để giải ngân ở mức giá phù hợp. Ngược lại, khi thị trường tăng mạnh, có thể xem xét cơ cấu danh mục tùy mục tiêu, khả năng tài chính và khẩu vị rủi ro.

Đặc biệt, cần tính toán kỹ diễn biến của mặt bằng lãi suất. Việc sử dụng đòn bẩy lớn có thể chịu áp lực đáng kể nếu lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư, Công ty Chứng khoán An Bình (ABS), cũng cho rằng, nhà đầu tư cần chú trọng việc quản trị rủi ro, hạn chế chạy theo biến động ngắn hạn và lựa chọn doanh nghiệp dựa trên nền tảng cơ bản. “Đây vẫn là những yếu tố quan trọng trong giai đoạn thị trường bước sang một vị thế mới”, ông nêu quan điểm.

Ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc Kinh doanh Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, khuyến cáo, nhà đầu tư không nên biến một sự kiện tích cực về cấu trúc thị trường thành lý do để gia tăng đòn bẩy quá mức. Danh mục cổ phiếu cần cân bằng giữa cơ hội tăng trưởng, thanh khoản và mức độ rủi ro phù hợp với khả năng tài chính.

Ông cũng dự báo trong giai đoạn nâng hạng, tâm lý nhà đầu tư có thể chịu tác động đồng thời bởi kỳ vọng tích cực và áp lực chốt lời. Một bộ phận nhà đầu tư kỳ vọng dòng vốn ngoại tạo ra mặt bằng giá mới, trong khi những người đã mua cổ phiếu trước sự kiện có thể hiện thực hóa lợi nhuận khi thông tin chính thức được phản ánh vào thị trường.

Do đó, thị trường có thể xuất hiện những phiên thanh khoản tăng mạnh, biên độ biến động lớn và sự phân hóa rõ giữa các nhóm cổ phiếu.

Trong bối cảnh này, nhà đầu tư không nên vội kết luận về xu hướng dài hạn chỉ từ một vài phiên giao dịch, mà cần xây dựng chiến lược theo từng khung thời gian.

Trong ngắn hạn, ưu tiên hàng đầu là quản trị rủi ro và thanh khoản, tránh mua đuổi chỉ vì kỳ vọng dòng tiền ETF, nhất là với những cổ phiếu đã tăng mạnh trước sự kiện. Nhà đầu tư nên xác định trước tỷ trọng giải ngân, mức thua lỗ có thể chấp nhận và phương án xử lý khi thị trường đi ngược kỳ vọng.

Ở trung hạn, trọng tâm là lựa chọn doanh nghiệp có khả năng chuyển hóa tăng trưởng kinh tế thành lợi nhuận thực tế. Các chỉ tiêu cần quan tâm gồm doanh thu, biên lợi nhuận, dòng tiền kinh doanh, chất lượng tài sản, chi phí vốn và mức định giá.