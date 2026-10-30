Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch cuối tuần và cũng là phiên cuối cùng của tháng 10/2026 trong sắc đỏ, khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán và vốn hóa lớn. VN-Index có thời điểm đánh mất mốc 1.730 điểm trước khi hồi phục nhẹ về cuối phiên, nhưng vẫn chưa thể lấy lại đà tăng.

VN-Index giảm gần 14 điểm trong phiên cuối tháng 10, áp lực bán lan rộng trên thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10, VN-Index giảm 13,99 điểm (-0,80%), xuống 1.741,62 điểm. Sàn HOSE ghi nhận 253 mã giảm, áp đảo so với 72 mã tăng. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 692,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 14.673,3 tỷ đồng. So với phiên trước, thanh khoản tăng gần 9% về khối lượng nhưng chỉ tăng hơn 1% về giá trị.

Tính chung cả tuần, VN-Index giảm 32,53 điểm, tương đương 1,83%. Trong tháng 10, chỉ số cũng mất khoảng 27 điểm so với mức đóng cửa cuối tháng 9 tại 1.768 điểm.

Đáng chú ý, áp lực bán trong phiên hôm nay có thời điểm khiến VN-Index xuyên thủng ngưỡng 1.730 điểm, với cổ phiếu VIC từng giảm gần 4% và trở thành mã tác động tiêu cực nhất đến chỉ số. Tuy nhiên, lực cầu xuất hiện giúp VIC thu hẹp đà giảm và đóng cửa tại mức tham chiếu 241.000 đồng/cổ phiếu.

Dù vậy, diễn biến kém tích cực của nhóm ngân hàng và chứng khoán tiếp tục gây sức ép lên thị trường. Trong nhóm VN30, LPB, TCB và SSB đồng loạt giảm hơn 3%, trong khi MBB mất 2%. Nhiều cổ phiếu ngân hàng khác cũng chìm trong sắc đỏ.

Ở nhóm vốn hóa lớn, GVR, MWG và MSN giảm từ 2% đến gần 3%. PNJ cũng mất 3,43%. Chiều ngược lại, GAS tăng 2,6% lên 78.000 đồng/cổ phiếu, trở thành điểm sáng nổi bật trong nhóm VN30. Một số mã khác như SAB và VHM chỉ duy trì được mức tăng khiêm tốn.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng chịu áp lực bán mạnh. Các mã GIL, HII, KSB, BKG, TMT và AAT đồng loạt giảm sàn. Nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm bất động sản, chứng khoán và dịch vụ như VIX, VCG, NTL, NHA, DGW, GEX, PNJ, QCG, ORS, EIB, NLG và FTS giảm từ 3% đến hơn 5%.

Ở chiều ngược lại, KOS tiếp tục duy trì mức giá trần 4.060 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh hơn 75,6 triệu đơn vị và dư mua giá trần hơn 10,7 triệu đơn vị.

Trên sàn HNX, HNX-Index giảm 3,87 điểm (-1,51%), xuống 252,74 điểm. Toàn sàn có 95 mã giảm và 45 mã tăng. Các cổ phiếu thanh khoản cao như BVS, NVB, LAS, IDC, MBS và TNG đồng loạt giảm từ 2% đến gần 6%.

Tại UPCoM, UPCoM-Index giảm 0,37 điểm (-0,30%), xuống 123,73 điểm. HNG là điểm sáng khi tăng 5,26% lên 6.000 đồng/cổ phiếu, với khối lượng giao dịch hơn 6,4 triệu đơn vị. Trong khi đó, POM, DRI, TVN và MSR giảm từ hơn 3% đến hơn 7%.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1GB000 giảm 22,8 điểm (-1,21%), xuống 1.858 điểm, với hơn 138.000 hợp đồng được giao dịch. Trên thị trường chứng quyền, CTCB2619 dẫn đầu thanh khoản với hơn 4,3 triệu đơn vị nhưng giảm hơn 22%, xuống 890 đồng/cổ phiếu.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối này mua vào khoảng 1.273,65 tỷ đồng, trong khi bán ra 1.908,77 tỷ đồng, tương ứng giá trị bán ròng khoảng 635,11 tỷ đồng.

Xét theo nhóm ngành, áp lực điều chỉnh bao phủ phần lớn thị trường. Nhóm bất động sản giảm sâu tại nhiều cổ phiếu như TCH (-2,87%), KBC (-1,89%), DIG (-2,45%), IDC (-3,93%), NLG (-4,35%) và BCM (-2,91%). Nhóm công nghệ giảm 0,46%, viễn thông giảm 1,7%, tiêu dùng không thiết yếu giảm 0,72%, tiêu dùng cơ bản giảm 1,23% và năng lượng giảm 0,18%. Ngược lại, nhóm dịch vụ hạ tầng tăng nhẹ 0,46%.

Về diễn biến kỹ thuật, VN-Index tiếp tục đóng cửa dưới đường trung bình động SMA 50 ngày, cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ đủ mạnh, tâm lý thận trọng vẫn chi phối dòng tiền. Vùng hỗ trợ quanh 1.740 điểm sẽ là ngưỡng quan trọng cần theo dõi trong các phiên tới.